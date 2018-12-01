Утро пятницы, 30 ноября, началось с приглашения к президенту Порошенко руководителей структур, отвечающих за претворение плана военного положения в жизнь.

До того главы госадминистраций десяти областей, объясняя на брифингах особенности момента, как будто соревновались в либерализме, повторяя: никаких ущемлений прав и свобод гражданского населения не предвидится. Журналисты не сдавались: «А в чем тогда смысл военного положения?!» Совещание у главы государства дало некоторые ответы.

Руководитель Госпогранслужбы генерал-полковник Петр Цигикал доложил:

— Ограничен въезд в Украину иностранцев, прежде всего, граждан Российской Федерации. Не пропускаем лиц мужского пола, от шестнадцати до шестидесяти лет включительно.

— Это меры для противодействия? Чтобы здесь не формировали отряды частных армий, которые, на самом деле, являются представителями Российской Федерации, и не дать им провести операции, как уже пытались в 2014 году? — уточнил Порошенко.

Заседание президента Порошенко с руководством силовых структур. Кадр с видео пресс-службы президента Украины

Цигикал утвердительно кивнул.

— То есть еще раз. Мужской пол. Шестнадцать—шестьдесят. Применяется ограничение, кроме гуманитарных случаев, что надо четко выписать в инструкции, — подытожил президент. — Едут, например, на похороны. И я бы усилил требования относительно временной регистрации в областях, где введено военное положение, для граждан Федерации. Предложения прошу внести мне на утверждение на протяжении двадцати четырех часов.

Несколько позже спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко уточнил в комментарии телеканалу «112», как выглядит механизм «пропускать — не пропускать».

— С иностранцами, прежде всего гражданами России, и лицами без гражданства пограничники будут проводить усиленное интервьюирование.

Выделяется так называемая «группа риска» — причастны ли к дестабилизации обстановки в Украине? Проверяем по базе предыдущие поездки: не нарушали ли законодательство, не посещали ли временно оккупированные территории?

Демченко уточнил, что сохранятся некоторые исключения. Например, для лиц, имеющих дипломатический статус, из чего можно сделать вывод — немедленного расторжения украинско-российских дипломатических отношений пограничники не предвидят. Пропускать обещают и «обслуживающий персонал транспортных средств», надо понимать, экипажи водителей пассажирских автобусов и дальнобойщиков. То есть прямое наземное сообщение между странами, невзирая на обещания министра инфраструктуры — «на Москву будут ходить только медведи!» — пока тоже полностью не отменяют. Не распространяется «возрастной» запрет на тех, у кого есть документы на временное либо постоянное проживание в стране. Да и сами интервью на государственной границе, по словам спикера ведомства, не означают непременный от ворот поворот:

— Если человек убедительно доказывает цель визита… В каждом отдельном случае принимается отдельное исключительное решение.

Человеческий фактор снова выходит на первый план. Хотя эксперты напоминают: нежелательные визитеры могут проникать из России в Украину, правда, на неподконтрольную часть страны, через отрезок государственной границы на оккупированном Донбассе.

Закрыть Босфор и Дарданеллы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а до него — командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в телеэфирах сказали, что официальный Киев обратился к президенту Турции Эрдогану с предложением закрыть для россиян проливы Босфор и Дарданеллы. Партнеров стараются убедить: агрессия РФ в Азовском море и Керченском проливе должна ей «аукнуться» при переходе российских судов из Черного моря в Средиземное.

— С Эрдоганом уже был разговор. Проход Дарданеллы регулирует специальная конвенция Монтре, — объяснил глава украинского МИДа. — В рамках конвенции есть возможность ограничить проход (российских) судов. Хотя и есть вопрос, каким образом и как быстро это можно сделать.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в ноябре 2018 года. Фото: РИА Новости

С Климкиным не согласен один из руководителей ГО «Майдан иностранных дел» и редактор бюллетеня BlackSeaNews Андрей Клименко (не так давно «Новая» публиковала интервью с этим экспертом по поводу ситуации на Азовском море).

«…Конвенция Монтре относительно прохода военных судов очень однозначна. Запрет возможен, если Турция почувствует угрозу для себя, находится в состоянии войны либо (запрет возможен) для воюющих черноморских стран… Если мы убедим турок в том, что Украина в состоянии войны с РФ, она перекроет проливы для обеих стран, и мы останемся с тем, что есть. Даже без права посещения Турции либо прихода новых кораблей из США… Россияне тоже останутся с тем, что есть, но у них есть намного больше. Чем это поможет нам, непонятно. Для коммерческих судов отдельного государства перекрыть проливы на основе конвенции Монтре невозможно», — написал Клименко в фейсбуке. Он полагает, что предложения «Майдана иностранных дел» по санкциям против азовских и черноморских портов РФ за обслуживание морского трафика в оккупированный Крым, что были поданы руководству Украины еще в мае, гораздо реалистичнее и эффективнее.

Андрей Клименко также напомнил: все основные события 25 ноября произошли не в Азовском море и даже не в Керченском проливе, где украинские суда находились на стоянке. Таран, а затем обстрел кораблей и их захват случились в Черном море. То есть известное соглашение 2003 года о совместном российско-украинском использовании Азова не имеет к нынешней ситуации прямого юридического отношения. Потому реакция Запада и оказалась достаточно острой: это нападение на военные суда в открытом море, на которое распространяется Конвенция по морскому праву.

Таранили в оккупированных территориальных водах Украины у берегов Крымского полуострова, обстреливали и брали на абордаж за пределами территориальных вод.

Черный Лебедь

Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел дал срочную пресс-конференцию

Введение на части Украины военного положения, холодная война между Трампом и Путиным — только начало процесса, который вызвал на море «черный лебедь», — политологи стали использовать этот термин, чтобы подчеркнуть дальнейшую непредсказуемость и масштаб событий.

А наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел (в миру Петр Лебедь) собрал брифинг прямо в храме и сообщил, что знает, зачем в принадлежащем ему загородном особняке СБУшники устроили обыск. Хотят «подыграть» президенту Порошенко в его намерении побыстрее создать в стране автокефальную церковь!

Обычно наместник лавры, принадлежащей УПЦ (МП), прессу не жалует. Не раз лично бил телеаппаратуру и проклинал репортеров,

чтобы не совали нос, куда не просят, особенно в имущественные вопросы братии, и в то, откуда, например, у владыки два автомобиля премиум-класса.

На сей же раз он назвал труд журналистов «равноапостольным», то есть отстаивающим правду и истину. Ведь СБУ открыла против него нескольких уголовных дел, в том числе по статье 161 УПК, за разжигание межконфессионной вражды…

Накануне лавру инспектировала комиссия министерства культуры. Проводили инвентаризацию церковного имущества, которое было передано монахам еще в советскую пору, от щедрот историко-культурного заповедника, и позже, при государственной независимости. «Мощи пересчитывают!» — упражнялись острословы. Те, кто не склонен к шуткам, утверждали: при определенном стечении обстоятельств Лавру, твердыню Московского патриархата в Киеве, могут использовать в российско-украинской войне, и не только для укрепления духа. Вспоминали 2014-й, «Русскую православную армию», иерархов УПЦ (МП), благословлявших Гиркина на Донбассе. Но митрополит не хотел касаться политики:

— Да, на мне числится дом под Киевом. Но я там не бывал с 2013 года. Живу только в монастыре, — признавался он как на духу.

— Дом за это время разграбили. Унесли пять икон и ящик водки. Дом сейчас выставлен на продажу, пока никто не покупает. Когда продам, разделю деньги между монастырями и детскими домами, которым я помогаю.

Потом владыка Павел передал слово тому, кто политики не чурался — иподьякону МП, в миру народному депутату от «Оппозиционного блока», олигарху Вадиму Новинскому.

На своей странице в фейсбуке Новинский написал:

«…Становится понятно, что задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное военное положение одной из своих целей может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата лавр — Почаевской и Печерской. Ведь режим военного времени, по мнению его инициаторов, позволил бы легко расправиться с любыми попытками прихожан защитить свои храмы. Слава богу, план Порошенко практически провалился. Хотя угроза на тех территориях, где военное положение все-таки было введено на тридцать дней, практически сохраняется».

Когда этот текст был подготовлен к печати, появились данные Госпогранслужбы. Только за истекшие сутки ста гражданам РФ отказали во въезде в Украину. Российская Федерация, вопреки заявлениям не отвечать зеркальными мерами, не пропустила 40 граждан Украины.