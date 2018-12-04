Следы на снегу

Я не про соперников, я про российских коллег по зиме. Верхние ступеньки подиума этапов Кубка мира уже покорялись и лыжникам, и конькобежцам, и саночникам, и даже прыгунам с трамплина, чего не могло быть в принципе. А первой победы биатлонистов дождемся, пожалуй, не скоро. И не факт, что этой зимой.

Почему ждали старта именно биатлонного сезона, хотя ждать, собственно говоря, от российских спортсменов давно уже нечего? Только ли дело в раскрутке или инерции? В этом, конечно, тоже. Но, видимо, и в самой природе самого зрелищного из индивидуальных зимних видов спорта.

Биатлон всегда, даже в последние, чудовищно провальные для россиян годы, оставляет толику надежды. А вдруг прорвет, несмотря ни на что?

Самое простое объяснение глубокого кризиса — как перестали массово использовать допинг, так ушли и победы. Но, во-первых, не все использовали, а во-вторых, у кого-то и с допингом не очень-то получалось. Недавно вот снова Международный союз биатлонистов открыл дело против четырех спортсменов, трое из которых уже закончили выступать.

Не только в нарушениях антидопинговых правил дело. Тренерская чехарда, перекормленность деньгами (правда, это уже в прошлом), подковерная борьба среди руководства, безответственное отношение к собственным талантам, боязнь свежей крови — все это превращало каждый сезон в мучение для болельщиков, а самый «упакованный» и внешне благополучный зимний вид скатывался все ниже и ниже. Дна еще не достигли, но оно близко.

Этот сезон сборная начала с новым руководителем Союза биатлонистов России в лице Владимира Драчева, новым-старым главным тренером Анатолием Хованцевым, обновленным основным составом, и без Антона Шипулина. Самый титулованный и уже 31-летний российский биатлонист взял паузу, к сезону не готовился, хотел было завершить карьеру, но передумал, и форму будет обретать постепенно. Дай бог, к чемпионату мира в шведском Эстерсунде окажется в порядке и, может, замахнется на первый в долгой карьере серьезный личный титул.

Обновление было неизбежно, и новое руководство СБР решило вопрос кардинально — кто будет лучшим на контрольных стартах в финском Контиолахти, тот и начнет сезон в Кубке мира. В результате в мужской команде оказались трое ветеранов из тех, кому за тридцать, — Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, засидевшийся в подающих надежды 25-летний Матвей Елисеев, вернувшийся два года назад после дисквалификации 26-летний Александр Логинов и единственный полноценный дебютант 24-летний Эдуард Латыпов. У женщин совсем новых имен побольше — из ветеранов в составе только Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых, Евгении Павловой и Кристине Ильченко по 25 лет, Валерии Васнецовой вовсе 21 год.

24-летняя Ульяна Кайшева — случай особый. Самую многообещающую российскую биатлонистку последних лет столько мариновали, что к моменту дебюта она давно уже вышла из юного возраста. По спортивному принципу в состав не отобралась, но была включена в сборную решением тренеров. Кайшевой и доверили стартовать вместе с Гараничевым в сингл-миксте — дебютной эстафете на этапе в словенской Поклюке. В соперниках были далеко не лидеры своих команд, но итог — седьмое место. Лучше получилось у Старых, Юрловой-Перхт, Малышко и Логинова в смешанной эстафете — квартет в основном усилиями мужской части едва не добрался до медалей, что можно считать успехом.

Задача и мужской, и женской команде поставлена одинаковая — быть в тройке Кубка наций. При наличии у мужчин лидерского трио в лице норвежцев, французов и немцев это представляется маловероятным. У женщин даже с учетом потерь, которые понесли команды Франции, Германии и Италии, замкнуть тройку вряд ли получится. Хорошо еще, что пока не звучит надоевшая за последние годы мантра — «мы готовимся к чемпионату мира». Как раз с главным стартом сезона в десятых было хуже всего, а к Играм в Пхенчхане-2018 наших вовсе допустили в куцем составе без единого шанса на конкуренцию.

Послеолимпийский биатлонный сезон редко бывает интересным. В нынешнем вовсе грустно — уже не будет завершивших карьеру Уле Эйнар Бьорндалена, Дарьи Домрачевой, Мари Дорен Абер, пока не выходит на старт Лаура Дальмайер, Антон Шипулин начнет только с Кубка Международного союза биатлонистов. Погода в Поклюке, где сегодня начинаются индивидуальные гонки, еще не зимняя, вода мутная — глядишь, к субботе с российскими надеждами что-то и прояснится.

У лыжников в лидерах Кубка мира уже побывали Александр Большунов и Юлия Белорукова, у прыгунов с трамплина сенсационно побеждали Евгений Климов и 17-летняя Лидия Яковлева, но первым номером по ТВ все равно пойдет биатлон. Традиция такая.