«Да наставит вас Аллах!»
Заседание по вопросу границы между Ингушетией и Чечней в Конституционном суде России прошло с кавказским акцентом
Зал заседаний Конституционного суда РФ. Фото: РИА Новости
Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент
Во вторник у здания Конституционного суда на Сенатской площади Санкт-Петербурга было людно. Суд должен был рассмотреть вопрос о чечено-ингушской границе, о легитимности которой глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вот уже два месяца не может договориться со своим народом. Точку в этом споре призван поставить Конституционный суд России.
Большой зал заседаний на сто пятьдесят мест был забит. Серебристые каракулевые папахи вперемешку с традиционными женскими платками — большинство присутствующих прилетели накануне авиарейсами с Кавказа — поддержать одну из сторон спора. Но по странному стечению обстоятельств на заседание были допущены только чеченские слушатели, а слушатели из числа ингушей в большинстве своем остались стоять на улице в окружении автозаков и усиленных нарядов полиции. «В зале нет мест», — лаконично объявил им охранник на проходной.
Накануне заседания Рамилю Ахметгалееву, адвокату правозащитной организации «Агора», представляющему интересы Конгресса ингушского народа (Представительный орган ингушской общественности — И. Г.) поступили угрозы.
С неизвестного номера ему пришло СМС:
- «Счастливый вы семьянин, Рамиль. Прекрасная жена, а дочка — красавица! Я бы на вашем месте побольше бы проводил с ними время, сделав уверенный самоотвод. Зачем вам сырой город — Питер? Лучше сидели бы в тепле… может еще заболеете и температура поднимется» (орфография оригинала сохранена).
Заседание было назначено на 10 утра. За пять минут до его начала
в зал стремительно вошла делегация длиннобородых мужчин — подтянутых, резвых, одетых с иголочки. Густой флер дорогого парфюма повис в воздухе. Старики в папахах как по команде повскакивали со своих мест, чтобы засвидетельствовать свое почтение и уступить место.
Так на заседание прибыл председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Именно Даудов с чеченской стороны возглавлял комиссию, изучавшую вопрос спорных территорий.
Напомню предысторию спора.
26 сентября 2018 года Евкуров и Кадыров подписали соглашение о чечено-ингушской границе. Решение это было принято без огласки, что, возможно, объясняется болезненностью момента: в течение последних лет вопрос о границе, который так и не был решен с 1992 года, когда распалась Чечено-Ингушская АССР, многократно становился предметом конфликта между республиками. Всякое обсуждение сводилось к ожесточенным спорам о том, к историческим документам какой давности следует апеллировать при определении границ, поскольку в советское время граница между ингушами и чеченцами пролегала по-разному, а до этого о формальном разграничении земли между племенами никто не задумывался.
И вот почему-то именно сейчас появилась необходимость четкого определения границы.
Для ратификации соглашения было необходимо, чтобы парламенты обеих республик своим голосованием утвердили его в качестве закона. В Чеченской Республике все прошло гладко. В Ингушетии же начались волнения: стремительно распространилось известие, будто бы у республики отторгли значительную часть территорий в пользу Чечни. Назывались цифры от 17 до 33 тысяч гектаров (куда вошли земли, которые до сих пор на картах обозначались как территория Чечни — неправомерно, по мнению многих ингушей).
После голосования ингушского парламента, официальные результаты которого гласили — 17 депутатов из 32 «за», — один за другим народные избранники стали заявлять, что голосовали «против», а значит, результаты голосования сфальсифицированы.
Почти две недели в Магасе простоял огромный митинг. 11 депутатов парламента подали жалобу в Конституционный суд Ингушетии с просьбой проверить Закон о границе на соответствие Конституции республики. КС Ингушетии постановил: закон был принят с нарушениями и противоречит базовым принципам Конституции республики, один из которых гласит: «Установление и изменение границ происходит только с учетом мнения народа Ингушетии». Тут уже не выдержал глава республики: он заявил, что глава КС Ингушетии Аюп Гагиев «пристрастен», поставил вопрос о его компетенции и обратился в Конституционный суд России.
Сам же глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев на заседание не приехал. В своем письме на имя судьи Сергея Маврина, который выступал докладчиком на заседании, он так объяснил свой поступок: «В соответствии с частью 4 статьи 27 закона «О судебной системе РФ» Конституционный суд РФ не имеет права пересматривать решения региональных конституционных судов. <…> По факту запрос (Юнус-Бека Евкурова. — И.Г.) не что иное, как завуалированная форма обжалования постановления Конституционного суда Ингушетии. При таких обстоятельствах свое участие в заседании считаю невозможным», — написал Аюп Гагиев.
Глава Конституционного суда Валерий Зорькин зачитал это письмо вслух, он сожалел о «таком решении» Гагиева, однако по правовой составляющей никак позицию коллеги не прокомментировал.
Действительно, если следовать букве закона, КС России не является вышестоящим по отношению к региональным конституционным судам. Он имеет право пересматривать решения только по тем вопросам, которые находятся либо сугубо в ведении КС РФ, либо в совместном ведении с регионами. Согласно статьям 71 и 72 Конституции РФ, вопрос об определении границ к таковым не относится. Тем не менее Конституционный суд принял обращение Юнус-Бека Евкурова к рассмотрению.
На заседании проявилась другая любопытная коллизия.
Пожалуй, впервые позиция Юнус-Бека Евкурова, к тому же по такому чувствительному вопросу, слово в слово совпала с мнением Рамзана Кадырова.
Разногласия между ними за последние 10 лет не раз становились предметом федеральной повестки, но в споре о границе оба лидера проявили удивительное единодушие. Их солидарная позиция свелась к следующему. С момента развала Чечено-Ингушской АССР в течение 26 лет граница между республиками так и не была утверждена, что рождало многочисленные административные трудности в обеих республиках. Шесть последних лет работали спецкомиссии с обеих сторон, мнения всех жителей по обеим сторонам границы учтены. Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров взяли на себя «смелость и ответственность» поставить точку в этом деле.
Представители Конгресса ингушского народа считают по-другому. По их мнению, ингушей, в том числе и жителей спорного Сунженского района, никто не спросил. Соглашение было подписано тайно, а процедура принятия закона прошла с нарушениями. Традиции же коллективного решения проблем именно в этом регионе складывались веками, они соответствуют Конституции республики. И не обращать на них внимания нельзя. «Ингушетия — самый маленький и густонаселенный регион страны. 135 человек на квадратный километр при средней плотности по России 9 человек. 33 тысячи гектаров — это родовые земли тейпа ортсхой, представители которого проживают как на территории Чечни, так и на территории Ингушетии. Эти земли составляют 10% от всей территории республики», — говорил Ахмет Погоров, сопредседатель Конгресса ингушского народа.
По обычному регламенту КС РФ на заседании имеют право выступать исключительно приглашенные самими судьями. И сугубо по правовым моментам. Но это заседание прошло по своим, кавказским правилам. Многократно слово брали присутствовавшие в зале чеченцы. Говорили они эмоционально, желали судьям здоровья и чтобы Аллах наставил их на истинный путь при принятии решения. Разницу в позициях народов Чечни и Ингушетии по вопросу границы неожиданно точно подытожил представитель тейпа орхстой с чеченской стороны Саид Изарипов.
— Я простой строитель и далек от политики, — сказал он. — Из всего предыдущего можно подумать, что с чеченской стороны нет народа, а у народа нет мнения. А оно есть. Мы тоже переживаем. Просто мы, чеченцы, всецело полагаемся на руководство нашей республики и его решения. Мы уверены, что Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров никогда не допустят ущемления прав наших народов. И всецело им доверяем. Мы должны доверять власти. И в этом наша с ингушами разница.
Затем настала очередь выступлений представителей федеральных властей: Генпрокуратуры, Госдумы, Совета Федерации, Минюста. Все они поддержали соглашение.
Последним выступил представитель президента России в КС Михаил Кротов. Речь его была длинной и сложной, за обилием юридических терминов иногда даже терялся смысл. Суть его выступления сводилась к следующему: прецеденты, когда КС России пересматривал решения региональных судов, уже были. По данному вопросу мнение народа не может подменять решение парламента, а значит, референдум не нужен. Закон о разграничении чечено-ингушской границы легитимен, вступил в силу. И отмене не подлежит.
— Решение будет вынесено Конституционным судом России в закрытом режиме. О дате оглашения будет сообщено позднее, — заявил председатель суда, закрывая заседание.