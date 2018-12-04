Война близко?

На восточных границах страны со стороны России сосредоточено 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений: батальонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, спецподразделения ГРУ и МВД РФ, разворачиваются полевые госпитали, сообщил в фейсбуке Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины, подчеркивая, что он не пугает народ, а только констатирует факты. В августе 2014-го, затем в 2015 году подобные сообщения подтверждались спутниковой съемкой, публикуемой миссией США в НАТО. Их комментировал, в частности, нидерландский бригадный генерал, директор Комплексного кризисного центра управления операциями Нико Так. Актуальные кадры космической съемки-2018 пока не обнародованы.

Зато оппозиционные политики, даже те, кто проголосовал в Раде в поддержку инициативы президента, уже начали говорить об «искусственно созданном поводе» для военного положения. В понедельник Юлия Тимошенко предложила заслушать в закрытом режиме главу государства, секретаря СНБО и руководителей силовых структур, чтобы рассказали, как развивается ситуация. В тот же вечер Петр Порошенко и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко ответили на эти вопросы открыто, и не только Юлии Тимошенко — пришли на прямой эфир ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV. Цитирую выдержки из сказанного президентом Украины.

Начальник Генштаба Муженко дает последние данные по дислокации российских войск на границе. Youtube.com

«Моряки-герои спасли Украину»

— …Они готовы были взять лоцмана. Они пребывали на месте стоянки 6–7 часов — начальник Генерального штаба скажет точнее (Муженко кивает. — О. М.). А потом командир, видя обострение провокаций, отдал команду возвращаться в Одессу. И когда корабли тронулись с места, возвращаясь, на них было осуществлено нападение, а потом открыт огонь — когда уже находились в нейтральных водах Черного моря. На что надеялись? На то, что не хватит выдержки.

На то, что украинские моряки откроют огонь в ответ и будут раненые россияне. И это станет поводом для открытия широкомасштабной агрессии против нашего государства.

Моряки отвели от нас на некоторое время эту угрозу.

Во время заседания Военного кабинета было внесено предложение о немедленном объявлении военного положения — для обеспечения безопасности людей, для отпора российской агрессии. В полночь я собрал СНБО. Заслушал доклады военных. Было продемонстрировано размещение и резкое увеличение российских войск вдоль всей российско-украинской границы и в акватории Азовского моря. Я принял решение подписать указ про введение военного положения.

Кадр предоставлен программой «Свобода слова» всеукраинского телеканала ICTV

«Гарантирую: выборы состоятся 31 марта 2019 года»

— …Для чего вводится военное положение? Есть две модели. Первая — для ограничения конституционных прав и свобод граждан. Так поступают диктаторы. Есть вторая модель. Защитить украинского воина законодательно, предоставив ему право применять оружие в случае широкомасштабной российской агрессии.

Кадр предоставлен программой «Свобода слова» всеукраинского телеканала ICTV

Чтобы прекратить все инсинуации, я внес предложение в Раду: поддержать армию, которая, наравне с церковью, пользуется наибольшим доверием в государстве. Решение приняли, указ президента поддержали законом. Одновременно провел переговоры с главой Рады, попросил определить срок президентских выборов. Я как президент гарантирую — выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить.

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«Защищать государство будем мы сами, а не дядьки из Вашингтона»

— …Большая международная солидарность с Украиной дает нам надежду на санкции, на поддержку Украины летальным оружием, на военных советников. В том числе сегодня, во время пребывания на полигоне «Гончаривка», где мы наблюдали завершение боевого слаживания бригад…

(Обращаясь к Муженко: «Я знаю, каких именно бригад, но, наверное, не стоит называть в эфире?» Начальник штаба соглашается: «Не надо».)

Президент Украины Петр Порошенко, командующий Сухопутных войск канадской армии Жан-Марк Лантье и командующий Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи (слева направо) во время военных тактических учений по боевой стрельбе в селе Гончаровское. Фото: Ефрем Лукацкий / AP / TASS

Бригады выдвигаются на позиции, определенные Генштабом. Рядом со мной стояли: по правую руку — командующий Сухопутными войсками США в Европе, а с другой стороны — командующий Сухопутными войсками Канады. Но защищать государство, дорогие мои соотечественники, будем мы с вами, а не дядька из Вашингтона, или Оттавы, или Брюсселя.