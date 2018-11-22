Революция продолжается

С чего все началось

21 ноября 2013 года кабинет министров Украины под председательством премьера Николая Азарова единогласно проголосовал за то, чтобы приостановить подготовку соглашения об Ассоциации Украины с ЕС и одновременно наладить подпорченные экономические связи с Россией и другими странами СНГ. Читай — снова двигаться в сторону Таможенного союза. До очередного саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, куда был зван и президент Виктор Янукович, оставалась неделя…

Разворот спиной к Европе правительство объяснило плохим поведением Запада: не дали гарантий, что заткнут бюджетные дыры и покроют риски в национальной экономике, которые неизбежно возникнут от потери российского рынка. К тому же Евросоюз по-прежнему требовал выполнения «домашних заданий», в частности, реформ в сфере избирательного законодательства и прокуратуры, а еще — освобождения политзаключенной Юлии Тимошенко, главной экс-конкурентки Януковича на выборах. Последний пункт оказался наиболее чувствительным и обидным для гаранта. Киев, чувствуя себя желанным партнером, намеревался блефовать и торговаться с обеими сторонами, с Европой и Россией. Тем более что

социологи фиксировали динамику роста настроений в обществе в пользу Ассоциации с ЕС: поддержка перевалила за 58%. А без Украины терял смысл Таможенный союз, не говоря уже о Евразийском.

Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Разрешенный мэрией митинг в поддержку евроинтеграции оппозиция назначила на воскресенье, 24 ноября, на площади с символическим названием Европейская. Хотя люди начали собираться в день, когда правительство вынесло свой вердикт. На традиционной «точке» для революций — на Майдане. Вокруг появились кордоны милиции. Внутри — первые, скорее, символические палатки. Студенты столичных вузов — Киево-Могилянской академии, Национального университета имени Шевченко — и те, что группами поехали в столицу из других городов, стали основой движения, которое получило название «Евромайдан». «Янукович, подпиши!» — скандировала молодежь. Политиков к микрофону не допускали, партийные флаги поднимать над собой не давали. Впрочем, митинг оппозиции собрал 100 тысяч участников. Похожие массовые акции прокатились по всей стране, включая Донецк и Луганск.

Призывы к Януковичу не помогли…

Вечером 29 ноября ребята в последний раз спели гимн Украины и впервые позволили депутатам из национал-демократического лагеря — они тоже летали в Вильнюс, на саммит, — рассказать со сцены, чего теперь ждать. «Двери в Европу остаются открытыми, но нам дали понять, что нынешний президент-вымогатель туда не войдет!» — объяснили политики. Студенты приняли резолюцию: публичный протест завершить, превратиться в агитаторов и проводников идеи «Украина — это Европа!», чтобы следующую президентскую кампанию — 2015 года — встретить во всеоружии.

Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Правда, часть настроенных более радикально отказалась терпеть еще два года. Пообещала не сойти с места, пока в Раде не примут закон об импичменте и не применят его к Януковичу, а затем проведут досрочные выборы президента и парламента. От оппозиционеров потребовала не соперничать друг с другом, а назвать единых кандидатов на ключевые посты в государстве.

Выбор студентов оказался таким:

Виталий Кличко — президент (сейчас мэр Киева),

Арсений Яценюк — премьер-министр (был премьером с 2014-го по 2016-й, возглавляет парламентскую партию «Народный фронт»),

Олег Тягнибок — спикер (лидер «Свободы», баллотировался в президенты на досрочных выборах 2014 года и проиграл, а партия не попала в Раду).

Концерт перед оцеплением «Беркута». Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Примечательно, что евромайдановцы в своих раскладах не вспомнили ни о Юлии Тимошенко, томящейся в Харькове в больничной палате с решетками на окнах, ни о Петре Порошенко, внефракционном парламентарии-самовыдвиженце, хотя его «5 канал» стал информационным спонсором, фактически единственным «медиаголосом» протеста.

Перед рассветом 30 ноября бойцы спецподразделения «Беркут» с особой жесткостью, дубинками и слезоточивым газом, выполнили приказ: смели с площади тех, кто по-прежнему сидел у монумента Независимости. Многих задержали, чтобы избить еще сильнее в отделениях милиции, прежде чем впаять срок по статье за сопротивление. Некоторым раненым удалось спрятаться в Михайловском Златоверхом монастыре. Монахи закрыли ворота, «Беркут» ворваться не посмел. Сейчас бывший командир украинского «Беркута», полковник Сергей Кусюк, живет в Москве, используется по назначению — командует ОМОНом, разгоняет протесты, и сам черт ему не брат.

Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

В Киеве просто смыть кровь с гранита не позволили. За считанные часы вместо студенческого, с песнями и речовками, протеста центр города заполнила многотысячная толпа разъяренных взрослых, готовых не только к сопротивлению, но и к наступлению, и к возмездию. Сцена и руководство процессом отошли к оппозиционным политикам, не ждавшим подобного подарка судьбы. С этого момента имеет смысл считать «Евро» в качестве приставки к Майдану пройденным этапом.

Новую фазу, названную Революцией достоинства, отмечала новая задача — отстранить от власти Януковича, «быка», который украл Европу.

Откровенней и прозорливей других, на мой взгляд, описал мотивы и перспективы такого шага популярный блогер Роман Шрайк — его пост в фейсбуке датирован 1 декабря 2013 года.

«…Я абсолютно уверен, что у Януковича нет возможности оставаться президентом. Если бы столица была не в Киеве — может быть. Но она в Киеве. И ему на работу придется ездить в танке, как оккупанту на временно захваченной территории. Я абсолютно уверен, что перезагрузка власти — досрочные выборы президента и парламента — выгодны всем. И оппозиции, и олигархам, на которых держится Партия регионов. Я абсолютно уверен, что есть опасность развала страны. И это выгодно только лидеру одного «дружественного» государства, который любит повводить войска в сопредельные и не очень страны. Итого: если господину Ахметову и другим столпам партии регионов не хочется стать столпами этакого Приднестровья, им пора принять решение и публично поддержать перезагрузку власти».

В то, что война за независимость Украины неизбежна, и счет ее жертвам откроется очень скоро, на киевских улицах, 21 ноября 2013 года не верилось вообще…

«Не бей детей» — лозунг на каркасе новогодней елки посреди Майдана. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Детали

Концерт, посвященный 5-й годовщине Майдана в Киеве. Фото: РИА Новости

День достоинства и свободы отмечают в Украине на государственном уровне уже в пятый раз.

В Раде развернута выставка «Майдан: детали» — фотографии, артефакты, истории участников событий. Депутаты начали заседание с минуты молчания под метроном в память о погибших.

Спустя час три представителя Блока Петра Порошенко (в миру — генерал-лейтенант милиции, вице-президент столичной федерации бокса и экс-руководитель крупной торговой структуры) зарегистрировали проект закона о внесении изменений в УК и УПК Украины относительно ответственности за клевету. Документ, в частности, предусматривал тюремное заключение сроком до пяти лет для представителей СМИ, обнародовавших «клеветнические» материалы. В 2012-м с аналогичной инициативой — криминализовать статью за клевету, то есть заткнуть рты журналистам, «копающим» под президента и власть в целом, — выступили регионалы.

Но реакция внутри страны и на Западе вынудила Януковича назвать законопроект ошибкой и пообещать блюсти европейские, будь они неладны, стандарты.

Критику — терпеть, с коррупцией и олигархией — бороться, и тому подобное.

Фото: пресс-служба президента Украины / Facebook

Рано утром президент Петр Порошенко с женой, а также с премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием преклонили колени перед крестом, временным памятником на отрезке улицы Институтской, что назван аллеей Героев Небесной сотни.

Представители новой демократической оппозиции, в том числе потенциальные кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Виктор Чумак, тоже с цветами и лампадками, пришли так, чтобы не пересечься с руководством. Священники отслужили поминальный молебен.

В Украинском доме начался «Путь Достоинства» — арт-проект с участием Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра, знаменитой академической хоровой капеллы «Думка» и солистов Национальной оперы. В «Художественном арсенале» открылась международная выставка, где с помощью перформанса, инсталляций, живописи, видео- и фотодокументов анализировали революцию как общественное явление. Короче, перечень мероприятий, приуроченных к дате, мог бы занять половину этой заметки в газете.

Киевляне, среди которых были родные погибших и участники Майдана, не имели графика «от и до». Целый холодный день укрывали места уличных расстрелов хризантемами, розами, гвоздиками… Меры безопасности соответствовали статусу воюющей страны: центр столицы патрулировали полицейские и нацгвардейцы, все с автоматическим оружием.

«…Осенью падают не только листья с деревьев, но и диктаторы, — предупредила в фейсбуке постом, полным намеков и аллюзий, Юлия Тимошенко. — В Украине на Майданах сносят головы гетманам-неудачникам. Иногда — буквально, иногда — политически». Рейтинги свидетельствуют о ее лидерстве в борьбе за пост главы державы, по крайней мере, сейчас, за полтора месяца до официального объявления начала избирательной кампании.

Сожженный во время Майдана штаб и символ протеста, Дом профсоюзов, наконец открыли после реставрации. Теперь, кроме прочего, в здании разместился музей Революции достоинства. Прочее, а именно — ресторан быстрого питания КFC, вызвало возмущение:

«Здесь люди горели, а теперь жареные крылышки в кляре?! Кому принадлежит франшиза?»

Ближе к ночи группа национал-радикалов в балаклавах расписала витрины и стены «курятника» баллоном, принесла покрышки… Вмешалась полиция, не обошлось без стычки и газа. Вскоре задержанных националистов отпустили.

«Спасибо, что не забываете!»

Фото: EPA

В Генеральной прокуратуре провели брифинг. Управление специальных расследований отчиталось, как продвигаются дела, связанные с самыми страшными страницами Майдана — расстрелами. Накануне пятой годовщины вдруг возобновились следственные эксперименты в районе Институтской. С отрезка улицы убрали практически все имевшее отношение к стихийному увековечиванию памяти погибших, что дало основания журналистам предположить: «датская» активность — лишь попытка догнать навсегда упущенное время. Например, найти пули, застрявшие в стволах деревьев, каждое из которых помнит последние минуты жизни защитников баррикад…

Руководитель Управления Сергей Горбатюк отверг подозрения — место давно изучено специалистами. Но поскольку здесь начинают сооружение мемориала и доступа больше не будет, решили еще раз проверить каждый сантиметр. Он также привел статистику: по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста. 442 лицам сообщили о подозрении, в отношении 279 обвинительные акты направили в суды. Дальше цифры становились все скромнее. Виновными по суду признаны 52 человека, под стражей находятся 13, в местах лишения свободы — 9.

Горбатюк убежден:

— Реальные тюремные сроки получают в основном «титушки», по отдельным эпизодам. Дела против правоохранителей сильно затянуты. Причина? Сопротивление судей и сопротивление руководителей силовых органов. Хотя преступления во время Майдана совершались в первую очередь правоохранителями. Система была настолько больна, что для милиционера было важнее выполнить любой, даже преступный приказ, чем соблюдать закон.

Впрочем, отчет руководителя управления скорее подтверждал, что система не выздоровела до сих пор.

Расследование преступлений против Майдана не стало приоритетом для государства. Часть силовиков, сперва избивавших людей, а затем, возможно, стрелявших в них, прошли переаттестацию и продолжают службу в новой полиции, в Нацгвардии и даже в СБУ,

иные — на командных должностях. Только на днях задержан и взят под стражу экс-снайпер из Внутренних войск. Прежде боец проходил по делу об убийстве активиста как свидетель. А на чьих руках кровь Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника, первых погибших героев сопротивления режиму Януковича, так и не удалось установить.

Старший прокурор Алексей Донской, государственный обвинитель на заочном суде над беглым президентом Украины (интервью с Донским по этому поводу «Новая» публиковала 17 мая 2017 года), посетовал на «процессуальные диверсии» со стороны адвокатского корпуса и реформированный УПК. Донской участвует в ряде других резонансных процессов по делам Майдана:

— Почему так мало приговоров за преступления? Потому что кодекс видит только права обвиняемых! Если у общества есть запрос на справедливость, нужны изменения (в документ). Иначе заслуженный приговор будут выносить как исключение.

К слову, оптимизация и либерализация Уголовно-процессуального кодекса, которых, к ужасу прокуроров, добилась Рада, суть выполнение «домашних заданий» от европейских наставников Украины…

Ситуацию, по мнению Донского, спасает только присутствие на процессах журналистов.

— Это поневоле влияет на уровень подготовки сторон. Потому, по крайней мере, часть судебных решений — достойного качества. Спасибо, что не забываете!

Пять лет оказались достаточным сроком для того, чтобы в среде участников и сторонников Майдана (о противниках и критиках речи нет!) задать друг другу вопрос: «За что боролись?» Пока тех, кто отвечает — «За независимость от России!», по-прежнему больше.

Киев