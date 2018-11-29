Парламент хочет судить президента

Кыргызстан регулярно подтверждает статус «белой вороны» в Центральной Азии. Мало того, что президент по закону в стране избирается только на один срок, так теперь и бывший глава государства больше не может чувствовать себя в безопасности. На этой неделе Комитет парламента Кыргызстана по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил в первом чтении поправки, которые позволяют снять с экс-президентов гарантии неприкосновенности. Это позволит привлекать их к ответственности — вплоть до уголовной, считают авторы поправок депутаты Жогорку Кенеша (так в стране называется парламент) Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев.

В стране существует закон «О гарантиях деятельности президента», 12-я статья которого как раз и гарантирует иммунитет от всяческого преследования после ухода с поста. Однако сначала депутаты, а потом и Конституционная палата посчитали, что право жить без привлечения к уголовной ответственности — слишком шикарно даже для президента (и вообще-то противоречит основному постулату о равенстве всех перед законом). Авторы поправок хотят, к слову, убрать иммунитет даже у действующего президента — но для этого уже есть импичмент, поэтому столь смелые инициативы вряд ли будут одобрены даже в Кыргызстане. Чуть больше шансов у предложения убрать статью 18 закона о президенте: предлагается, что глава государства должен сам защищать свою честь и достоинство, автоматически хватать за шуточки в отношении него никто никого не будет.

Что до основной инициативы, то снятие неприкосновенности с экс-президента по своей процедуре будет ничуть не легче, чем импичмент. Генпрокурор должен будет доказать, что экс-глава государства совершил преступление, а Жогорку Кенеш должен с этим согласиться и инициировать преследование сразу после снятия иммунитета. Эта двухходовка, кстати, подозрительно напоминает программу действий недавнего курултая оппозиции, на котором бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева обвинили в «предательстве идеалов революции» и потребовали его осуждения.

В принципе, версия, что поправки делаются именно под Атамбаева, имеет право на существование, говорит «Новой» политолог Сейтек Качкынбай. Если уж на то пошло, в стране до нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова было четыре главы, но двое – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев — лишены даже статуса «экс-президент» (с руководителями в Кыргызстане вообще не очень церемонятся), а Роза Отунбаева была лишь президентом переходного периода — и отношение к ней — с оговорками — все-таки нормальное. Остается только Атамбаев.

«У преследования Атамбаева две причины, — говорит Качкынбай. — Во-первых, от него просто все устали: он при своем правлении нажил много врагов, посадив своих бывших соратников в тюрьму. Во-вторых, Атамбаев формально ушел на пенсию, но политику не покинул: он не собирается отдавать правящую Социал-демократическую партию, где является председателем, а власти (президент и АП — В.П.) хотят оставить ее себе».

Действующий президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевым недоволен, и кыргызские СМИ осторожно пишут о разладе между двумя политиками: первоначально нынешний президент был креатурой предыдущего, но теперь Атамбаев во всех интервью утверждает, что именно ему Жээнбеков обязан едва ли не всей своей карьерой.

«Но Жээнбеков тоже не из простой семьи ведь, — усмехается Кычкынбай. — Семье это не нравится».

Партийные дела тоже не могут радовать Жээнбекова: сразу после выборов в прошлом году СДПК под председательством Атамбаева провела внутрипартийное собрание, на которое под разными предлогами сторонники нынешнего президента допущены не были. Оттуда и пошел раскол.

«Предательство идеалов революции» как обвинение тоже возникло не на пустом месте. Репрессии в отношении бывших соратников по революции — частый исторический процесс, но в Кыргызстане это людей раздражает: разлад разладом, но в кутузку-то зачем? Но главная претензия даже не в этом.

«Окружение Атамбаева стало требовать от нынешней власти такого формата правления, как в России в 2008-2012 годах», — констатирует политолог.

Приход Жээнбекова и задумывался изначально, как явление кыргызского Медведева при Атамбаеве-Путине, но теперь «Медведев» окреп и посылает своему старшему товарищу недвусмысленный сигнал: не угомонишься — будет законная почва, чтобы тебя посадить. Да и кыргызстанцы почему-то оказались не в восторге от идеи, что ими будет по-прежнему править их бывший.

Процесс принятия поправок, снимающих с бывших президентов иммунитет, еще не в финальной стадии, но можно предположить, что Жээнбеков его все-таки подпишет, осторожно прогнозирует Сейтек Качкынбай — даже несмотря на то, что в будущем этот же закон можно будет направить против него. Нынешний президент не в пример хладнокровнее своих предшественников, поэтому наверняка все эти риски уже просчитал.

На этой же неделе представители России, симпатизирующие Евразийскому союзу, заговорили о необходимости большей взаимопроникновении элементов разных государств внутри объединения. В первую очередь, имелось в виду, что Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан должны тоже ввести антисанкции против Запада. Но ведь есть у государств для заимствования опыта, как показал Кыргызстан, есть кое-что поинтереснее.