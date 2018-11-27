Тридцатидневная война

Военное положение в независимой Украине вводится впервые и будет действовать 30 дней. Киев продолжает жить по мирному времени. Но вечером понедельника, когда Рада, сделав перерыв для консультаций, все не приступала к работе, а бурно, с выплеском в социальные сети и телеэфиры, продолжала обсуждать, почему Порошенко именно сейчас потребовались «диктаторские полномочия», в центре столицы заметно прибавилось нарядов полиции и патрульных «приусов», что курсировали по Крещатику и прилегающим улицам. На перекрестках встали постовые, а возле зданий парламента и администрации президента были замечены пожарные машины.

Впрочем, с утра под Радой уже жгли файеры так, что площадь заволокло сизым дымом. Несколько сотен радикалов, среди которых были и ветераны АТО, и совсем подростки в балаклавах, требовали от депутатов сказать военному положению «да» и скандировали привычное «Врагам Украины — смерть, смерть, смерть!». Они настаивали на немедленном разрыве дипломатических отношений с государством-агрессором со всеми вытекающими последствиями. Прежде всего — национализацией российских банков и арестами местных «лидеров кремлевских мнений, которые помогают сеять панику внутри страны».

После митинга националисты, не нарушая общественного порядка, разбрелись по делам. А усиленная охрана возле офиса Виктора Медведчука на улице Шота Руставели продолжала зорко нести вахту: политик, больше известный как «кум Путина», не без оснований воспринял угрозу на свой счет…

Националисты у ворот российского консульства в Киеве в ночь на понедельник. Фото: Антон Наумлюк, специально для «Новой»

Пятый год Украина находится в состоянии, которое принято считать гибридным. Аннексия Крыма, Иловайский и Дебальцевский «котлы», тысячи убитых, сотни тысяч раненых, пленные, заложники, АТО, переросшее в ООС — с одной стороны, неразрывный Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией — с другой. Все это время власть приводила гражданскому обществу аргументы, почему назвать войну войной и дальше действовать согласно сказанному пока невозможно. Ходили слухи о том, что МВФ в случае активных действий по отражению нападения и нарушении Минских соглашений откажет Киеву в деньгах, а без западных кредитов национальная экономика рухнет.

Все изменилось 25 ноября, когда в Керченском проливе российские пограничные силы протаранили, обстреляли и взяли в плен три украинских военных судна.

В Сети появилось видео тарана, а также запись радиопереговоров, когда украинский радист сорванным голосом просит в эфире: «Нужна помощь, лежачие раненые!», а с российской стороны звучит хладнокровное: «Руки вверх!» Примечательно, что команды открыть ответный огонь с украинской стороны не поступило.

Внутри страны это предсказуемо вызвало шквал негодования, и не только действиями россиян:

«Вот так уже сдали без боя Крым, а теперь готовят «Азовнаш»?! Не надоела роль жертвы?»

Поздно вечером собралось заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего президент Порошенко обратился к Раде с предложением о немедленном введении в Украине военного положения сроком на 60 дней. Также было объявлено, что после принятия депутатами положительного — а какого же еще! — решения, то есть голосования в поддержку указа, сразу же начнется работа с резервом военнослужащих первой очереди. То есть частичная мобилизация.

Надо ли напоминать, что при военном положении наступает серьезное ограничение конституционных прав и свобод, в том числе невозможно проводить выборы? Старт президентской избирательной кампании намечался прямо под Новый год. Новые суровые реалии отодвигали его на неопределенный срок. Политический класс, еще недавно обвинявший Порошенко-главнокомандующего в трусости, ахнул: так вот как он решил победить, но не Россию, а конкурентов — продлить собственные полномочия!

Волнения в сессионном зале Рады местами перерастали в рукопашные схватки. Здесь находились несколько потенциальных кандидатов на роль будущего главы государства.

— Требуем перерыва! Требуем президента сюда, для консультаций и объяснений! — кричал Олег Ляшко, руководитель фракции Радикальной партии.

Однопартийцы Юлии Тимошенко блокировали трибуну, напирая на то, что встали насмерть за защиту свободы слова, частной жизни и переписки граждан. Оппозиционный блок имени Януковича предрекал наступление тирании.

Но Порошенко предпочел сделать видеообращение к народу из кабинета в администрации. Чтобы депутаты одновременно с остальными гражданами узнали: указ уже откорректирован. Военное положение президент предлагает ввести не на 60, а на 30 дней. И обязательно закрепить парламентским постановлением незыблемость даты выборов — 31 марта 2019 года. «Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или своем политическом интересе печется больше, чем об украинском интересе, не осталось оснований для грязных спекуляций и инсинуаций!» — заметил не без раздражения Порошенко. Ход оказался сильным: «домашние заготовки» многих оппонентов о конце демократии в Украине после таких предложений выглядели странно.

Выступление президента уже в сессионном зале пытались сорвать оскорбительными выкриками типа «Покажи указ!» и бранью. Хотя слушать следовало бы внимательно. Одно из главных изменений в документе касалось того, что военное положение распространяется не на всю страну, а лишь на ее часть. А главное, подчеркнул президент, действия, связанные с ограничением конституционных прав и свобод, предпримут в одном-единственном случае — если РФ начнет наземную войсковую операцию против Украины. Порошенко, ссылаясь на данные разведки, повторил, что у границ государства сосредоточены значительные силы противника. И напомнил, что Совбез ООН отказался принять повестку России, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняли решение о создании специальной комиссии «Украина — НАТО».

Таким образом, оказались учтенными все требования и ультиматумы бывших соратников по Майдану — крыть было нечем. Оппозиционный блок и дружественные ему группы остались в меньшинстве. За новую редакцию указа о военном положении проголосовали 276 депутатов, за постановление, назначающее дату выборов президента Украины 31 марта 2019 года, — 298 парламентариев.

Не удивительно, что в Украине, особенно на бытовом уровне, сильно возрос интерес к вопросам, связанным с реализацией президентского указа о военном положении и законом «О правовом режиме военного положения», принятом в 2015 году.

КПП в Бердянске после введения военного положения. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / TASS

Очевидно: перечисленными 10 областями должны отныне руководить военные администрации. Поэтому стоит ожидать новых назначений либо усиления руководства военными.

Массовые повестки из военкоматов не ожидаются, но резервистов первой очереди могут призвать на переподготовку, о чем и сказал Петр Порошенко.

В украинском сегменте фейсбука появились сообщения от известных волонтеров о том, что почти затухшая активность тех, кто помогает армии, снова пошла в рост. Ни об обязательной трудовой повинности, ни о запрете массовых акций либо собраний, ни об ограничениях свободы передвижений граждан, в том числе и выезде за рубеж и т.п., речи нет, хотя эти меры в законе перечислены. Доллар тоже практически не отреагировал на нововведение. Впрочем, руководство Нацбанка пообещало не допустить ни паники, ни скачков на валютном рынке страны.

Зато несколько организаций националистов, воодушевленные военным положением, решили дать бой российскому бизнесу в Киеве. Они заблокировали торгово-развлекательный центр «Оушен Плаза», не пропускают ни персонал, ни покупателей, обложили здание покрышками и обещают поджечь — если враг не уберется с захваченной территории. По некоторым сведениям, «Оушен Плаза» до сих пор принадлежит российскому олигарху Аркадию Роттенбергу, который спонсировал строительство Керченского моста.

Киев