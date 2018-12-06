«Ни о чем разговор, братан»

В молодежный парламент при Госдуме на круглый стол пригласили рэперов. Пришли Птаха, Роман Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин. По другую сторону сидели: полковник полиции, депутаты и представители молодежных движений. Обсуждали, конечно, давление на рэп-исполнителей, в том числе многократную отмену концертов в городах России. Птаха и Жиган не раз подчеркнули, что «они очень рискуют, придя в Думу», и многие из рэп-сообщества их не поймут. На выходе получилось два разных вывода о встрече. Депутаты заявили, что получилась очень конструктивная беседа, главное — «надо закон соблюдать». Птаха на это ответил, что все «как обычно пришли посветить лицами».

— Рэпчик, значит, слушаем? — со смехом иронизирует охранник в Госдуме, когда слышит номер нужного зала.

Первой слово взяла Мария Воропаева, председатели Молодежного парламента при Госдуме: «Мы знаем, что это было непросто для вас — прийти к нам в Государственную Думу. Мы не занимаем ничью сторону. Но я могу сказать как мама, что для моего ребенка контент рэп-исполнителей — опасный. Однако надо искать способы, чтобы наши дети сами могли ограничить для себя подобный контент».

«Ни один из вопросов у нас такого ажиотажа в Думе не вызывал», — заметил опоздавший Михаил Дегтярёв, депутат от ЛДПР и глава Комитета Госдумы по делам молодежи. Журналисты, действительно, стояли в проходе из-за того, что встреча проходила в совсем маленьком зале.

Фото: Киселев Сергей / Фотоагентство «Москва»

Птаха начал выступление с того, что объяснил свое присутствие в Госдуме:

— Нам неинтересен просто диалог с вами, нам нужно решение проблемы. Некоторые говорят, что мы идем на поклон. Некоторые говорят, что для нас зашкварно появляться на таких мероприятиях. Многие оппозиционные СМИ сказали, что мы проплачены.

Рэпер вспомнил про пятый пункт 29-й статьи Конституции о запрете цензуры.

— На каком основании местные власти позволяют себе нарушать закон? Почему они начинают давить на организаторов записочками, чтобы не давать концертов?

«Почему вы нас обвиняете в своих дырках?» — эмоционально продолжал Птаха.

— Вы сами со школы не занимаетесь детьми. Это не наша вина как артистов, это ваша вина как руководства. Почему вы нас обвиняете в том, что сами не смогли сделать? Кто эти ваши эксперты, которые за всю жизнь не написали ни одного стишка?

Он также не забыл упомянуть про 282-ю статью об экстремизме, по которой на него самого было заведено уголовное дело два года назад: «282 — это цензура, это просто факт».

Первым выступление рэпера предложили прокомментировать Дегтяреву:

— Прежде всего, хотелось бы отметить, как хорошо Давид Борисович (Давид Нуриев — Птаха, — Ред.) знает Конституцию.

Рэпер ответил:

— Нет, но я хорошо знаю свои права.

— Не перебивайте меня, — говорит Дегтярев, — Я напомню, в партии ЛДПР отрицательно относятся к статье 282, я еще кандидатом в мэры об этом говорил — её внесли коммунисты! Это они сейчас хотят сорвать хайп, а для нас главное — свобода.

Дегтярев много говорит про то, что запреты концертов — это вина местных властей в регионах (Я не понимаю, почему вы задаете эти вопросы нам?»). Основной месседж депутата был в заключительном предложении: «Запрещать ограничивать творчество нельзя, но если это творчество нарушает чьи-то права и интересы, те же чувства верующих — коллеги, надо соблюдать закон».

Птаха качает головой и говорит Жигану: «Видимо, мы пришли сюда поговорить».

Рэпер Жиган во время встречи с делегацией депутатов Госдумы с рэперами. Фото: Киселев Сергей / Фотоагентство «Москва»

Жиган (Роман Чумаков, — Ред.) начинает с того, что «почему-то никто не додумался запретить «Рюмку водки на столе» Григория Лепса, хотя там пропаганда алкоголизма».

— Мне творчество Хаски крайне не нравится. Но закрывать человека на 12 суток по непонятным причинам… Слава Богу, что вмешались люди выше. Сегодня на концерт рэп-исполнителя приходит 30 тысяч человек, я не думаю, что на концерт Киркорова в «Олимпийском» столько придет.

Дегтярев иронизирует:

— Я с вами согласен, что у нас сейчас полное разложение культуры происходит. Я напишу письмо Эрнсту, чтобы на новогодних праздниках дали время молодым рэп-исполнителям. Но вы же не пойдете!

Рэпер Дмитрий Ларин. Фото: Киселев Сергей / Фотоагентство «Москва»

Слово дается полковнику полиции Виталию Хмельницкому. Даже после речи Дегтярева, который много говорил об «особенностях искусства» и в то же время о законе, Хмельницкий звучит на контрасте категорично.

— Темы, которые затрагиваются в песнях рэп-исполнителей, оказывают влияние на неокрепшие умы молодежи. Размываются нравственные ориентиры и духовные ценности, — декларирует полковник.

Речь о «вреде» песен рэп-исполнителей растягивается на несколько минут. Птаха сразу же просит задать вопрос:

— Я только хотел уточнить: вы считаете, что запрещать творчество, запрещать что либо в интернете — этими действиями вы сможете сохранить нравственность в нашей стране? Не перекидывайте ваши проблемы на нас — с больной головы на здоровую.

Хмельницкий отвечает:

— Я не собираюсь вступать в словесную перепалку. Приглашаю вас на личную встречу.

— Зачем мне личная встреча? — смеется Птаха. — Мы здесь с вами для чего собрались?

Жиган тоже реагирует эмоционально:

— Вы что, не понимаете, что, запрещая персонажа, делаете его более культовым?

Птаха. Фото: Киселев Сергей / Фотоагентство «Москва»

За полковника вступается Дегтярёв: — Полицейских про мораль не спрашивайте. У них обязанность охранять права всего нашего общества.

Обещает, что подготовит запросы в Генпрокуратуру, чтобы получить ответы, почему был отменен каждый из концертов рэп-исполнителей. Птаха в ответ качает головой. Депутат спешит удалиться и добавляет на ходу:

— Если что-то ещё подобное произойдёт — обращайтесь к депутатам Госдумы лично…

Фото: Киселев Сергей / Фотоагентство «Москва»

О том, чтобы рэперы, если что вдруг ещё произойдёт, жаловались депутатам, говорит и Василий Власов (его представляют как самого молодого депутата Госдумы). Птаха уже чуть не вскакивает:

— Вы что, не понимаете, что прикол в том, что мы не можем к вам обращаться? Наша культура нам этого не позволяет. Мы просто начнем проводить бесплатные концерты на улицах города. Вы этого хотите?

— Нужен инструмент, чтобы такого не повторялось. Кто будет к вам по каждому случаю бегать?

Жиган решает уйти, по пути бьет по плечу Птаху: «Ни о чем разговор, братан».

Птаха сам чуть не выдерживает и подытоживает:

— Короче, вы считаете, что надо частично запрещать, а мы считаем, что нет. Знаете, почему здесь мало молодых рэперов? Доверия к правительству ноль.

Отметим, что ни Птаха, ни Жиган прежде не отличались оппозиционностью. Птаха в апреле 2017 года выпустил клип на песню «Свобода 2.017» — ее текст был, в частности, о том, что участники акции протеста, которую организовал Алексей Навальный — «мажоры» и вышли за деньги «дяди Сэма». Навальный тогда обвинил рэпера в продажности Кремлю. Сам Птаха позже подтвердил, что он, действительно, выступает против подобных уличных акций.

А Романа Жигана многие и вовсе называют «любимым рэпером Путина» после того, как, одержав победу в музыкальном конкурсе МузТВ в 2009 году, президент лично вручил ему приз. Жиган еще не раз потом с гордостью вспоминал эту историю.