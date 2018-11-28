Советника переодели в робу и тапочки

Труды спецпрокурора Роберта Мюллера близятся к завершению. Их результат, как предсказал в минувшие выходные знаменитый юрист, почетный профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц, будет «убийственным» для Дональда Трампа. Дершовиц оговорился, что он не ожидает, чтобы Мюллер привлек президента к суду. Хотя бы потому, что спецпрокурору было поручено расследовать предполагаемый сговор трампистов с Кремлем, а такого преступления в американском законодательстве нет.

На данный момент Мюллер возбудил дела в общей сложности против 32 физических лиц и трех компаний, принадлежащих «повару Путина» Евгению Пригожину.

Большинство фигурантов находятся в России, и до них Мюллеру не дотянуться, а все привлеченные им американцы в той или иной форме сотрудничают со спецпрокурором.

До состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов Мюллер лег на пару месяцев на дно, следуя традиции не делать накануне голосования резких телодвижений, которые могли бы повлиять на его результат. Сейчас руки у него снова развязаны.

В пятницу консервативный публицист и видный конспиролог Джером Корси поведал агентству АП, что он ведет с командой Мюллера переговоры о признательной сделке, которая означает, что он признает вину, а прокуратура взамен потребует для него меньшего срока. Корси сообщил, что он, как и большинство других фигурантов Мюллера, признается во лжи на допросе.

Насколько известно, Мюллер заинтересовался Корси из-за того, что публицист близок с республиканским политологом Роджером Стоуном, который одно время переписывался с Wikileaks. В ходе избирательной кампании 2016 года Wikileaks выбросила в интернет большое количество внутренних имейлов Национального комитета Демпартии США, а затем обширную переписку главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон политтехнолога Джона Подесты.

Спецпрокурор уверен, что эта информация была похищена у демократов хакерами ГРУ и распространена посредством Wikileaks, чтобы помочь Трампу.

Пока неясно, есть ли у них какие-то претензии к Корси помимо его лжи ФБР.

Роджер Стоун категорически отрицает, что знал заранее о планах Wikileaks вмешаться в американские выборы, но тоже предсказывает, что ему вот-вот предъявят какие-то обвинения.

В понедельник бывший третьестепенный советник Трампа по внешней политике молодой Джордж Пападопулос явился в федеральную тюрьму для отбытия пустячного срока за сакраментальную ложь ФБР.

Пападопулоса приговорили в тот же сентябрьский день, что и бывшего чемпиона мира по боксу Автандила Хурцидзе, осужденного в Нью-Йорке вместе с питерским вором в законе Ражденом Шулайей. Последнего будут приговаривать 19 декабря.

Хурцидзе получил 10 лет тюрьмы, Пападопулос отделался 14 сутками. Но и этот срок со временем стал казаться ему чрезмерным.

Пападопулос был арестован летом прошлого года по возвращении из-за границы в вашингтонском аэропорту и быстро согласился сотрудничать со следствием. Он четыре раза встретился с дознавателями, которые, однако, остались им не вполне довольны и поэтому отказались написать судье заветное письмо 5К1.1, рекомендующее резкое сокращение срока.

По их словам, Пападопулос был с ними не вполне откровенен и, например, утаил от них свой второй мобильник, по которому он беседовал в Лондоне с мальтийским профессором Джозефом Мафсудом. Настроенный пророссийски Мафсуд имел связи в Москве и предложил Пападопулосу устроить встречу между россиянами и Трампом.

Пападопулос передал это предложение трампистам, но глава штаба Пол Манафорт сразу его отверг. Между тем Пападопулос спьяну похвастался в баре своими дипломатическими успехами австралийскому послу в Лондоне, который поделился этой информацией с американскими коллегами, и так Пападопулос попал в мясорубку «Рашагейта».

После приговора, перед вынесением которого он заверял судью в своем чистосердечном раскаянии, Пападопулос дал несколько интервью, в которых утверждал, что спецслужбы его «подставили». И обвинения против него сфальсифицированы, а также писал в твиттере, что больше всего жалеет о том, что признал себя виновным.

За несколько дней до его явки в тюрьму адвокаты Пападопулоса ходатайствовали перед судьей о ее перенесении до того дня, когда другой суд решит вопрос о том, соответствовало ли назначение Мюллера американской Конституции. Прокуроры парировали, что этот вопрос уже поднимали и пригожинская компания «Конкорд консалтинг энд кейтеринг», и Пол Манафорт, и в обоих случаях суды приняли решение в пользу Мюллера.

Пападопулос не добился отсрочки и сейчас уже сменил костюм на тюремную робу и тапочки. Ненадолго.