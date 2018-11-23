Битва за конвой

Хмурые ободранные солдаты в форме вермахта бредут под конвоем других солдат — в форме красноармейцев. Они так живописно измазаны сажей и бутафорской кровью, будто бы все это на самом деле происходит у стен Новгородского кремля. Такой «реконструкцией» 20 января 2019 года Великий Новгород намерен отметить 75-летие освобождения города от фашистов.

Немецкие войска вступают в новгородский Кремль. Август 1941 года

Чиновники приняли на ура

Идея прогнать «пленных немцев» по улицам города пришла в Москву, что называется, снизу, от местных чиновников. В конце октября министр культуры Новгородской области Владимир Вербило на совещании в столице предложил в рамках празднования провести реконструкцию боев, суд над нацистами и шествие пленных. Члены оргкомитета по подготовке юбилея — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, мэр города Юрий Бобрышев, представители Министерства обороны РФ, Российского военно-исторического общества, ученые, депутаты, священники — все люди высочайшего ранга — идею единогласно поддержали.

По словам Константина Хиврича, руководителя новгородского комитета по культуре, реконструкции «Ввод пленных немцев в Новгородский кремль» и «Освобождение Новгорода», а также инсталляции «Оккупированный и освобожденный Новгород» и «Разрушенный памятник «Тысячелетие России» призваны в доступной для молодежи форме показать подлинную историю.

В пресс-службе губернатора Новгородской области «Новой» не смогли назвать бюджет празднования — он еще формируется. Но заверили, что затраты на амуницию и декорации реконструкторам будут оплачены.

Поняли не все

ВКонтакте, в группе «75-летие освобождения Новгорода», мнения об инсценировке «подвига солдат, закрывших собой амбразуру дота, рейда разведгруппы в тыл противника, прорыва танков и пр.» разделились.

— Дикие фантазии у устроителей. Я стесняюсь спросить: зачем? — задается вопросом Елена Иванова.

— А к годовщине победы 1812 года поведем пленных французов? — возмущается Светлана Колесова.

Новгородский предприниматель и журналист Антоний Киш заявил «Новой», что подобные празднества поддерживает только прикормленная властями карманная общественность.

— Проще всего, — считает он, — прикрыться лозунгом «Это во имя памяти павших, а все, кто против, предатели».

Анна Черепанова, депутат думы Великого Новгорода (партия «Яблоко»), создала на сайте Change.org петицию с требованием отказаться от прохода пленных немцев по кремлю. Петицию уже подписали более 400 человек — для города с населением 220 тысяч это серьезная цифра. Она считает, что подобное шествие превратит День освобождения Новгорода в карнавал.

Однако Константин Хиврич сказал «Новой», что никаких скандалов в связи празднованием юбилея в городе нет.

«Да судимы будете»

Оно, в принципе, так и было до недавнего времени: в дискуссии об уместности подобного шоу участвовала пара десятков активистов и блогеров. И особого шума за пределами города она не вызывала. Однако у чиновников сдали нервы — они не выдержали критики, и вице-губернатор области Сергей Сорокин начал писать письма в ФСБ, прокуратуру и Следственный комитет.

Дело в том, что год назад в городе прошла премьера спектакля «Да судимы будете», где были представлены сцены суда над нацистами, проходившего в Новгороде в 1947-м. На «проект общенационального значения в области культуры и искусства» режиссер Даниил Донченко получил президентский грант. Постановку показали несколько раз, и вряд ли бы сегодня про нее еще спорили, если бы «Да судимы будете» не решили включить в программу январского юбилея.

А Виктор Шалякин, майор авиации в запасе, про спектакль вспомнил и 6 ноября на своей странице в фейсбуке написал про так называемую аденауэровскую амнистию (в 1955 году канцлер ФРГ Конрад Аденауэр амнистировал немецких военнопленных, сидевших в советских лагерях и осужденных военными трибуналами к длительным срокам лишения свободы. — Ред.). По мнению Шалякина, режиссер не имел права на постановку, поскольку военный преступник после такой амнистии перестает им быть. Суждение спорное, но, по словам самого блогера, он руководствовался исключительно гуманистическими соображениями. Дескать, на нынешних немцев зрелище может произвести тягостное впечатление, и это ухудшит отношения между нашими странами.

«Пристрелите его, чтоб не мучился»

Ему возразили многие. В частности, доктор исторических наук, профессор Новгородского университета Борис Ковалев считает, что Шалякин просто не понимает, о чем говорит, и путает амнистию и реабилитацию: «Действительно, во время хрущевской оттепели был совершен акт доброй воли и большую часть преступников, которые не были оправданы отпустили в Западную Германию». Это не сделало преступников невиновными, однако, по словам Ковалева, «реконструкция с пленными немцами кажется излишней, к подобным вещам нужно относиться щепетильно и академично».

Утверждения Шалякина показались спорными и неуместными не только Ковалеву. Хотя вряд ли кто-то ожидал, что размышления, не содержащие агрессии и призывов к экстремизму, сподвигнут вице-губернатора Сергея Сорокина обратиться в прокуратуру и другие инстанции с требованием дать правовую оценку и отреагировать на высказывания Шалякина в соцсетях.

Советские бойцы в освобожденном Новгороде. 1944 год

То, что в органы сообщил именно Сорокин, удивляться не приходится. Как истинный патриот, на Военный фестиваль он ходит в гимнастерке и пилотке, хотя недавно был оштрафован за незаконное хранение оружия, а своих подчиненных — сотрудников районных администраций и подведомственных им структур — требует подписываться на газету «Новгородские ведомости», учредителем которой является областное правительство.

На странице в фейсбуке местной журналистки Ольги Лавровой комментаторы начали оставлять гневные отзывы о Шалякине, однако призывы «Пристрелите его, чтоб не мучился!!!!!!» не вызвали вопросов у прокуратуры.

Градус истерики достиг такой температуры, что Шалякин вынужден был обратиться к Сорокину с открытым письмом, в котором, в частности, написал: «Никто не собирается оправдывать нацизм. Но уважительное отношение к истории должно быть не в виде постановочного боя-шоу со стрельбой холостыми патронами и пролитием кетчупа вместо крови и прогоном россиян (участников этого шоу), переодетых в форму пленных немцев, по территории Кремля. Это должен быть день памяти, скорби над погибшими, день, когда каждый поймет все ужасы той войны».

Павел Колосницын, археолог, Новгород: — Люди, которые родились через три поколения, не будут относиться к событиям так, как их непосредственные свидетели. И часто, стараясь привлечь внимание, пускают в ход все средства, самыми яркими из которых являются реконструкции. Это наглядно и зрелищно. Да и людей, готовых в этом участвовать, сейчас немало. Но беда в том, что наш юбилей грозит превратиться в балаган. Иной раз думаешь: что уж там они придумают? Реконструкция боя, конкурс детских костюмов «Юный красноармеец», полевая рюмочная «Фронтовые 100 грамм», парад колясок «Танки наши быстры», аттракционы «Плюнь в фашиста», карусель «Огненный таран». И все это под песни военных лет.

Сергей Трояновский, историк, Новгород: — О войне нужно говорить в приглушенных тонах, радоваться тому, что все это прошло и у нас есть время и силы заниматься восстановлением разрушенного. Поэтому мне жаль бюджетных средств, которые пойдут на это. И я не представляю, что будет на душе у людей, которые будут изображать пленных немцев и оккупантов. Я бы просто постыдился участвовать в таком действии даже как актер.

Виталий Валов, реконструктор, Петербург: — Я планирую участвовать в новгородском мероприятии в виде красноармейца. Если все будет сделано в соответствующем историческим событиям виде, это должно напомнить зрителям о той войне, ее ужасах, жестокости, но и результате — нашей победе. Мысль, которую хочется донести до людей: такое не должно повториться!

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