«Суд учитывает возраст и здоровье Пономарева…»

В распоряжение «Новой» попало шестистраничное постановление судьи Тверского районного суда Москвы Дмитрия Гордеева, который 5 декабря приговорил лидера движения «За права человека» Льва Пономарева к 25 суткам административного ареста за репост в фейсбуке новости «Эха Москвы» об акции на Лубянской площади «За наших и ваших детей». Судья Гордеев согласился с мнением полиции и охарактеризовал этот репост как «призыв» Пономарева выйти на несогласованную акцию, признав правозащитника виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП — в «повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия» (в конце июля тот же суд уже штрафовал Пономарева за проведение аналогичной акции).

Публикуем основные выдержки из решения судьи Гордеева, свидетельствующие о том, что свое решение он, по всей видимости, печатал по шаблону и даже не перечитывал.

из решения судьи гордеева по аресту пономарева «При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его возраст и состояние здоровья, и считает необходимым назначить Пономареву Л.А. наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток».

«Доказательства»

Судья Гордеев пишет о том, что вина Пономарева в совершении правонарушения «подтверждается» следующими доказательствами:

Протокол об административном правонарушении от 1 декабря 2018 года. Из содержания этой бумаги следует, что 14 ноября 2018 года в 13 часов 30 минут в Москве, на Петровке, 38, в кабинете под номером 530 сидел бдительный сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России (фамилия не приводится) и мониторил сеть «Интернет». В какой-то момент страж порядка наткнулся на фейсбук лидера движения «За права человека», а там… Из постановления суда: «Установлено, что 25 октября 2018 года в 15 часов 18 минут гражданин Пономарев Л.А. <…> путем размещения на своей открытой, не заблокированной к просмотру иными пользователями сети «Интернет», странице с количеством подписчиков 8745 человек, осуществил призывы к участию неопределенного круга граждан 28 октября 2018 года на Лубянской площади в городе Москве публичного мероприятия, не согласованного с органами исполнительной власти города Москвы». Рапорты сотрудников полиции Поварзина Д.В. и Павлова А.Г., которые спустя две недели после мониторинга фейсбука Пономарева, 1 декабря 2018 года «выявили», наконец, правонарушителя. Протокол о доставке правонарушителя Пономарева 1 декабря в ОМВД по Красносельскому району для составления протокола об административном правонарушении. Рапорт сотрудника полиции Гребенчукова Д.И. от 14 ноября 2018 года, из которого следует, что на Пономарева органы вышли «в ходе мониторинга» сети «Интернет». Акт исследования страницы Пономарева в фейсбуке. Компакт-диск с фотоматериалом (страницы того же фейсбука). Копия уведомления [Пономаревым] о проведении 28 октября акции на Лубянке. Копия письма Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Правительства Москвы, в котором сообщается об отказе организаторам в проведении данной акции. Копия справки Управления охраны общественного порядка ГУ МВД по г. Москве, согласно которой во время проведения несогласованной акции у здания ФСБ на Лубянске участники мероприятия «общались между собой на социальные темы, вели себя спокойно, атрибутику не использовали, плакаты и транспаранты не демонстрировали. В 15 часов 15 минут Пономарев Л.А. заявил участникам об окончании акции и покинул место проведения. В 16 часов 0 минут группа граждан в количестве около 40 человек хлопая в ладоши, организованно выдвинулась в сторону ул. Тверская, при этом выкрикивая лозунги тематического содержания, демонстрируя флаги, за нарушение общественного порядка и общественной безопасности было задержано и доставлено в отделы полиции 17 человек <…> (орфография и пунктуация сохранены)». Копия вступившего в силу постановления Тверского суда г. Москвы от 31 июля 2018 г., которым Пономарев был признан виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и приговорен к штрафу.

«Все доказательства последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой, их достоверность сомнений не вызывает. <…> Нарушений закона со стороны сотрудников полиции <…> не выявлено», — подытожил в своем решении судья Гордеев, отказав защите в вызове в суд самих полицейских — авторов этих «доказательств».

Ну, и на всякий случай в конце постановления указано: «Оснований полагать, что преследование Пономарева Л.А. носит политический характер, связано с его общественной деятельностью, не имеется».