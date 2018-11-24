«Сократили повара и двух официантов главы Хакасии»

Новый глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов произвел первые назначения. Своим заместителем он назначил секретаря Тульского обкома КПРФ, члена ЦК ЛКСМ Богдана Павленко. Еще несколько дней назад того разыскивала полиция.

С 2014 года Павленко возглавлял маленький, 64-тысячный городок Донской в Тульской области, а последние месяцы приближал победу КПРФ здесь, на юге Сибири. Павленко, собственно, и руководил всей кампанией Коновалова, он один из отцов победы. Естественно, пока шла борьба, держался в тени, себя не выпячивал, однако внимание широкой публики все же привлек — одним, но ярким эпизодом: на митинге 7 ноября на Первомайской площади Абакана

Павленко напал на оператора съемочной группы красноярского телеканала «Прима», забрал у него камеру и с размаху грохнул об асфальт. Принародно, не стесняясь.

И снова — за кулисы. Задержать на митинге хулигана не удалось, впоследствии полиция не раз заходила в предвыборный штаб Коновалова, но начальника штаба в нем не обнаруживала и удалялась. Он обнаружился вскоре сам и был представлен изумленной общественности, успевшей его прозвать «тульским пряником», уже как и.о. замглавы республики.

Умение столь просто и доходчиво отвечать на вопросы журналистов встречается не часто, и теперь Павленко будет курировать работу с прессой всего республиканского правительства, он же его и сформирует — как ответственный за работу аппарата.

Богдан Павленко за спиной Коновалова — через несколько секунд он разобьет камеру оператора

Поскольку Геннадий Зюганов поручил своему заму Юрию Афонину контролировать процесс отбора кадров в руководство Хакасии,

надо полагать, не только Коновалов, но и Зюганов приветствует такое обращение с журналистами. Ведь выбран именно Павленко.

А выбирать было из кого: в правительство республики пришла за последние дни одна тысяча резюме — это все претенденты на посты в нем. 23 ноября прием документов закончен. Теперь выбирает уже сам Павленко, и основным критерием отбора кандидатов на госдолжности он называет «чистоплотность». Под этим, позже уточнил он, подразумевается отсутствие судимости и связей с прежним руководством республики.

Появится ли судимость у самого Павленко? Полиция направила материалы дела о разбитой камере в хакасский следком. Для пострадавших очевидно, что тут сразу две уголовные статьи: воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (144) и умышленное повреждение либо уничтожение чужого имущества (167).

Работу Полины Кольт из съемочной группы «Примы» в штабе Коновалова назвали «провокацией». Да, красноярская телекомпания «Прима» — одна из структур хозяйства Олега Дерипаски. Оператором на митинге с Полиной работал сотрудник интернет-журнала «Новый фокус» Эдуард Канзычаков. «Новый фокус» — издание известного журналиста Михаила Афанасьева, последнее время работавшего советником (по правам человека) главы Хакасии Виктора Зимина. То есть коммунисты были вправе заподозрить эту съемочную группу в нелюбви к себе и в желании задать неудобные вопросы. И что? Можно камеру об асфальт?

От этого вопроса Павленко уходит, взявшись рассуждать о профессионализме журналистов. Имеет право: у него перед глазами высокие образцы теории и практики партийной печати — газета рескома КПРФ «Правда Хакасии» и лично ее главный редактор Тайир Ачитаев. Из видеозаписей событий после митинга к годовщине Великой Октябрьской видно, как разбитая телекамера и резкие телодвижения вызвали стычку участников митинга с полицией и Росгвардией. Попытки задержать Павленко, как уже сказано, кончились неудачей: он спрятался в микроавтобусе, а пройти к нему полиции не дали. Обстановка накалялась, один из правоохранителей уже схватился за пистолет, и вот

тогда главред Ачитаев и выступил со своими то ли почти героическими, то ли несколько истеричными репликами: он призвал ОМОН… стрелять.

Богдан Павленко после инцидента с камерой скрылся в автомобиле, журналистка «Примы» подвела к микроавтобусу полицию. Задержать Павленко не получилось: с криком «Вот он! Стреляй! Давай!» — полицию провоцировал главред газеты республиканского комитета КПРФ Тайир Ачитаев

Этот совсем молодой еще человек успел уже многое: стать депутатом Верховного совета Хакасии, а ранее фигурантом трех уголовных дел. Никакой политики.

В 2002-м привлекался по 208-й (хранение наркотиков), дело прекращено за деятельным раскаянием.

2005-й: кража, ст. 152, дело прекращено за примирением сторон.

2009-й: мошенничество, дело прекращено за истечением срока давности.

Тем временем Павленко рассказал о ходе хакасских реформ официальному сайту КПРФ. Заголовок этого блистательного интервью исчерпывающий: «Богдан Павленко: Мы сократили повара и двух официантов главы Хакасии». О последствиях столь решительных шагов: «Мы все и Валентин Олегович [Коновалов] кушаем в нормальной столовой на первом этаже здания правительства. Нормальный. Здоровый человеческий подход».

Афанасьев сказал «Новой», что спускать Павленко его выходку он не намерен. Местный профессиональный союз бездействует, но небольшое сообщество работников СМИ 23 ноября собралось и подтвердило: они будут добиваться ответственности Павленко.