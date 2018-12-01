Не кантовать!

Почти два месяца жители России выбирали для аэропортов в своих городах имена людей, пригодные для увековечивания в названии воздушной гавани. Правда, на деле получается, что выбирали лишь формально. Согласно указу, который Владимир Путин подписал накануне последнего дня голосования, сначала Общественная палата передаст информацию о народном выборе правительству, а потом его должен будет утвердить президент.

Попытки скрестить формат шоу и плебисцита встречались в нашей практике и раньше. Надо сказать, не слишком удачные.

В 2008 году проходил проект «Имя Россия»: телезрители путем голосования выбирали значимых людей в истории страны. Их именами не предлагалось ничего называть, идея была просто в символическом голосовании. Ведущий проекта, журналист Андрей Любимов, в разговоре с «Новой» вспоминает, что никто не ставил цели «выбрать хорошего или плохого», как сейчас: «Очевидно, что подобная история будет рассматриваться людьми как вторжение в их жизнь, в их представление о хорошем и плохом. У нас в тройке вообще лидировали Александр Невский, Петр Первый и Иосиф Сталин. История полна и горечи, и побед. И при довольно объективном выборе, который мог бы понравиться в других обстоятельствах, реально будут голосовать уже против него. Во время голосования может случиться отрицание навязанного персонажа».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Сейчас власти, очевидно, собираются выбрать только хорошее: голосование за новые названия для аэропортов прошли в 47 городах.

Проект Министерства культуры «Великие имена России» во время голосования активно рекламировался по федеральным телеканалам, однако до телезрителей не доходила информация о том, где выбор населения категорически не устраивал представителей власти.

Громкой оказалась история в Омске. Лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов был первым на этапе голосования в соцсетях, однако организаторы отказались включить его имя в шорт-лист для голосования. Владимир Мединский сказал, что лидерство Летова — это результат активности «маргинальной аудитории, представляющей поклонников группы «Гражданская оборона», министр также добавил, что это просто «бестолковый хайп» с их стороны.

Читайте также Не время менять имена. Конкурс на новые названия аэропортов продемонстрировал уровень консерватизма в стране

Реакция фанатов последовала незамедлительно: активисты вывешивали баннеры с Летовым на Юбилейном мосту Омска, а также на мосту по дороге к московскому аэропорту Шереметьево.

Даже запустили петицию с требованием добавить имя кумира в шорт-лист — ее подписало более 27 тысяч человек. Сервис по бронированию авиабилетов Aviasales на своем сайте переименовал аэропорт Омск-Центральный в честь Летова. И, наконец, в последний день, когда голосование закрылось, владелец частного аэропорта Поповка в 15 километрах от Омска Александр Анисимов переименовал его именем музыканта. «Как бы кто ни относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи», — заявил Анисимов.

Вторая история гражданского сопротивления «Великим именам» произошла в Калининграде, где на протяжении практически всего времени финального этапа голосования лидировал Иммануил Кант — и это неудивительно, учитывая, как в городе ценят родившегося здесь немецкого философа — в конечном счете, даже Балтийский федеральный университет назван его именем. Кант заметно обгонял императрицу Елизавету Петровну и маршала Александра Василевского в голосовании до того момента, пока не выступил депутат Госдумы от Татарстана единоросс Марат Бариев. Бариев рассказал, что к нему пришли ветераны от Ивановской области и потребовали не допустить назвать аэропорт именем немца, потому что это «непатриотично, и это скандал». Депутат посоветовал калининградским организациям «поработать с людьми на местах».

С этого момента отрыв преследователей от Канта стал существенно сокращаться. А через несколько дней ночью неизвестные облили розовой краской памятник философу, который установлен напротив корпуса Балтийского университета им. Канта. Вокруг были разбросаны листовки с текстом «вы учитесь в стенах, носящих имя врага», «срывайте таблички, вымарывайте чуждое имя из своих документов». В то же время кто-то облил голубой краской могилу философа у Кафедрального собора.

Группа студентов с философского факультета в ответ на действия вандалов решила организовать пикет в защиту имени Канта. Михаил Шипилов, подавший заявку в администрацию, на следующий день получил приглашение в Центр по противодействию экстремизму. Там его спросили, почему он решил организовать пикет и каким образом «додумался обратиться в администрацию». Пикет не согласовали.

Повторную заявку сейчас подает другой студент философского факультета Матвей Сошников. «Все мы понимаем, что Кант не нуждается ни в чьей защите, но подобные действия не должны проходить незамеченными и оставаться без ответа, — сказал Сошников «Новой». — Я общался со студентами Института живых систем, инженерно-технического факультета, физмата и инфокома, они также готовы оказать поддержку».

Он добавил, что цель пикета сейчас, уже даже после победы императрицы Елизаветы Петровны в голосовании, — «не допустить следующего возможного шага по дискредитации имени философа». Сошников говорит, что преподаватели поддерживают студентов: «Один из преподавателей считает, что акция имела целью отвлечь внимание общества от более серьезных проблем. Другой, так же как и мы, думает, что подобные действия не должны оставаться без ответа». Ректор Андрей Клемешев заявил, что дискуссия принимает совсем «дикие формы», но комментировать пикет студентов отказывается.

— Кант здесь совершенно ни при чем. Вообще, вся история с аэропортами и несогласием с выбранными кандидатурами — очень удобный способ переключить внимание, конфликтный потенциал и недовольство людей с каких-то непосредственно важных для власти проблем на другие, — считает политолог Николай Петров.