«Это акция устрашения»

Дмитрий Гудков Политик, председатель «Партии перемен»

— Ну какие тут могут быть комментарии? Просто сволочи обнаглевшие. Сначала сажают детей ни за что ни про что, теперь известного правозащитника, которому вообще 77 лет. 25 суток ему дают за пост с призывом пойти поддержать детей. Мне кажется, система просто слетела с катушек и уже не понимает, что она делает. Закончится все плохо, потому что власть уже ненавидят за мусорки, за повышение пенсионного возраста, за несправедливость, за качество жизни. То, что система себя так ведет, является результатом окончательной деградации. Это неадекватное восприятие того, что происходит. Они живут в каком-то своем мире вседозволенности и безнаказанности и не понимают, что развязка уже близится.

Власть, мне кажется, переходит к тактике запугивания всех и вся. Улица вышла из-под контроля. Рейтинги не растут. Внешнеполитические конфликты.

Если они могут закрыть на 25 суток за пост в Фейсбуке Льва Пономарева, который работал с Сахаровым, значит они могут все.

Сергей Смирнов Главный редактор «Медиазоны»

— Что тут скажешь? Чудовищно по отношению к семидесятилетнему человеку. Отправлять за посты в фэйсбук на 25 суток — что еще сказать, это чудовищно.

Его судят за призыв к проведению публичного мероприятия — судьям все равно, они действуют в рамках административного кодекса. Сажать через месяц спустя акции — это, к сожалению, нормальная практика. Алексей Навальный, наиболее часто осуждаемый по этой статье, получал самые разные сроки суток арестов. К сожалению, в этом нет ничего удивительного.

У нас нельзя точно сказать, что политически мотивировано, а что нет. Само по себе осуждение за призыв к акции, конечно, является политическим. Люди, которые оформляют штрафы и присуждают сутки, уже давно не смотрят ни на что.

Илья Яшин Политик, муниципальный депутат

— Я считаю, что это произвол. Что здесь комментировать? Я считаю, любого человека, отправлять за пост за решетку на 25 суток — это произвол. А когда это происходит с пожилым человеком — это демонстративный цинизм. Это акция устрашения по отношению ко всем людям, которые в той или иной форме выражают недовольство существующим порядком.

Валерий Борщев Правозащитник, член Московской Хельсинкской Группы, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы

— Это просто произвол, другого слова сказать не могу. Я не могу понять, какие здесь мотивы. Те люди, которые пришли тогда [во время акции «За ваших и наших детей» 28 октября этого года] на Лубянскую площадь, держались довольно мирно. Никаких речей, лозунгов и выступлений не было. Люди просто стояли и общались. Мероприятие почему-то называется несанкционированным, но тогда полиция должна была его разогнать, а она его не разгоняла. Пономарев сказал о конце акции, и мы ушли. Позднее арестовали отдельную группу людей, но Пономарев не имел к ней никакого отношения.

Такая жесткая мера наказания — 25 суток — вызывает у меня оторопь! Это очередное гонение на правозащитников, угроза правозащитному сообществу.

Это серьезный сигнал, потому что в данном случае никаких действий, которые можно было расценить как опасные или связанные с сопротивлением и неповиновением, не было.

Все прошло достаточно мирно. Я не могу этого понять. Льва арестовали, для меня это просто шок!

Олег Еланчик Эксперт движения «За права человека»

— На 16 декабря был намечен «Марш за мир. Против насилия». Изначально акция была посвящена беспределу, произволу, провокациям и пыткам силовых структур, в первую очередь ФСБ, а также делам «Нового величия» и «Сети». Но события в Керченском проливе заставили оргкомитет расширить повестку акции и добавить туда внешнюю политику, выразить резкое неприятие агрессии, проявленной Россией в отношении Украины.

На 3 декабря была намечена подача заявки, это было публично известно. Ее подписали Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Лев Пономарев. Он был одним из инициаторов оргкомитета и играл в нем активную роль.

Накануне подачи его задержали, а сегодня арестовали. Это фатальным образом скажется на заявке.

Раньше были случаи, когда организатор был арестован, и из-за этого акцию признавали незаконной. Дескать, один из заявителей не может полностью исполнить свои обязанности по организации. Оргкомитету, скорее всего, придется подавать новое уведомление.

Александр Верховский Директор информационно-аналитического центра «Сова»

— В России складывается такая ситуация, что если нет согласования акции, то сесть может любой человек, который говорит: «А давайте пойдем!»

Нет никакого мирного пространства, где можно так безбоязненно говорить.

Поскольку отказов в согласовании очень много, к сожалению, число попадающих под закон людей будет увеличиваться. Несмотря на то, что в данном случае шествие прошло довольно мирно и благополучно. Но закону все равно. Он не разграничивает, в какой форме был призыв к акции — в листовке или в посте.