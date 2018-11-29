Не паниковать, дроны не запускать, иметь «тревожный рюкзак»

Бетонный блок, установленный на контрольно-пропускном пункте у Мариуполя. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС

В среду, 28 ноября, была поставлена точка на месте знака вопроса — с какой именно даты в ряде областей Украины введено военное положение? Как известно, президент Порошенко практически на ходу корректировал свой указ, за который проголосовала Рада, и возникла путаница с публикацией документа в официальном вестнике правительства, «Урядовом кур`єре». Читать следует: военное положение действует с 26 ноября по 26 декабря включительно. Продлить его без согласия парламента нельзя. На своевременном начале президентской избирательной кампании этот режим не отразится, спекуляции беспочвенны — пока, по крайней мере, все выглядит именно так.

На третий, как внезапно выяснилось, день положения, которое ко многому обязывает, я решила поинтересоваться, что изменилось в жизни регионов, граничащих с Россией, Приднестровьем и расположенных вдоль азово-керченской акватории.

По телику как раз транслировали в прямом эфире брифинг Харьковской облгосадминистрации. Фронтменом выступал советник главы ОГА по правовым вопросам Сергей Стороженко. Он много шутил — возможно, от нервов.

— …Очень много обращений от граждан: надо ли теперь постоянно иметь при себе паспорт и быть готовыми к проверкам? — спросила журналистка.

— Я вам как жиночке отвечу, — улыбнулся Стороженко. — Я всегда ношу в кармане удостоверение личности. И второе удостоверение, от жены, что она мне позволила носить первое удостоверение. Никто не будет врываться в дома, хватать и тащить в военкомат или рыть окопы. Ходите на работу, в кинотеатры, болейте за футбольные команды, спокойно, если надо, выезжайте за пределы области, за границу! Никакого комендантского часа! Ограничения для людей могут ввести только в случае агрессии со стороны России.

— Сколько в Харькове бомбоубежищ? В каком они состоянии, где именно находятся? Будете проводить учения по гражданской обороне среди населения? — подняла руку другая журналистка.

— Вот! Очень хороший вопрос! — обрадовался Стороженко и взглянул на человека в военном камуфляже, сидевшего рядом. Тот молчал.

— Давайте так: мы изучим и обязательно все расскажем и покажем, чтобы были точные данные: где убежище отремонтировано, где оборудуется… Мне поручила Юлия Александровна (Юлия Светличная, глава Харьковской ОГА. — О.М.) в таком режиме общаться с прессой каждую неделю.

Похоже, главной задачей устроителей брифингов и пресс-конференций стало противодействие панике. Очаги слухов о том, что

доллар подпрыгнет до отметки 40 гривен, гречка — по 50 гривен за кило, а у владельцев автомашин начнут реквизировать транспорт и бензин на нужды обороны, возникали то в транспорте, то в соцсетях, то в эфире всеукраинских оппозиционных телеканалов,

которые враз, отбросив эвфемизмы, стали бесстрашно пророчить катастрофу. Президент Порошенко несколько раз подчеркнул: превентивно введенное военное положение никоим образом не означает введение цензуры либо ограничение свободы слова. Это заявление существенным образом расширило рамки для критики власти со стороны тех СМИ, чья повестка во многом дублирует кремлевские медиа.

На КПП в окрестностях Бердянска. Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС

Разговор с журналистами состоялся и в Одесской облгосадминистрации. Глава ОГА Максим Степанов тоже повторял: в ближайший месяц жители области ничего необычного не почувствуют — если, конечно, не произойдет вторжения России. В области решили принять дополнительные меры по информационной и кибербезопасности, проверить готовность системы ПВО и усилить охрану государственной границы — как морской, так и с Приднестровьем. На трассах усилят стационарные посты полиции, охрану железнодорожного вокзала и аэропорта, чаще обычного будут проверять машины на дорогах. Губернатор уделил достаточно времени развенчанию фейков: на своевременной выплате пенсий и зарплат в регионе военное положение не отразится, равно как на работе банков, мобильных операторов, школ и больниц.

— А на запуске фейерверков и продаже алкоголя ночью? — спросили Степанова. Он пожал плечами:

— Не вижу повода, почему это надо ограничивать.

Вопрос возник не на ровном месте. По мнению популярного одесского издания «Думская», план действий для 10 областей, попавших в список, из Киева не спущен. Чиновники ждут указаний, столица — инициативы с мест. Поэтому полиция приморского города хотела бы запретить торговлю спиртным по ночам, это, по мнению правоохранителей, снизит уровень бытовой преступности. А намерение выключить ночную иллюминацию и лазерные лучи подсветки ночных клубов просто должно показать: не до танцев — город начеку.

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куць (недавно сменил на посту Павла Жебривского) свои соображения изложил в фейсбуке. Куць солидарен с коллегами: на жизни гражданского населения военное положение не отразится.

Все мероприятия коснутся ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД и координации усилий между ними.

Предполагается организовать противовоздушную оборону государственных объектов, предприятий критической инфраструктуры, иностранных миссий и дипломатических представительств, провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

На подконтрольной Украине части Донецкой области не ужесточается порядок пересечения блокпостов, не вводится комендантский час и не ограничивается торговля спиртным.

Зато глава Запорожской ОГА Константин Брыль, видимо, по согласованию с начальством оперативного командования «Восток», попросил жителей области носить с собой паспорта — на всякий случай, а представителей политических партий — снизить на время митинговую активность.

В Винницкой области также не видят причин для беспокойства — здесь еще в 2015 году выкопали 30-километровый противотанковый ров на границе с непризнанным Приднестровьем.

Общее впечатление: механизм военного положения в регионах Украины только создается, явочным порядком и без особого фанатизма.

Никто из должностных лиц не хочет выглядеть сатрапом — годы после Майдана дали плоды. Но инициатива, особенно если государственный чиновник сам знает, что надо сделать для усиления обороны, а не для того, чтобы пустить пыль в глаза, приветствуется.

Пресса не обошла вниманием министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который появился 27 ноября на расширенном заседании министерства не в цивильном костюме, а в униформе расцветки «пиксель». Заместитель министра Юрий Лавренюк тоже надел камуфляж. Руководители «Укравтодора», «Укрзализныци», администрации морских портов, Госавиаслужбы и других подразделений сидели по стойке «смирно». Омелян анонсировал полевые учения для сотрудников аппарата и предприятий, находящихся в управлении министерства, чтобы все транспортники в случае необходимости сумели принять участие в территориальной обороне.

— У каждого должен быть «тревожный рюкзак» с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага, — предупредил министр.

Он отдал отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и портов.

— Мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта, — сказал Владимир Омелян. — Приоритет при назначении поездов будет определяться необходимостью перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования. Кроме того, создается оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием.

В этот же день спасатели срочно эвакуировали людей с Киевского центрального железнодорожного вокзала: поступил анонимный звонок о минировании. Некоторые пассажиры с видом знатоков реагировали на требование покинуть залы: «Достали со своими учениями!» Анонима не нашли.

По данным Государственной погранслужбы, с момента введения военного положения в страну не впустили 85 граждан РФ. Большинство из них не смогли подтвердить цель своего посещения Украины.

Есть пожелания к гражданам и у Генштаба ВСУ: не фотографировать и не распространять информацию о передвижении колонн техники и тем более не пытаться снять то, что происходит на полигонах или в частях, с помощью дронов. Беспилотники будут сбиты, а те, кто их запускал, задержаны.