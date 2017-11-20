«Если он скажет сожрать ложку кала — без камеры, но сожрут»

В ближайшую пятницу пройдет инаугурация нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Однако ощущения праздника у него не будет почти наверняка: уходящий президент Алмазбек Атамбаев за последние несколько дней сделал все, чтобы нарывающая уже месяц проблема взаимоотношений с Казахстаном ухудшилась до предела. Россия пока не вмешивается, но ее в конфликт уже втягивают.

20 ноября, в понедельник, действующий последние четыре дня президент Кыргызстана дал итоговую пресс-конференцию перед журналистами, где Казахстану досталось еще раз. «Ситуация [на границе] с каждым днем будет все более тревожной не для нас, — заявил Атамбаев. — Я разговаривал недавно со своим другом, президентом великой России Путиным. Сказал: если вам нужен еще Евразийский экономический союз — спокойно наблюдать больше нельзя». Этой фразой Атамбаев намекнул на свой визит в Москву, в ходе которого он открыто пожаловался Владимиру Путину на недружественные, с его точки зрения, шаги Астаны против Кыргызстана, как то: проволочки на границе и сжигание продукции из Кыргызстана, а также обвинения в контрабанде и запрет молочной продукции.

«Казахстан взял нас в блокаду, — эмоционально отчеканил Атамбаев. — Назовем все своими именами. Но как говорится, все, что нас не убивает, делает сильнее. Грузы проходят, несмотря ни на что, но водители по трое суток стоят. Бесплатное питание организовали, я, наверное, сегодня еще один миллион сомов выделю. Но я не жалею, что дал хороший урок на будущее. Прежде чем вмешиваться, соседи будут думать впредь. Мы станем только сильнее, а в Казахстане все возможно».

В принципе, это еще не самые колкие фразы, которыми обменялись в последние несколько недель власти двух стран. Тот же Атамбаев назвал Нурсултана Назарбаева «престарелым диктатором» (и еще неизвестно, какое слово обиднее), а в ответ председатель казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев назвал слова кыргызского президента «истеричной речью с грязными нападками». Подключился глава казахстанского МИДа Кайрат Абдрахманов, который «присоединился» к словам казахстанского политолога Ерлана Карина (на этом уровне война слов вообще невероятная) о том, что такие слова «не соответствуют статусу главы суверенного государства», хотя как министр он таких заявлений делать не может. Тут уже отреагировал кыргызский министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, который заявил, что его казахский коллега «противоречит сам себе». Смешались в кучу кони, люди — фраза, как нельзя лучше описывающая взаимоотношения двух стран прямо сейчас.

В принципе, за всей этой перепалкой можно увидеть и здравые шаги — но это надо очень постараться. В конце октября, например, прошла встреча двух премьер-министров — Бакытжана Сагинтаева и Сапара Исакова, после которой ситуация на границе стала резко улучшаться: по крайней мере, начали пропускать простых людей, а грузовики стали досматривать меньше. Но очередное резкое заявление Атамбаева (даже не важно какое) приводит к тому, что ситуация возвращается на круги своя и даже становится хуже: Казахстан последовательно обвиняет Кыргызстан в контрабанде, Бишкек в ответ публично отказывается от 100 миллионов долларов, которые Астана давала на приведение инфраструктуры страны к стандартам ЕАЭС (правда, при этом теряют 200 миллионов долларов из-за всей ситуации с границей). Казахстан сжигает кыргызский сыр и запрещает молочную продукцию, Атамбаев намекает на спуск воды из приграничного водохранилища, чтобы южные регионы соседей испытали трудности будущей весной.

На пресс-конференции в понедельник уходящий кыргызский президент поставил огонь на максимум: он, по аналогии с рассказами бравого солдата Швейка, назвал всех казахстанских чиновников «денщиками» — и этим совсем не ограничился. «Вот Швейк, бравый солдат, рассказывает про денщика и его начальника: «Швейк принялся рассказывать, что у одного офицера в одном полку был денщик. Он делал все, что пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего начальника сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет, я сожру, только чтобы в нем не попался волос, я страшно брезглив». Вот начальник говорит денщику, председатель сената там или премьер-министр, кем бы он ни был. Они денщики у своего начальника. Если он скажет сожрать ложку кала, они сожрут. Я уверен. Без камеры, но сожрут, если не будет волоска. Извиняюсь», — завершил свой спич Атамбаев.

Пока Казахстан на это отреагировал слабо: атамбаевские слова назвали «цирком», а его самого человеком без «политической и внутренней культуры». «Всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике», — обиженно заявил спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Но вообще, сколько бы ни ругались между собой Бишкек и Астана, это все надводная часть айсберга, говорит эксперт по странам Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов. Подводная — в экономических интересах двух стран. «Вся эта история с границей — это лишь повод для Астаны наказать Кыргызстан за его игнорирование норм, которые он должен был соблюдать при вступлении в ЕАЭС, — говорит Дубнов. — Первое, что должен был сделать Кыргызстан в этих рамках, — перекрыть свободную границу с Китаем, но никто на такое не пойдет, потому что эта торговля — основа для выживания нынешней кыргызской экономики». В итоге большим потоком через эту границу в ЕАЭС идут контрабанда и «серый» импорт, что очень раздражает Астану. И уходящий Атамбаев не сделал ничего, чтобы эту ситуацию изменить.

Проблема — хроническая и системная, и решать ее будут казахские и кыргызские элиты (только пока абсолютно непонятно, как). А вот Путин, несмотря на то, что его пытается втянуть в полемику уходящий президент Атамбаев, скорее всего, от азиатских споров дистанцируется, добавляет Дубнов. «Если он что-то начнет говорить по этому поводу Назарбаеву, и он пойдет на уступки, это ударит по престижу Назарбаева среди элиты, — говорит политолог. — А если Нурсултан Абишевич проигнорирует слова российского президента, обидится уже Путин». Поэтому в Астане, видимо, надеются, что оно все рассосется как-нибудь само собой. Новый президент Кыргызстана, по крайней мере, в цитировании Ярослава Гашека замечен не был.