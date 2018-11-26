«Будут крутить двумя дубинами»

После неудачных попыток заблокировать Telegram российские власти придумывают новые способы бороться с «нарушителями» российского законодательства. Утром 26 ноября стало известно, что администрация президента уже разработала поправки в КоАП, которые усиливают экономическое давление на компании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

В законопроекте речь идет о взимании штрафа в размере 1% от ежегодной выручки организации, нарушившей закон. «Размер штрафа будет составлять не менее 1,5 миллиона рублей, даже если компания ничего не заработала в России», — говорится в публикации Reuters. При этом штрафовать предлагается за каждое отдельное правонарушение компании. Эти правила могут коснуться крупнейших участников рынка: Google, «Яндекса», Mail.Ru, Telegram, Netflix, Tor, VPN, proxy-сервисов, социальных сетей, сотовых операторов связи и даже интернет-магазинов с онлайн-кинотеатрами, заявляют в информагентстве.

Сейчас по закону поисковые системы, мессенджеры и новостные агрегаторы могут быть оштрафованы или заблокированы за отказ от удаления ссылок на заблокированные сайты или от передачи по запросу ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей, а также за отказ хранить персональные данные россиян на серверах внутри страны.

Например, в случае с Google, от которого Роскомнадзор требует запретить выдавать ссылки на заблокированные ресурсы, штраф прямо сейчас составил бы 700 тысяч рублей, но если предлагаемые поправки примут, то его размер возрастет до 452 млн рублей (согласно отчету компании за 2017 год, Google заработал в России 45,2 млрд рублей — М.П.).

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, экономическое воздействие в данном случае более продуктивно по сравнению с тотальными блокировками, которые ни к чему и не привели. «При этом нужно понимать, что вводить этот механизм достаточно сложно, и он требует серьезнейшей проработки», — сказал «Новой газете» омбудсмен. Он отметил, что остается непонятной процедура взыскивания штрафов, так как большинство компаний не представлены в России в качестве юридических лиц, а некоторые сервисы оказывают услуги на бесплатной основе и никакой выручки не получают.

«Им будет проще прекратить работу в России, объявив об отсутствии притязаний на российский рынок. Как, например, это было с Linkedin. Только в данном случае мы можем столкнуться с большим количеством компаний, которые поведут себя подобным образом», — отмечает интернет-защитник.

Мариничев уверен, что применение этих санкций ударит, в первую очередь, не по компаниям, а по обычным пользователям. Он объяснил, что, так как российский рынок занимает не такую большую долю по отношению ко всему остальному рынку, иностранные компании будут исходить из экономической составляющей вопроса: для них будет проще уйти совсем, чем нести многомиллионные убытки.

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Собеседник газеты также связывает разработку этого законопроекта с тем, что в России появилась необходимость заставить некоторых участников рынка подчиниться «пакету Яровой». «Интернет-компании не стремятся исполнять те пункты, которые прописаны в «пакете Яровой» — в отличие от интернет-провайдеров, которые регулируются при помощи закона «О связи». Поэтому единственный возможный путь — система штрафов и экономического воздействия, которые могут принудить их к этому», — заключил Мариничев.

В свою очередь, юрист проекта «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян уверен, что данная инициатива может привести к оттоку части аудитории и переходу пользователей на использование других сервисов. Дарбинян добавляет, что взимать штрафы с некоторых компаний будет практически нереально — как минимум потому, что у России не так много двусторонних договоров с иностранными государствами о взаимопомощи по административным делам. «Тот же Telegram был оштрафован еще год назад, но взыскать с него сумму штрафа невозможно», — напомнил юрист.

Представитель «РосКомСвободы» отмечает, что

российские власти сначала обсуждали штрафы как замену блокировкам, а теперь они намерены применять штрафы вместе с блокировками.

«То есть вместо одной дубины Роскомнадзор и российские регуляторы будут теперь крутить двумя дубинами. Подобное вертикальное построение отношений между бизнесом и властью обречено на провал», — заявил Дарбинян. По его мнению, подобные инициативы стоит рассматривать как «очередной гвоздь в крышу гроба российского IT».

При этом сами участники рынка неохотно говорят по поводу данной инициативы российских властей. В Mail.ru, «Яндексе», Google и Rambler давать комментарии отказались. Telegram и Facebook и вовсе не ответили на запросы журналистов.

Фото: РИА Новости

Напомним, блокировка как наказание за неисполнение российского законодательства применяется в отношении Telegram по решению Таганского районного суда Москвы из-за отказа мессенджесра предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей по запросу ФСБ. Однако Роскомнадзору не удалось полностью заблокировать доступ к Telegram на территории России. Более того, в результате действий ведомства частично или полностью оказывались недоступны сторонние ресурсы, например, Viber, онлайн-школа изучения иностранных языков SkyEng, «Дикси», различные облачные хранилища и многие другие.

Роскомнадзор не сразу прекратил попытки закрыть доступ к мессенджеру. В августе Reuters сообщал, что ФСБ, Роскомнадзор и Минкомсвязи якобы проводили испытания на сетях «Ростелекома» другого способа по блокировке отдельных протоколов, в том числе MTProto и SOCKS, которые используется Telegram. Однако они, по информации агентства, приводили к нарушению работы не только мессенджера, но и других приложений.

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Вопросы по исполнению российского законодательства возникают у российского ведомства не только к Telegram, но и к Facebook и Twitter. Представители Роскомнадзора до середины декабря намерены проверить, смогли ли компании исполнить те пункты, которые прописаны в «пакете Яровой», в частности начать хранить данные о российских пользователях на территории России. Глава регулятора Александр Жаров даже пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных.

Претензии у ведомства есть и к Google: Роскомнадзор уже «пригласил» представителей компании принять участие в составлении административного протокола за отказ подключиться к реестру заблокированных сайтов - это необходимо, чтобы Google знал, какие сайты заблокированы в России и не выдавал ссылки на них.