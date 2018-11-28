Плюс идентификация всей страны

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С декабря белорусы начнут жить в дивном новом мире. Нет, это не деноминация и не революция, не отмена пенсий и не возвращение обязательных взносов в ДОСААФ. Просто у всех увеличится состав семьи, потому что у каждого белоруса появится брат. Большой брат.

1 декабря становятся реальностью сразу две государственные идеи, которыми белорусов пугали на протяжении года. Во-первых, вступает в силу правительственное постановление об обязательной предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов. Над этим проектом давно бились лучшие государственные умы. То один, то другой крупный чиновник начинали публично возмущаться комментариями в интернете: как это, человек подписывается «Вася Пупкин», пишет гадости о правительстве, а его при этом невозможно найти и покарать? В социальных сетях все просто, а вот комментарии к статьям на независимых общественно-политических сайтах — чудовищная неподконтрольная стихия.

Читайте также В Казахстане взошли свои яровые. Республика готова лишить граждан анонимной телефонной связи и намерена блокировать интернет по любому поводу

И вот наконец постановление готово. С 1 декабря это будет выглядеть так. Чтобы разместить заметку или комментарий, посетитель сайта обязан заключить пользовательское соглашение с владельцем интернет-ресурса. Тот, в свою очередь, в соответствии с новым постановлением запрашивает личные данные: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, электронный адрес и номер мобильного телефона. И только потом отправляет код активации учетной записи на указанный номер. После этого учетная запись наконец активирована, и гражданин может оставлять комментарии. Кроме того, действует правило «один номер — одна учетная запись». То есть человек не может одновременно зарегистрироваться Васей Пупкиным и Утренней Зорькой. И если он сменит номер мобильного телефона, то следующий владелец номера получит в наследство еще и учетные записи на всех сайтах, посещаемых предшественником.

А владелец интернет-ресурса обязуется хранить на физически размещенных в Беларуси серверах все данные, полученные при предварительной идентификации пользователя, и, конечно, сетевой IP-адрес его устройства.

Кроме того — информацию обо всех действиях пользователя на сайте (публикации, комментарии, дату и время размещения и редактирования). И, разумеется, предоставлять эту информацию по требованию государственных органов. Причем не только силовиков, ведущих оперативно-разыскную деятельность или следствие, не только судов, но и госконтроля, и министерства информации, и налоговых органов. При чем тут налоговые органы — совершенно непонятно.

Оказывается, дело в том, что к 30 ноября в соответствии с новой версией тунеядского декрета министерство по налогам и сборам обязано передать министерству труда и социальной защиты имущественные права на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов. А министерство труда обязано с 1 декабря обеспечить доступ к этой информации всем исполнительным и распорядительным органам посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

То есть идет большой сбор персональных данных, из которых создается компьютерная база с открытым доступом из любого государственного учреждения. Свои данные обязаны предоставить налоговые органы, министерство труда, фонд соцзащиты, облисполкомы и даже минздрав. Последний обязан предоставить информацию о находящихся на принудительном лечении, инвалидах, нетрудоспособных более шести месяцев и даже о родителях, получающих пособия на детей, зараженных ВИЧ. Обновляться база будет ежеквартально.

То есть с 1 декабря в любом государственном учреждении каждый компьютер будет подключен к этой БББ (Базе Большого Брата).

Легко представить себе, как это будет работать. К примеру, в бухгалтерию министерства лесного хозяйства звонит подруга одной из сотрудниц: «Маша, я вчера такого симпатичного парня зафрендила! Вот думаю в реале встретиться, он в кино зовет. Посмотри-ка в базе, какие у него заработки? Что? Маловато. В бан». А можно и самому попросить приятельницу-госслужащую пустить за компьютер на пару минут — и посмотреть информацию о ком угодно.

А представьте, какой интерес к этой базе данных возникнет у всякого рода мошенников, шантажистов, грабителей, хейтеров и просто сплетников. Никаких коммерческих, банковских и даже врачебных тайн. Оформляя наследство, помни: оно уже в базе. Тяжело заболев, помни: об этом известно всем.

Хочешь написать хотя бы в интернете о том, как тебе осточертела эта жизнь с всеобщим доступом? Сначала зарегистрируйся. Большой Брат пришлет тебе SMS с кодом активации. И будь осторожен. Теперь здесь чертовски опасно.