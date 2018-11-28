«Не забудьте нарисовать американский флаг»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) празднует очередную победу — мягкую посадку на Красной планете космического аппарата InSight.

Путешествие на Красную планету

Полет к Марсу длился почти полгода, преодолено расстояние в 480 млн км. Трансляцию операции по посадке зонда стоимостью $850 млн, запущенного с Земли при помощи ракеты-носителя Atlas V, НАСА вело в прямом эфире. Два миниатюрных спутника формата CubeSat передавали сигнал с посадочной платформы на наземные станции. Сразу после посадки зонд прислал свой первый снимок с Марса. К объективу прилипли частички с поверхности планеты.

Это — восьмая успешная посадка американских аппаратов на Марсе, а всего было сделано больше двадцати попыток.

Отличие нынешней программы в том, что аппарат будет исследовать строение Красной планеты и геологических процессов в ее недрах. Посадка была произведена на вулканическом нагорье Элизиум вблизи марсианского экватора.

Наше знание о строении Марса не распространяется дальше научных гипотез. Научное значение миссии «Инсайта», которая рассчитана на 728 земных суток (марсианские сутки длятся примерно на 37 минут 22 секунды дольше, чем земные), состоит в том, чтобы с помощью автоматических приборов сделать анализ грунта, замерить сейсмическую активность во время так называемых «марсотрясений» (если они есть в природе). Кстати, НАСА отправляло на Марс сейсмографы в далекие 70-е годы прошлого века (программа «Викинг»). Но тогда обнаружить сейсмическую активность на этой планете не удалось, приборы находились на корпусе спускаемых аппаратов.

Фото: EPA

Сейчас, измеряя тепловые потоки сейсмографом, который оснащен тремя детекторами, способными фиксировать колебания на высоких и малых частотах, и собирая грунт с помощью электромеханического бура, который сделает несколько скважин глубиной до 5 метров, ученые НАСА рассчитывают получить представление о внутреннем устройстве Красной планеты.

Они хотят понять, как приблизительно 4,6 млрд лет назад она образовалась, похож ли Марс на Землю.

Пока принято считать, что у Красной планеты — металлическое ядро, у которого есть более плотная мантия и более легкая кора. Как отмечают американские СМИ, научные данные с Марса помогут лучше понять глобальные вопросы устройства планет Солнечной системы. Есть и более утилитарная задача, говорят в НАСА. «Инсайт» сможет собрать данные для подготовки полетов астронавтов на Луну и Марс», — заявил глава агентства Джим Брайденстайн, предложенный Трампом и утвержденный в должности сенатом в апреле этого года. Глава НАСА полагает, что на Марсе могут быть обнаружены следы жизни.

Одним из первых с успехом НАСА поздравил вице-президент Майк Пенс, следивший за посадкой в режиме онлайн. «США в восьмой раз высадились на Марсе, и впервые задачей миссии станет изучение глубин планеты. Невероятное достижение», — написал политик в своем твиттере. Дональд Трамп сообщил о событии на митинге в штате Миссисипи: «Дерзайте, стройте ракеты, какие хотите, — это же здорово, не правда ли? Только убедитесь в том, что на них нарисован американский флаг».

На прошлой неделе НАСА объявило, что посадка следующего «марсохода» намечена на 2020 год. Место для посадки выбирали целых пять лет: кратер Езеро, где, по гипотезам ученых, находилась речная дельта. Там, возможно, были органические вещества и следы микроорганизмов, которые могли жить на планете, когда она была молодой, т.е. в первые 700 миллионов лет. Потом, по непонятным пока причинам, развитие остановилось.

Еще более грандиозные планы — у частной аэрокосмической отрасли. Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск в интервью изданию Axios оценил в 70% вероятность того, что ему лично удастся побывать на Марсе. Маск верит в колонизацию планеты в обозримом будущем и провозгласил это главной задачей SpaceX. Туристический билет на Марс, полагает создатель частных ракет, будет стоить порядка 200 тысяч долларов. Запуск первой ракеты с грузами для поселения на Марсе с помощью многоразового сверхтяжелого носителя BFR (Big Falcon Rocket) Маск запланировал на 2022 год, а отправку первых колонистов-строителей еще через два года.

Сотрудничество или «дырка в космосе»?

В прошлом месяце главный администратор НАСА Джим Брайденстайн впервые побывал в России: посетил Звездный городок, выступил перед студентами МГУ, где заявил, что «рассчитывает на совместные полеты американцев и русских к Луне и Марсу». Вместе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным он наблюдал за неудачным запуском международной экспедиции к МКС. Тогда в интервью, показанном каналом NASA YouTube, глава агентства сказал, что американский астронавт и российский космонавт повели себя при аварии очень профессионально, а также признался, что был потрясен совместной работой «Роскосмоса» и НАСА в момент крушения.

«Вместе наши народы могут сделать больше, чем по отдельности», — эмоционально заключил Брайденстайн. Когда в интервью глава американского космического агентства рассказывал, что в течение некоторого времени он и другие специалисты на Земле не знали, что происходило с космонавтами, было слышно, как дрожит его голос.

Казалось, что сотрудничеству двух стран в космосе: от программы «Союз-Аполлон» — до МКС, преодолевшему времена холодной войны, перестройки и распада СССР, а теперь — возврата к худшим временам взаимного недоверия, ничто не грозит. После отказа от собственной программы «космических челноков» и затягивания сроков ввода в действие новой ракеты-носителя американцы исправно оплачивали российской стороне отправку астронавтов НАСА на российских ракетах. И даже когда обамовская попытка «перезагрузки» отношений закончилась провалом, а потом случились Крым, Донбасс, санкции и много чего еще, американские законодатели и не думали прерывать сотрудничество с Россией в космосе.

Своеобразный результат десятилетий сотрудничества: в космических столицах Америки Хьюстоне (штат Техас) и возле мыса Канаверал (штат Флорида) проживает немало представителей смешанных российско-американских семей. Американские специалисты возвращались из командировок в Россию, найдя себе у нас «вторую половину», и россияне, осевшие в США, особенно в тяжелые годы недофинансирования науки, в том числе космической, пустили семейные корни, дающие американское гражданство.

Общее ухудшение отношений с напоминанием о возможности «превратить Америку в радиоактивный пепел», демонстрацией кадров ракетной атаки на местности, напоминающей побережье Флориды, и т.д. — это с одной стороны.

А с другой — введение все новых санкций, под которые, кстати, попал и нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Казалось, все это вкупе разрушает фундамент космического сотрудничества. То ли в шутку, то ли всерьез американцы сначала слышали обвинения в том, что их астронавты испортили обшивку Международной космической станции, «дырку в ней сделали». Астронавт НАСА, командир корабля Дрю Фюстел в интервью ABC News опроверг версию о том, что американцы могли просверлить отверстие: «Я могу однозначно сказать, что экипаж этого не делал. Стыдно за тех, кто впустую тратит время, рассказывая, что мы в чем-то таком участвовали». Мутная история, потом у нас говорили, что американцев никогда не обвиняли.

Белый дом временно снял санкции с Дмитрия Рогозина, сообщил глава НАСА Брайденстайн. Американские санкции, запрещающие российскому чиновнику въезд в страну и замораживающие его финансовые активы (если они здесь имеются), были введены Вашингтоном из-за Крыма и в связи в прежней работой Рогозина в должности вице-премьера, курировавшего «оборонку». Теперь он сможет посещать США с рабочими визитами, чтобы космическое сотрудничество продолжилось. Об этом стало известно в прошлом месяце. Правда, глава НАСА не привел конкретной даты приезда главы «Роскосмоса».

Генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн во время встречи на космодроме «Байконур» перед стартом экипажа МКС-57/58. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

И вот новая шутка, которую не могли пропустить американские СМИ: от «Нью-Йорк Таймс» до «Фокс Ньюз». Глава госкорпорации «Роскосмос» предложил проверить, были ли американцы на Луне. «Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были… Они говорят, что были, мы проверим», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос президента Молдавии Игоря Додона. Это случилось во время посещения компании «Российские космические системы».

«Он всячески делал вид, что шутит»,

однако в России очень развита конспирология по поводу «лунной программы» НАСА, сообщил американцам телеканал Fox News.

В 2015 году бывший спикер Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин (помните такого, с телеэкранов не слезал?) предлагал по этому поводу открыть официальное расследование в отношении НАСА, напоминают американские СМИ.

Но это всё шутки, хотя и обидные. Каковы реальные перспективы сотрудничества после окончания срока эксплуатации МКС, после того как США реализуют затянувшуюся по времени программу полетов на новых ракетах или будут использовать модели частных компаний? Вопрос открыт, игнорировать политические реалии нельзя. Нынешний руководитель НАСА, креатура Трампа, настроен оптимистично, глава «Роскомоса» (когда не шутит) тоже говорит, что без международного сотрудничества современная космонавтика невозможна.

В статье «Русских здесь нет» в издании The Space Review Дуэйн Дэй, историк освоения космоса и «космической политики» США и России, отмечает бурный рост космических проектов у стран-новичков — Китая, Индии, Японии. О российской космической отрасли: «Еще несколько лет назад российские ученые представили впечатляющий набор планов лунной разведки, включая посадочные площадки на лунных полюсах, лунные буровые инструменты и даже образцы космических кораблей. Но эти планы постоянно сокращались, а даты запусков переносились, независимые исследования планет в России практически сошли на нет. В то время как многие другие страны стремятся отправить космические аппараты на Луну и Марс, космическая программа России предполагает подобные полеты в случае, если кто-то другой согласится покрыть главную часть расходов».

После аварии «Союза» европейцы, полагающиеся на новый российский спускаемый аппарат для совместного «марсианского проекта» European ExoMars rover, «почти наверняка очень нервничают по поводу своих партнеров», пишет Дуэйн Дэй.

И еще.

С начала 2000-х «российская национальная гордость» была единственным способом (стимулом) добиться от властей государственного финансирования космических проектов.

Необходимо было, чтобы проект был амбициозным, масштабным и прорывным, какого в мире никто никогда не осуществлял, однако «в реальности амбициозные космические планы намного превышали инженерно-технические возможности русских», констатирует эксперт.