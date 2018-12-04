Неуд за экспертизу

В главном университете Петербурга продолжаются увольнения преподавателей. Во вторник стало известно, что факультет свободных искусств и наук не стал продлевать трудовой договор с профессором, доктором филологических наук Александром Панченко. Незадолго до увольнения он написал экспертное заключение по делу об экстремизме в отношении пятидесятников (объединение христиан-евангелистов. — Ред.). Выводы профессора, по его словам, могли поколебать позицию обвинения.

«Прошлой зимой меня попросили написать религиоведческую часть экспертизы по судебному делу одной пятидесятнической церкви, — рассказал в фейсбуке Александр Панченко. — Прокуратура требовала признать экстремистскими тексты книг и проповедей американского проповедника, умершего еще в середине 1960-х годов. Дело, как водится, было инициировано Центром по противодействию экстремизму МВД (центр «Э». — Ред.)». Панченко не стал уточнять детали этого дела, поскольку «тяжба еще не закончилась».

Судя по всему, Панченко имеет в виду дело, по которому проходит общественная организация «Вечерний свет». Информационно-аналитический центр «Сова» сообщал, что организацию считают распространителем изданий американского проповедника-пятидесятника Уильяма Брэнема. В иске в Пушкинский районный суд Петербурга, поданном еще в июле 2017 года, зампрокурора Петербурга требует признать экстремистскими книги и 20 брошюр за авторством Брэнема. А еще до этого, в 2016 году, управление по СПб Министерства юстиции отправило в петербургский Центр «Э» тексты проповедника для проверки на экстремизм. На последнем заседании, 11 сентября 2018 года, производство по делу приостановили, поскольку суд назначил экспертизу.

Администрация СПбГУ считает, что в увольнении Панченко нет никакого подтекста.

«Информация о том, что Санкт-Петербургский государственный университет уволил Александра Александровича Панченко в связи с его экспертной деятельностью, не соответствует действительности, — ответили в СПбГУ на запрос «Новой». — Он работал в университете на четверть ставки по совместительству и прекратил трудовые отношения с организацией в июне 2018 года — по истечении срока трудового договора. На тот момент соглашение не продлевалось в связи с отсутствием академической нагрузки».

Ученый опроверг слова администрации, заявив, что в осеннем семестре у него была нагрузка. Тем не менее обращаться к юристам он пока не собирается. «Я написал этот пост [об увольнении] не для того, чтобы вернуть себе место, а для того, чтобы люди знали, какие истории происходят в университете», — сказал Панченко «Новой».

Это не первый скандал в СПбГУ из-за увольнения преподавателя. В 2015 году отказ администрации вуза от заключения новых контрактов с преподавателями факультета свободных искусств и наук Дмитрием Дубровским и Иваном Куриллой спровоцировал студенческие протесты (деканом факультета является глава Счетной палаты Алексей Кудрин). Оба открыто высказывались о политической повестке в соцсетях и СМИ.

«С Куриллой вообще «смешная» история была, — вспоминает Панченко в разговоре с «Новой». — Его уже хотели позвать обратно, но в последний момент кто-то в ректорате спохватился и счел, что Курилла политически неблагонадежный. Я уж не знаю, лично [ректор СПбГУ Николай] Кропачев этим занимается или кто-то еще в ректорате». Встреча студентов с ректором ситуацию не спасла: Курилла и Дубровский больше не работают в СПбГУ. О позиции декана Кудрина известно мало.

«Смольный (это одно из названий факультета свободных искусств и наук. — С.С.) действительно создавался как либеральный проект, — говорит Александр Панченко. — В какой-то момент его даже пытались закрыть — до того, как деканом стал Кудрин. Поэтому можно сказать, что он спас факультет. Вообще создается впечатление, что Кудрин иногда пытается вмешаться в ситуацию, но не очень эффективно».

Больше всего, считает ученый, от действий ректората пострадают студенты. «Студентов очень жалко. У них здесь очень хороший уровень, конкурс при поступлении очень высокий. Жалко смотреть, как Смольный превращается просто в очередное учебное заведение». По словам Панченко, преподаватели факультета пока не понимают, что делать в новых условиях, но некоторые покидают его, не дожидаясь расторжения контрактов.

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Что касается пятидесятников и других харизматических движений, которые изучает Александр Панченко, то в них царят разные настроения. «Есть люди, которые смотрят в будущее оптимистично, а есть те, кто боится преследований, — говорит исследователь. — Многие из них в свое время считали, что сами смогут пользоваться законом о защите чувств верующих». На данный момент больше всего пострадали представители тех течений, для которых много значит миссионерство и проповедничество — «пакет Яровой» наложил серьезные ограничения на миссионерскую деятельность.