Чисто критика

Осенний парад вербального стриптиза чиновников, начатый саратовским министром, убежденным, что пенсионеры могут прожить и на 3500 рублей, то ли завершил, то ли продолжил вице-адмирал, начальник штаба Балтийского флота Игорь Мухаметшин, за несколько дней ставший звездой YouTube.

Адмирал прославился агитационной речью, в которой он объясняет своим подчиненным, почему калининградский аэропорт нельзя называть именем философа Иммануила Канта и почему аэропорт должен носить имя маршала Александра Василевского.

Кант, по мнению вице-адмирала, «писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет»,

«…этот человек предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру…». Да и вообще, «негоже, понимаете, аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца».

В агитационном угаре начальник штаба Балтийского флота невольно вступил в несколько запоздалый спор с Верховным главнокомандующим. Дело в том, что еще в апреле 2013 года на встрече со студентами и преподавателями Балтийского федерального университета, который носит имя Канта, президент России Владимир Путин заявил, что поручил проработать на федеральном уровне вопрос о том, чтобы имя философа Иммануила Канта стало символом всей Калининградской области. Так и сказал президент: «Если хотите мое мнение, то Кант должен быть не только символом вашего университета, но и всего региона».

У Мухаметшина, видимо, другое мнение…

Не меньшую глупость озвучил адмирал, агитируя за присвоение аэропорту Калининграда имени маршала Василевского, заявив «…мы как люди военные, понимаете, люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь, благодаря кому существует Балтийский флот». Маршал Василевский, конечно, великий полководец, но Балтийский флот, основанный Петром I еще в 1703 году, был, есть и будет. И роль маршала Василевского в «существовании» Балтийского флота вице-адмирал Мухаметшин сильно преувеличил.

Речь Игоря Мухаметшина перед строем своих подчиненных — не только откровенно несуразная и противоречащая историческим фактам. Она высветила проблему, сформулированную еще Иваном Крыловым в басне «Щука и кот» в строках «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

Не должны адмиралы и генералы вмешиваться в общественную и политическую жизнь. Хотя бы даже для того, чтобы не выглядеть смешными и нелепыми.

Тот же Игорь Мухаметшин, судя по биографии, превосходный флотский командир. Он с отличием окончил военно-морские училище и академию, потом академию Генштаба, командовал и атомной подводной лодкой, и соединением кораблей. На должность начальника штаба Балтийского флота Мухаметшин был назначен в июле 2016 года, после того как прежнее руководство флота чуть ли не в полном составе было уволено со службы с разгромной формулировкой «за серьезные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск, непринятие всех необходимых мер по улучшению условий размещения личного состава, отсутствие заботы о подчиненных, а также искажения в докладах реального состояния дел».

Министерство обороны тогда пообещало, что «командование Балтийского флота укомплектуют наиболее подготовленными и заслужившими повышение офицерами с других флотов или из органов военного управления». Вот тогда-то командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Мухаметшин и получил новое назначение на Балтийском флоте.

И если бы он занимался только тем, чем должен заниматься — организацией боевой подготовки флота, то и не стал бы звездой YouTube.

К слову, речь адмирала не помогла маршалу Василевскому. В голосовании за право носить имя калининградского аэропорта полководец обошел философа, но значительно уступил императрице Елизавете Петровне.