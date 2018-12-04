«Под предлогом работы над оперой»

карточка процесса

Где: Мещанский районный суд Москвы Кто: Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум. Статья: ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество») Стадия: судебное следствие Грозит: до 10 лет лишения свободы

3 декабря в Мещанском суде Москвы продолжились слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова, директора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьи Апфельбаум и руководителя «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Пытаясь доказать факт мошенничества в особо крупном размере со стороны данных лиц, гособвинитель Олег Лавров на протяжении 6 часов оглашал содержание томов уголовного дела: бухгалтерские и банковские документы — договора, счета-фактуры, акты приемки-сдачи, выписки со счетов, запросы СК в разные ведомства. Например, запрос в РАНХиГС, где училась Апфельбаум, или запрос в Минкульт, там следствие интересовалось о командировках Апфельбаум. В департаменте культуры Москвы СК запрашивал информацию о репертуаре Театра имени Гоголя с 2011 по 2014 год и творческие отчеты за это время. От МХТ им. Чехова следователи требовали представить список лиц, проходивших обучение у Серебренникова с 2007 по 2013 год. В РЖД интересовались перемещениями Серебренникова и Итина по стране.

Представители потерпевшего — Минкульта — свое драгоценное время на все это, очевидно, решили не тратить: в суде их снова не было. Зато свое время традиционно вынуждены были тратить подсудимые. Тихое монотонное чтение прокурора периодически заглушал работающий в соседнем зале перфоратор, иногда чтение прерывалось возражениями защиты, требующей оглашать документы полностью, а не только названия.

Чуть подробнее обвинение зачитывало засунутые в дело справки ФСБ о результатах ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) в отношении фигурантов дела. Так, в справке УЗКС ФСБ сообщалось, что «получена информация о противоправных действиях Малобродского». Указывалось, что он, обладая гражданством России и Израиля, а также «связями в посольстве США», «может скрыться». Кроме того, он якобы пытался связаться с другими фигурантами дела и убедить их отказаться от дачи показаний.

Поднявшись с места, Малобродский заявил на это, что поручение следователя о проведении ОРМ появилось после его ареста, который был мотивирован этой самой справкой.

— Все эти справки — фальшивка, которая нужна была для того, чтобы обосновать мой незаконный арест, — отметил подсудимый.

В одной из справок о проведении ОРМ упоминался недавно скончавшийся режиссер и актер Дмитрий Брусникин. В справке оперативники ФСБ ссылались на некие «сведения о контакте» между Брусникиным и Серебренниковым, высказывалось предположение, что Брусникин может что-то знать о том, как «Седьмая студия» «выдавала за свои премьеры уже ставившиеся спектакли». «Считаем целесообразным провести следственные действия в отношении перечисленных лиц», — подытоживал следователь.

Кирилл Серебренников в фойе суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В справке ФСБ по Кириллу Серебренникову сообщалось, что 2 августа 2017 г. в интервью немецкой газете режиссер рассказал журналистам об изъятии у него паспорта, а также сетовал на то, что расследование по делу «Седьмой студии» не дает ему возможности выехать в Штутгарт, где у него запланирована постановка оперы. Оперативники предположили, что под предлогом работы над оперой Серебренников может покинуть Россию «с целью отказа от дачи свидетельских показаний».

Упомянул прокурор Лавров и решение суда, разрешившее следствию прослушку Итина и Серебренникова. Однако ее в суде пока не зачитывали

Итог дня: из более чем 250 томов уголовного дела обвинение пока огласило выжимки из 51-го тома.