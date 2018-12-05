Не наказание, а «профилактика»?

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Помимо формальной стороны в аресте Льва Пономарева сразу на 25 суток есть и политическая. В этом уверены его соратники, в частности, сотрудник движения «За права человека» Ольга Горелик. Как она рассказала «Новой газете», в отличие от большинства, она и другие близкие к Пономареву люди предполагали, что суд вынесет постановление об аресте, и притом достаточно длительном.

Дело в том, что Пономарев был главным вдохновителем «Марша за мир. Против насилия». Его фамилия стоит первой в заявке, поданной в мэрию. Марш планируется провести 16 декабря, и повестка у него — против войны и против произвола силовиков.

Учитывая, что 16 декабря — канун Дня работника органов безопасности, а ФСБ играет ключевую роль в делах «Сети» и «Нового величия», подтекст мероприятия был очевиден.

Кстати, официального отказа на заявку пока не пришло, срок рассмотрения истекает только в четверг. Поэтому, уверена Горелик, Пономареву дали такой срок административного ареста, который исключает любую его гражданскую активность до Нового года. Конечно, в том случае, если решение не будет пересмотрено судом в апелляции.

Горелик также отмечает, что накануне движению Пономарева отказали сразу в трех ранее поданных заявках на правительственные гранты, чего раньше не случалось.

«Новая газета» будет следить за развитием событий.