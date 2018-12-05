Фигурант «дела Сети» Дмитрий Пчелинцев прекратил голодовку — его требования удовлетворены

Вечером 4 декабря Пчелинцева перевели в одиночную камеру, после чего он заявил о прекращении голодовки, объявленной им 29 ноября из-за необоснованного помещения в карцер.

Дмитрий Пчелинцев с женой Ангелиной / Фото: «Медиазона»

С просьбами о «досрочном и добровольном» прекращении голодовки к Пчелинцеву несколько раз приходили сотрудники СИЗО-1 УФСИН РФ по Пензенской области, включая начальника Олега Их c анова. В ответ заключенный потребовал, чтобы впредь помещение в карцер не применялось в качестве метода давления не только по отношению к нему, но к другим обвиняемым по делу «Сети». Ихсанов, как рассказал Дмитрий своему адвокату, пообещал, что такого больше не будет, попросив при этом, чтобы сами арестованные антифашисты «не злоупотребляли».

По мнению родных фигурантов дела «Сети», свою роль в оперативном разрешении ситуации могли сыграть как публикации СМИ, предавших огласке факт голодовки, так и их визит к руководству изолятора.

От «Родительской сети» подано несколько жалоб на то, что больше месяца они не имеют возможности встретиться с Олегом Ихсановым в установленный день личного приема начальника СИЗО. Всякий раз его не случается на месте, причины называли разные: в отпуске (что не соответствовало действительности), на совещании, убыл в управление и так далее.

Другая, не называемая вслух причина, может быть связана с публикацией «Новой», основанной на предоставленной «Общественным вердиктом» аудиозаписи, где Олег Ихсанов фактически не отрицает фактов пыток, о которых заявляли фигуранты дела «Сети».

3 декабря родные обвиняемых вновь не смогли застать начальника изолятора — вместо него прием проводил начальник отдела режима и надзора СИЗО-1 майор внутренней службы Эдуард Орлов. Сам же Ихсанов на этот раз «убыл на совещание». Прием представителей «Родительской сети» фиксировался сотрудником УФСИН на видеорегистратор.

Подтвердив, что факт голодовки Пчелинцева зарегистрирован в установленном порядке, Эдаурд Орлов отказался отвечать на вопрос о том, за какое именно нарушение Дмитрий помещен в карцер — заявив, что такая информация отнесена к категории закрытых сведений, наряду с данными о перемещениях заключенных и номерами камер, в которых они содержатся.

На следующий день Пчелинцева посетил его защитник Олег Зайцев. В адвокатском опросе Дмитрий рассказал, что следователь Валерий Токарев требовал быстрее знакомиться с материалами дела, по его указанию Дмитрия за одну руку приковывали наручниками к горячей батарее. Аналогичное давление оказывалось и на его «подельников»:

«…во время конвоирования от других ребят я узнал, что с ними поступают точно так же: приковывают к батареям, друг к другу или к перилам лестницы. Я стал возмущаться и потребовал у следователя относиться ко мне и к другим ребятам, уважая наше достоинство. Следователь выборочно стал приковывать ребят, меня перестал, а Шакурского целыми днями стал держать прикованным к перилам лестницы. Мы сообща потребовали человеческого к нам отношения. Тогда меня поместили для ознакомления в полуподвальное помещение совместно со спецназовцем, который трижды принимал участие в пытках, о которых я сообщал ранее».

После этого Пчелинцев подал заявление о проведении ознакомления только в присутствии своего адвоката. Изучение материалов стало проводиться в здании СИЗО, и уже его сотрудники взялись поторапливать с чтением томов дела.

«От своего защитника Ванина я узнал, что следователь ему сказал, что я медленно знакомлюсь с делом, и меня поместят в карцер, — сообщает Дмитрий в адвокатском опросе . - Так и произошло. Меня поместили в холодный карцер с неотапливаемыми батареями, с отстегивающейся на дневное время «шконкой».

Надуманным предлогом, поясняет Пчелинцев, послужило то, что он якобы общался с заключенным в соседней камере. Хотя, как утверждает Дмитрий, никаких замечаний со стороны администрации СИЗО ему не было сделано.

Объявленная им голодовка стала предметом рассмотрения комиссии СИЗО и прокурорской проверки.

4 декабря Пчелинцева вернули из карцера в его прежнюю одиночную камеру, и он прекратил голодовку.

Информация «Родительской сети» о том, что к голодовке присоединился и Андрей Чернов, не подтвердилась. Как поясняют родные, Андрей был готов из солидарности поддержать товарища, но был лишен возможности оперативно узнать о принятом Пчелинцевым решении.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕДАКЦИИ | АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ | PDF