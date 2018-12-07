«Это позорная заказуха, Ваша честь»

Московский городской суд в пятницу, 7 декабря, не стал отменять вынесенное двумя днями ранее постановление Тверского суда Москвы об аресте на 25 суток правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева. Мосгорсуд лишь снизил срок ареста до 16 суток, постановив, что районный суд трактовал действия Пономарева правильно.

...Одним из первых днем в апелляционном корпусе Мосгорсуда появился адвокат Генри Резник.

— Ну все, теперь на 48 часов затянет тут... — глядя на Резника, сетовали судебные приставы.

Суд, действительно, затянулся до вечера— к Резнику присоединились еще пятеро юристов, вызвавшихся защищать Пономарева.

В суд явились и многочисленные сторонники Пономарева — гражданские активисты, участники митингов и пикетов, однако большая часть из них в зал не вместилась. Та же участь коснулась и большинства журналистов. Выбор маленького зала в Мосгорсуде ничем не объяснили. В ходатайстве самого Пономарева перенести процесс в большой зал судья Селиверстова отказала. Всех, кто не попал, отправили в зал с трансляцией, звук и изображение которой иногда пропадали.

— Идем к председателю суда! На Луну уже летаем, а звук у трансляции сделать не можем! — негодовала пожилая сторонница Льва Александровича и уже было направилась к Ольге Егоровой, однако путь ей перегородил пристав. Ну, а звук и изображение на экран вскоре снова вернулись.

Судья Анна Селиверстова начала заседание с общественной поддержки арестованного Пономарева. Сообщила, что обращения с просьбой освободить правозащитника в суд направили: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава Президентского Совета Михаил Федотов и партия «Яблоко».

О том, что в Кремле «выразили надежду на беспристрастное рассмотрение апелляции» на заседании в Мосгорсуде не упоминали.

Первым слово дали Генри Резнику. Он выступал громогласно и эмоционально. Решение судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева об аресте правозащитника охарактеризовал коротко и просто — «Позорная заказуха».

Адвокат Генри Резник. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

— Судья Гордееев повторяет в самом постановлении как мантру: Пономарев «осуществил призыв», «осуществил призыв», «осуществил призыв»... Без всякой попытки объяснить, в чем был этот призыв. Причем, призыв по отношению «к неопределенной группе лиц». Послушайте, ну так же нельзя! Где там призыв? Нет даже анализа самого поста, в котором якобы содержался этот «призыв». А вина Пономарева «доказывается» рапортом о его доставлении в полицию... — обращал внимание Резник. — Господин Гордеев знал, что административного состава и правонарушения в этом посте нет. Он прекрасно понимал, что осуждает невиновного человека. Но Гордеев выполнял чей-то заказ, видимо, заказ ФСБ... И это никак не связано с Правосудием. Его решение, извините, это позорная заказуха, Ваша честь!»

Судья Селиверстова поинтересовалась, пользуется ли сам Резник фейсбуком.

— Конечно, — ответил защитник.

— Какая же цель была у Пономарева при публикации этого поста, разве не призыв? — продолжала судья.

— Просто информировние людей. Никаких призывов в этом посте не было. Никаких специальных познаний не нужно, чтобы понять: никакого призыва здесь нет.

«Не надо насиловать великий русский язык. Это аморальное решение, и оно должно быть отменено», — подытожил Резник.

Остальные защитники обращали внимание на то, что общественного порядка во время несогласованной акции Пономарев не нарушал, от полиции не скрывался. Соответственно, отмечали юристы, его арест на 25 суток не имеет никаких законных оснований, а рапорты полиции и протоколы противоречивы и слеплены левой ногой.

— Он репостнул сайт «Эха Москвы». Правоохранительные органы, по сути, ввели суд в заблуждение, приписывая Пономареву авторство этого поста. При этом, что важно, никаких негативных последствий этот пост не повлек, — подчеркивала защитник Светлана Сидоркина. Ранее ее коллеги продемонстрировали суду скриншоты с сайта «Эха Москвы».

Суду в этот же день рассказывали, что Пономарев был народным депутатом Верховного совета РСФСР, помощником Андрея Сахарова, что он всегда отстаивал интересы людей, что его правозащитная деятельность неоценима и схожа разве что с деятельностью Людмилы Алексеевой и Арсения Рогинского...

— И в результате этой «спецоперации ФСБ» его отправляют под стражу на 25 суток! Какой-то вопиющий цинизм суда! — возмущались защитники.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сам Лев Пономарев выступал последним. Признал: он «житель фейсбука», но ничего противоправного не совершал и попросил судью не акцентировать внимание на его возрасте.

— Я сожалею, что мне 77 лет. И просил бы суд не принимать это во внимание. А обратить внимание на то, что это решение — заказуха, — говорил Пономарев.

В диалоге с судьей он в итоге дошел до небольшой перепалки. Селиверстова то и дело спрашивала, зачем Пономарев сделал репост. Тот объяснял: сообщить населению, но никуда никого не призывал. Судья спрашивала снова, Пономарев снова объяснял...

— Такое ощущение, что суд слышит не то, что хочет услышать, — заметил Резник и получил замечание от судьи.

Перед уходом в совещательную комнату судья уточнила у подсудимого:

— Вы не инвалид? — Слава богу, нет, — удивленно ответил Пономарев и улыбнулся. — Лев, инвалид... Никогда! — подтвердил Резник. — Ну, ждите тогда, — и судья Селиверстова ушла в совещательную комнату.

У основного зала и у зала с трансляцией, очевидно, из-за большого количества сторонников подсудимого, на всякий случай усилили конвой судебных приставов. К оглашению решения в суд поддержать Пономарева приехал бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.

Чрез час с небольшим судья вышла с решением, коротко зачитала позицию подсудимого и защитников, процитировала рапорты полиции и резюмировала, что доводы апелляционной жалобы адвокатов Пономарева не находят своего подтверждения.

— ...Пономарев проводил незаконную агитацию. Таким образом, его действия были правильно квалифицированы судьей районного суда. Нарушений прав человека не усматривается. Вместе с тем наказание в 25 суток ареста является чрезмерно суровым, — зачитала Селиверстова и... снизила арест до 16 суток, отметив, что заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, у Пономарева не имеется.

Короче, не инвалид.

скоро

11 декабря Владимир Путин встретится с новым составом Совета по правам человека. Ряд его членов, в том числе и глава Совета Михаил Федотов, призвали освободить Льва Пономарева из-под стражи, видя в таком приговоре грубое нарушение прав и опасность для здоровья известного правозащитника.

Напомним, 5 декабря Пономарева арестовали на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал пост на его странице в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября.

Адвокаты правозащитника подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они отметили, что Пономарева поместили в московский спецприемник №1 сразу после вынесения приговора — то есть до его обжалования и вступления в силу, что является незаконным и нарушает право на свободу (ст. 5 Европейской конвенции).