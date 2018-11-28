На такси в партию

На прошлой неделе от питерского «Яблока» откололась очередная оппозиционная сила. Хлопнув дверью, демократическую партию покинул один из ее основателей в Петербурге депутат ЗакСа Михаил Амосов. С ним из партии вышли еще 48 товарищей, которые намерены создать «Движение демократического обновления». «Новая» проанализировала, каким может быть расклад оппозиционных сил на муниципальных выборах — 2019.

Пресс-конференция Михаила Амосова / Фото: abnews.ru

Уход Амосова из партии официально случился неделю назад, но на самом деле это было вопросом времени. Еще в апреле 2018 года он провел пресс-конференцию «Почему нельзя больше поддерживать Явлинского». А на прошлой неделе еще раз повторил причины, по которым сделал этот шаг.

«Это желание определять из Москвы, кто будет руководителем организации, какие люди войдут в состав бюро, выстраивание вертикали власти, выдача ярлыков на княжение в том или ином регионе, — методично перечислял Амосов. — К сожалению, это стало системой в партии». Кроме того, Михаил Амосов, не может мириться с вероятными и, по его словам, коррупционными связями лидера петербургского «Яблока» Александра Кобринского с «ЕР». Амосов считает, что «Яблоко», выступая против поправки Бюджетно-финансового комитета, при этом пользуется ее выгодами. По его данным, единороссы в ЗакСе несколько лет подряд вносили поправку в бюджет города с выделением денег на конкурс для Международной летней школы русского языка и литературы, организатором которой был Кобринский.

«Меня порадовал уход Амосова», — заявил «Новой» Максим Кац, которому федеральное «Яблоко» доверило организовать муниципальную кампанию петербургского отделения в 2019 году.

«Я устал от людей в партии, которые недовольны тем, что мы спрашиваем кандидатов об их позиции по Крыму и по внешней политике», — пояснил Кац. Амосов действительно считает, что крымский вопрос и пенсионная реформа не повод для раздора на муниципальном уровне: в Движении демократического обновления могут состоять и «крымнашисты», и сторонники повышения пенсионного возраста. Главное условие — не состоять в других партиях.

В самом «Яблоке» между тем начался набор кандидатов на будущие выборы. По словам Максима Каца, в Петербурге будет действовать та же технологическая платформа — «муниципальный убер», благодаря которому в Москве партия провела в районные советы более 170 человек, или 11,7%. «Штаб пока состоит из одного человека — меня», — говорит Кац.

Активная работа начнется не раньше марта. Вместе с НКО «Городские проекты» и урбанистом Ильей Варламовым Кац подготовит для Петербурга от десяти до ста примеров, «как есть» и «как надо» обустроить общественные пространства в городе. «У Петербурга потенциал намного выше [чем у Москвы], — говорит Кац. — Как минимум можно административными мерами запретить парковки [во дворах]». Кац считает, что раз в Москве «Яблоко» поборолось с путинскими партиями (КПРФ, СР или ЛДПР) и «теперь их там нет», то и в Петербурге все сложится удачно. Штаб «яблочной» кампании в Петербурге будет примерно на 90% состоять из петербуржцев. Москвичи понадобятся только для работы с IT и дизайном.

В штабе «Объединенных демократов» / Фото: vk.com/odspbru

Иных взглядов на партийность придерживается другой «политический убер», лицом которого является Дмитрий Гудков, побывавший в партии «Яблоко» и покинувший ее. Платформой «Объединенные демократы» (ОД) могут воспользоваться представители любой оппозиционной партии. Эта технология, как и «яблочная», позволит отдать на аутсорсинг бюрократические процедуры и полностью посвятить себя работе с избирателями.

«У нас нет цели привести к власти определенную партию — только нормальных людей», — говорит «Новой» координатор ОД и глава «Открытой России» Андрей Пивоваров. Несмотря на беспартийность, у проекта есть идеологический фильтр.

«У нас есть базовый набор принципов, среди которых неприятие политики Владимира Путина, ультранационализма и сталинизма. Крым тоже фильтр, — добавил он. — Это вопрос ментальности».

На сегодняшний день «Объединенным демократам» поступило 855 заявок от петербуржцев, которые хотят стать муниципальными депутатами. «Сейчас темп немного просел, — признает Пивоваров. — Мы планируем до конца года дойти до тысячи [кандидатов] и перейти от набора к работе с претендентами. Уже в декабре планируем запустить для них школу. При подаче заявки на сайте ОД можно указать, от какой политической силы есть желание выдвинуться в 2019 году. Будущие яблочники тоже могут пройти у нас подготовку и выдвинуться от своей партии»

Для традиционных политических партий вроде КПРФ или «Справедливой России» проект ОД — источник новых партийных кадров. «У многих партий какие проблемы общие? — риторически спрашивает глава местных «эсеров» Марина Шишкина. — Надо найти огромное количество кандидатов! (более 1,5 тысяч. — Ред.) Это сложно. Мы все ищем молодых, задорных и смелых». Политик считает, что на муниципальных выборах следует забыть о глобальных проблемах. «Нужно помягче отнестись к мировоззренческим вещам. Чтобы Крым не стал водоразделом. Оксана Дмитриева (глава фракции «Партия роста» в ЗакСе. — Ред.) за Крым, например, — ну и что теперь дальше, не работать с Партией роста? — рассуждает Шишкина. Но, признавая преимущества платформы ОД, она все-таки уверена, что большинство кандидатов «Справедливая Россия» будет искать своими силами.

В питерском штабе Алексея Навального «Новой» рассказали, что и там готовят технологическую платформу для будущих кандидатов. «Мы попробуем сделать ее, опираясь на опыт президентской кампании, — рассказал «Новой» координатор штаба Денис Михайлов. — Алексей Навальный уже заявлял, что у нас имеется почти 800 желающих. Это наши сторонники, которые хотят выдвигаться под нашим знаменем». Михайлов признает, что это предварительная цифра: кто-то отпадет, а кто-то еще втянется, когда кампанией займутся активнее.

Отличия от проектов «Яблока» и ОД, по словам Михайлова, будут как технологические, так и идеологические. «Мы никогда не будем идти на компромиссы с властью», — сформулировал он несколько туманно. От штаба Навального кандидаты пойдут на выборы самовыдвиженцами. Координатор считает, что им не составит труда собрать по 14–15 подписей в каждом округе. В отличие от «Яблока» штаб Навального собирается действовать сообща с другими политическими силами. Там считают, что конкуренции между демократами не будет. «В городе 1,5 тысячи мандатов, — напоминает Михайлов. — Мы выдвинем такое количество людей, что мандатов хватит на всех. Плюс я учитываю опыт Москвы, когда изначальное число желающих уменьшалось с каждым новым этапом кампании».

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