Прощай, мягкая сила

В пятницу Украина ввела запрет на въезд в страну граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Пока что пограничники принимают решения в индивидуальном порядке: люди проезжают, если могут четко объяснить цели поездки, говорит руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» Григорий Чижов.

Глава украинской Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в пункты пропуска направят инструкции, в которых будут прописаны основания для исключений из запрета. Российских граждан с постоянным или временным видом на жительство закрытие границы, вероятно, не коснется.

Теоретически в ответ на действия Киева Россия могла бы ограничить въезд для украинских граждан. Поток людей в этом направлении, особенно в категории долговременной миграции, гораздо больше: многие украинцы до сих пор ездят в Россию на заработки. Однако

зеркальных мер со стороны Кремля, скорее всего, не последует, причем не столько из соображений благополучия украинской диаспоры или потребностей российской экономики, сколько из целей пропагандистской борьбы.

«Подорвать ориентацию части украинского населения на Россию — это, скорее, задача украинской стороны. Россия, наоборот, хочет сохранить как можно больше лояльных украинцев, которые здесь живут и работают», — говорит Чижов. Некоторые украинские эксперты полагают, что российская миграционная служба намеренно завышает данные по количеству беженцев с востока Украины.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал «ускорить выдачу» украинцам российских паспортов, поскольку это поможет «в конце концов опустошить» Украину. Похожим образом российские власти ранее реагировали на дискуссии вокруг введения визового режима между двумя странами.

Заробитчане в России

На территории России в каждый момент времени находится почти 2 млн граждан Украины, говорит научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. Эта цифра включает в себя как тех, кто приехал в страну с частными целями, так и межсезонных трудовых мигрантов — так называемых «заробитчан».

Работу по найму как цель поездки в миграционной карте указали 250 тысяч человек, но в реальности работающих в России украинцев существенно больше, отмечает эксперт. Многие трудятся без оформления: например, женщины часто устраиваются в домашние хозяйства в качестве нянь, домработниц или уборщиц (в отличие от мигрантов из Средней Азии, которые чаще работают на государство или крупные компании). Другие, наоборот, имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство и поэтому не обязаны покупать патент для работы, что делает их невидимыми для статистики. «Таких людей, видимо, тоже сотни тысяч», — говорит Флоринская.

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Украинец Александр строит московское метро. Фото: Антон Карлинер, для проекта «Москвичи» / «Новая газета»

Украина не входит даже в тройку лидеров по количеству трудовых мигрантов в России. По официальным данным, помимо 250 тысяч украинцев среди россиян трудятся около 1,6 млн узбеков, 800 тысяч таджиков и 500 тысяч киргизов (всего 4 млн человек, около 6% трудоспособного населения). Однако еще несколько лет назад Украина была первой по темпам миграционного прироста: в 2015 году украинцы обеспечили 60% всей официальной миграции в Россию, подсчитали эксперты РАНХиГС.

Впрочем, причина для этого была вынужденной: Россия приняла поток беженцев с Донбасса, которые спасались от боевых действий. В остальном привлекательность российского маршрута для иностранных работников в последние годы неуклонно снижается.

Польша вместо России

Многие украинцы после введения безвизового режима с Евросоюзом предпочитают ехать на заработки в западном направлении — прежде всего, в приграничную Польшу, где средняя зарплата превышает 1 тысячу евро (против 530 евро в России). Российское направление по ряду причин по-прежнему притягивает некоторое количество украинцев: здесь знакомая языковая и культурная среда, родственники, в некоторых случаях — налаженные рабочие связи. Многие строительные бригады из западной Украины работают в России уже давно и хорошо знают своих заказчиков.

Но после 2014 года на фоне напряженных политических отношений и стагнации российской экономики эти преимущества начали меркнуть.

«Россия потеряла статус страны, в которой больше всего украинцев на заработках, ее потеснила Польша».

«В целом в странах ЕС сейчас работает в разы больше украинцев, чем в России», — говорит Чижов.

У других постсоветских стран альтернатив для трудовой миграции не так много, но и они после девальвации рубля гораздо менее охотно едут в Россию. Например, узбеков в России сейчас на четверть меньше, чем в докризисный период.

К экономическим проблемам добавляется жесткая миграционная политика. Правила для пребывания иностранцев в России постоянно ужесточаются. Дело не столько в конкретных законодательных мерах, сколько в общей политической воле, которая сегодня направлена на ужесточение границ.

Фото: РИА Новости

«Раньше украинцы были в лучшем положении, чем все остальные: на них не действовало правило 90–180 (необходимость выехать из страны после 90 дней пребывания и следующие 90 дней провести вне России. — А. Х.). Сейчас тебя в любую секунду могут задержать на границе (за исключением тех, кто едет из Донецка и Луганска)», — рассказывает Флоринская.

В таких условиях западные государства СНГ, Украина и Молдавия, постепенно отворачиваются от России. Если российский рынок и дальше будет терять привлекательность для граждан бывших советских республик, то это существенно повлияет на внешнеполитическое влияние России в регионе.

«Пожалуй, наиболее действенная «мягкая сила» — это возможность что-то в России заработать. Без этого будет сложно как-то влиять на настроения в соседних странах», — считает Чижов.

Однако замедление миграционного потока из Украины не означает, что все желающие уже приехали и можно безболезненно закрыть границы. Из 2 млн украинцев, которые проживают на территории России, большая часть перемещается по траектории маятника. «Проиграют от административных ограничений, как всегда, простые люди», — сетует Флоринская.

Польза для экономики

Пока депутаты Госдумы строят планы по «опустошению» Украины, в России обостряются собственные демографические проблемы. Из-за изменения возрастной структуры населения Россия испытывает растущую потребность в работниках, восполнить которую могут только мигранты. Причем иностранные работники часто выполняют низкооплачиваемую «черную» работу, в которой не заинтересовано местное население.

Падение привлекательности российского рынка для мигрантов уже дает о себе знать. По данным за январь–апрель 2018 года, миграционный прирост населения в страну сократился на 13% (в основном за счет затухания конфликта в Донбассе) и перестал компенсировать превышение смертности над рождаемостью. Как следствие — к концу года, по прогнозам экспертов РАНХиГС, в России впервые за 10 лет будет зафиксирована естественная убыль населения.

Трудоспособное население России сокращается несколько лет подряд, и в ближайшее десятилетие эффект «демографической ямы» приведет к дефициту и подорожанию рабочей силы. К 2020 году рынок труда потеряет порядка 3 млн человек, а это чревато более медленным экономическим ростом и консервацией архаичной структуры занятости. Тем не менее качество российской миграционной политики продолжают приносить в жертву текущей политической выгоде.