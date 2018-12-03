Желтые жилеты — и бронежилеты

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

В субботу, 1 декабря, «желтые жилеты» снова вышли на Елисейские поля. Протест, начавшийся как топливный, уже точно стал политическим. С посланием к активистам обращается президент, с их представителями встречается министр, а французские СМИ отдают участникам массовых протестов «восемьдесят процентов» народной поддержки (из опрошенных на тех же улицах). Несколько политических партий активно участвуют в протестной повестке — да и власти удобно обвинять в погромах националистов, но те явно не руководят протестами — явного лидера у протеста вообще на этот раз нет. Тем хуже для правительства.

А между тем погромы и стычки с полицией продолжаются в столице и крупных городах. 3 декабря стало известно о смерти 80-летней француженки, раненой осколком слезоточивой гранаты в Марселе. Это уже как минимум четвертая жертва, о которой известно с 17 ноября, когда «жилеты» впервые вышли на улицы.

Париж. 2 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: AP / TASS

Париж. 24 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Zuma / TASS

Париж. 2 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

Париж. 24 ноября 2018 года. Фото: Reuters

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Zuma / TASS

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: AP / TASS

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Imago / Michael Trammer

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

Париж. 1 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

Париж. 3 декабря 2018 года. Фото: Abaca Press / TASS

Париж. 24 ноября 2018 года. Фото: Reuters