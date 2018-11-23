Не пустить танки на Дворцовую

На прошлой неделе пресс-служба Западного военного округа сообщила, что 27 января на Дворцовой площади пройдет военный парад. Для участия в марше в центр города собираются привезти более 2,5 тысяч военнослужащих и около 80 образцов военной и специальной техники. Горожанам, как обычно в таких случаях, о «торжественном марше» рассказали как о необратимом факте — дескать, на декабрь уже запланированы репетиции. Против выступили и блокадники, и известные жители Петербурга, и простые горожане.

Парад Победы в Петербурге / Фото: topdialog.ru

Идея побряцать оружием в центре города в 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на первый взгляд, принадлежит не правительству Петербурга, а самим военным. Спустя неделю после начала споров петербуржцы до сих пор не услышали на этот счет веского слова врио губернатора Александра Беглова, так что позиция Смольного пока остается неизвестной. С другой стороны, танки и бронеавтомобили вряд ли могут приехать к Эрмитажу без согласования с правительством.

Более принципиальным оказался, как всегда, глава парламента Петербурга Вячеслав Макаров, выпускник Военно-космической академии им. Можайского. Он не стал дожидаться результатов опросов и слушать мнения блокадников и историков, а сразу поддержал парад. «Я убежден что 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — это громадный праздник, — заявил он журналистам на последнем пресс-брифинге. — Для чего нужен парад? Да чтобы помнить, что было такое уникальное в мире явление, как блокада. Чтобы весь мир это знал!»

Между тем многим петербуржцам торжественный формат памятной акции показался недопустимым и даже плясками на костях.

Открытое письмо историка Даниила Коцюбинского и писателя Натальи Соколовской врио губернатора Беглову, которое он выложил в фейсбуке и пригласил единомышленников под ним подписываться, буквально за несколько дней собрало около трех тысяч подписей.

«Намеченное мероприятие <…> абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января, — значится в письме. — Да и о каком праздновании, о каком «торжественном марше» вообще может идти речь, когда государство не выполнило перед городом главной обязанности: не назвало истинное число жертв блокады, не поименовало каждого погибшего ленинградца, среди которых было большое число детей?» Автор призвал власти отказаться от практики превращения годовщин трагических событий в кощунственный карнавал. Среди многочисленных подписантов этого письма оказались и жители блокадного Ленинграда Марианна Курилович, Вера Сомина, Инна Богорад, Яков Гилинский, Сусанна Мулина и другие. Письмо уже направлено в администрацию губернатора.

Противники торжественного марша считают, что отметить круглую дату снятия блокады можно другими мероприятиями. «[Можно] прийти на Конную улицу, 10, — к электронному табло, созданному Юрием Вульфом, где непрерывно сменяются имена погибших в блокаду, — написал в фейсбуке депутат Борис Вишневский («Яблоко»). — [Можно] прийти к блокадной подстанции на набережной Фонтанки — той, которая весной 1942-го дала ток для ленинградского трамвая и которую мы огромными усилиями отстояли от превращения в апартаменты». Парламентарий также напомнил, что с точки зрения памяти о блокаде было бы правильно остановить застройку Фарфоровского кладбища на месте блокадных могил. От Вишневского Беглову также ушло письмо с просьбой «не проводить военные парады, а, как это и делалось все минувшие годы, вспомнить о погибших во время блокады, возложить цветы, перечитать блокадные дневники и воспоминания». Сторонники мирных акций обсуждают и возможность общегородской минуты молчания.

Стоит отметить, что 27 января 1944 года в Ленинграде не было никакого военного парада. «В ознаменование Великой Победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады город Ленина салютовал доблестным войскам Ленинградского фронта», — сообщал ТАСС 28 января 1944 года. С тех пор победный салют устраивали каждый год, и противники военного парада полностью поддерживают идею его проведения и сейчас. Парад войск Северо-Западного военного округа впервые провели при администрации Полтавченко в 2014 году по случаю 70-й годовщины события — но не на Дворцовой площади, а на проспекте Непокоренных. Тогда вопрос о поддержке инициативы властей рассматривался на съезде блокадников, а после — лично президентом.

Уборка снега в блокадном Ленинграде / Фото: waralbum.ru

На сайте Change.org также идет сбор подписей против военного марша на Дворцовой площади. Там тоже подписалось около 3000 человек. Люди оставляют потрясающие комментарии:

Екатерина Богданова: Наш город параден без всяких парадов! Он сам по себе — лучшая память о Днях Блокады и победе жизни над смертью! Танки и прочее железо на Дворцовой в принципе нелепы, а 27 января особенно.

ira Kraftzoff: День скорби, но не маршей. Прабабушка и прадедушка сгинули в первую блокадную зиму.

Енгалычева Лариса: Хватит бряцать оружием! Лучше точечно помогите тем, кто еще жив остался, все равно они ваш парад не увидят! Вместо танков на Дворцовой было бы лучше помянуть всех погибших во время блокады каким-то иным, особым способом. Читать на той же Дворцовой площади имена и фамилии ушедших от нас.

Сергей Суглобов: Нам с женой почти по 80 лет. Мы оба блокадники и, несмотря на малость лет, кое-чего помним о тех днях. Это было настолько жутко, что и рассказывать не хочется. Когда вокруг холод, голод и смерть, никаких торжественных ощущений нет. Даже известие о прорыве блокады было воспринято не как восторг победы, а как вздох облегчения и горести, что многие близкие не дожили до этого дня. Нет такого чувства восторга и радости и сейчас. Организация торжественных ритуалов чиновниками, для которых блокада — беллетристика, для памяти блокадников оскорбительна.

Анжела Самадова: Так много напускного и фальшивого происходит в дни празднования Победы, что хочется попросить организаторов умерить свой пыл.

Александра Леонтьева: Это кощунство. Надо не танками клацать, а вспомнить, каких человеческих жертв стоила эта блокада. Что это трагедия для всего народа. У нас есть один парад 9 мая. Его вполне достаточно. А в этот «праздник» надо вспомнить о погибших и почтить их память. Поблагодарить тех, кто еще жив, что выстояли, почитать заметки, историю. А танцы на костях считаю неуместными.

Ольга Панайотти: Подписываюсь. Бабушка умерла в феврале 1942-го, отдав последнюю корку хлеба своей маленькой дочери, моей маме, которая осталась совсем одна, в ноябре того же года была вывезена по Ладожскому льду куда-то на Волгу.

Леонид Соколов: Не надо марша — ни грохота сапог, ни военной техники, ни оружия. Освобождение Ленинграда — это не Сталинградская битва, не Курская дуга. Это уход раненого зверя, боявшегося оказаться в котле. Здесь, в Питере, фашистов изгнали холод, голод и тишина, помогавшая накапливать силы для последнего удара. Пять минут молчания под звуки метронома, свечи в окнах, хлеб и продукты нуждающимся. И скорбное шествие от Смольного до Пискаревского кладбища. Не до барабанов, пока на Синявинских болотах, в Мясном Бору лежат еще останки не похороненных воинов-освободителей.

Михаил Федоров: Главное — знать правду о войне вообще и блокаде в частности, чтобы это не повторилось. Парады бесконечные точно этому не способствуют.

Ilia Kotliar: Как это ни цинично звучит, но в устроении «торжеств» в гос. масштабе почти всегда лежит жажда пошло заработать и дать заработать «своим». Именно таким вот циническим манером и трактуется господами чиновниками «государство», а на деле — бездонная и неконтролируемая кормушка! Самоуправления нет и в помине, а высокие материи, простите, этим господам и недоступны, и неинтересны!

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