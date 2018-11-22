Хуже преступления

Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 года) Государственная Дума планирует «признать несостоятельным и утратившим силу» постановление Съезда народных депутатов Верховного совета СССР 1989 года о моральном и политическом осуждении решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979.

Бурными аплодисментами встретили российские парламентарии проект резолюции, представленный в минувшую среду депутатом-коммунистом Харитоновым (с подачи патриотической фракции «Единой России»). Буквально так: «Государственная Дума считает необходимым признать (постановление от 1989 года — В. Ш.) не соответствующим принципам исторической справедливости».

«В этом вопросе мы должны, прежде всего, основываться на соображениях политической беспристрастности, исторической правды», — заявил Харитонов. Я полностью согласен: одна лишь беспристрастная историческая правда нам ко двору. Да и невозможно игнорировать общеизвестные факты, граждане их помнят как часть своей жизни, независимо от содержания резолюций.

Постановление от 24 декабря 1989 года за подписью Михаила Горбачева действительно было уникальным документом. В его главном пункте 4 строки: «Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан в 1979-м году и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения».

Лишь годом раньше Юрис Подниекс в документальном фильме «Легко ли быть молодым?» представлял молодого ветерана как образ наполовину запретный.

Постановление появилось во время, когда провинциальные власти еще сбивали с надгробных надписей слова «Погиб в Афганистане», которые рискнули выбить на обелисках некоторые родители — сам факт гибели на этой войне исторические родители депутата Харитонова считали секретным.

В дни этого съезда съемочная группа уже снявшего «Собачье сердце» Владимира Бортко (в наши дни он проклял тот период своего творчества) высаживалась в Таджикистане, присматривая натуру для «Афганского излома» (16+). На мой вкус, это единственное пока произведение такой силы об афганской войне, где столь счастливо сошлись дарование, художественная и историческая правда.

И все, о чем знали так боявшиеся отправлять своих детей в армию родители, было признано на государственном уровне.

А не признать было уже невозможно — одних заболевших гепатитом было под 400 000. По всей стране плодились бесчисленные общества «афганцев».

Пункт 4 того постановления напрямую отражал эту ситуацию: «Поручить Совету Министров СССР разработать государственную программу, направленную на решение вопросов, связанных с устройством жизни и быта бывших военнослужащих и других лиц, входивших в состав контингента советских войск в Афганистане, а также семей погибших воинов».

Снова Харитонов: «Мы, депутаты Госдумы, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и патриотизмом и со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия, чтобы … ветераны войны в Афганистане ... получили заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме».

В необходимом объеме, это 2 850 рублей 26 копеек, призванные заменить бесплатное лечение, санатории и передвижение по всей стране. По крайней мере, мне присылают именно столько.

Не новоявленные патриоты, а именно правительство Горбачева тем самым постановлением от 1989 года, которое Госдума решила осудить, создало государственную программу поддержки ветеранов. В свое время Ленин предрек, что новая мировая война начнется когда со сцены уйдет поколение, помнящее ужасы Первой мировой. Действительно, родители погибших в Афганистане и их боевые товарищи уже не молоды, и у депутатов, которые 15 февраля утвердят афганскую войну как политически правильное и справедливое деяние, расчет на молодые поколения, которые ее не помнят, да и не интересуются всерьез. У нас никогда не было государственной программы сбора воспоминаний ветеранов, которая действует во всех университетах США (невероятный по объему массив накоплен по войне во Вьетнаме).

Но накопленные обществом знания все же не позволят развернуть мнение так называемого простого народа:

это вам не захват Крыма и 112 человек, погибших в Сирии за три года.

И всякий, имеющий выход в интернет, легко найдет там историческую правду, которой алкает депутат Харитонов и его соратники по борьбе с историей. Нет сомнений, что очень много политически беспристрастных вопросов будут заданы нашим депутатам до 30-летия вывода войск. Кое о чем спрошу и я.

В проекте резолюции утверждается, что решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права, «согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт». Диктатор Афганистана Хафизулла Амин действительно неоднократно просил СССР ввести войска и помочь ему в борьбе с оппозицией. Известно, в том числе и со слов самих участников штурма президентского дворца, что в ответ наш спецназ 27 декабря 1979 за одну ночь сверг правительство, так просившее нас о помощи.

Президента Амина пристрелили (был приказ живьем его не брать), а заодно и его сына. Дочку ранили.

Господа, текст того самого договора о дружбе и сотрудничестве подобных ситуаций не предусматривал. И водворенный нами на престол Бабрак Кармаль не то, что не входил в руководство страны, он в Афганистане даже не жил. Да и какой мирный договор может включать свержение правительства с помощью тайной операции? Видимо, это авторы проекта думской резолюции и называют «в полном соответствии с нормами международного права».

К чему же привела эта война в итоге?

Генерал-полковник Борис Громов, последний командующий 40-й армией ответил в своих мемуарах лукаво: и не выиграли, и не проиграли. Не обсудив проблему ни с одним экспертом по Афганистану, Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в страну. После вторжения советская армия никогда не контролировали более 40% территории Афганистана. И то, что США контролируют сегодня 15%, слабое утешение — знать надо было, с кем связались.

До ввода войск царская Россия и СССР долгими десятилетиями поддерживали с Афганистаном самые дружеские отношения и в любом кишлаке к гражданам СССР относились очень тепло, тому — тысячи свидетельств. Все эти усилия пошли прахом в ночь на 27 декабря 1979 года.

Мы восстановили против себя больше половины населения. Сосед был другом, стал врагом.

Мы разбудили монстра исламского фундаментализма, от которого сегодня трясет весь крещеный мир. Именно в Афганистане сделал первые шаги по этому пути (при поддержке западных спецслужб) будущий основатель запрещенной в России «Аль-Каиды» Усама Бен Ладен. Из этого очага пожар перешел из низового в верховой пал.

Расходы на войну были катастрофические для вошедшего в кризис СССР.

Депутаты могут легко найти фото стальных ржавых полос из десятков тысяч единиц сожженной техники по обочинам афганских дорог. И путь к экономическому развалу столь дорогого их депутатскому сердцу Советского Союза начался 12 декабря 1979-го, когда на даче Политбюро от руки была написана секретная записка «К положению в «А».

Если война, которая превратила дружественного соседа во врага и плацдарм терроризма на десятилетия вперед, унесла 15 000 жизней наших военных, оставила 53 753 раненых (из них 10 751 инвалид), не достигла ни одной цели, поставленной Политбюро, подорвала экономику, с начала и до конца не имела никаких положительных политических перспектив, то это страшная политическая ошибка, хуже преступления.

Я ведь даже ни словом не обмолвился о потерях мирного населения в гражданской войне в Афганистане, где мы так опрометчиво, из идеологических соображений встали на одну из сторон. И, конечно, такая война заслуживает морального и политического осуждения на все времена.

Можете принимать любые резолюции — историю не переделать, а память людская пока жива.