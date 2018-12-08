«Мини-Меркель» вместо Ангелы

В пятницу и субботу в Гамбурге проходит съезд Христианско-демократического союза — правящей партии Германии. В повестке съезда стояли выборы председателя. В конце октября, после череды неудачных выборов в нескольких федеральных землях Германии, Ангела Меркель, глава ХДС и действующий канцлер, объявила, что «пришло время открыть новую главу» и переизбираться в руководство партией она не будет. По сути, делегаты съезда выбирали не просто председателя партии — а человека, который в перспективе сменит Меркель и на посту канцлера после истечения ее полномочий в 2021 году. В итоге новым председателем стала генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она?

Ангела Меркель. Фото: EPA

«Спасибо за 18 лет председательства»

Хотя главной темой съезда были выборы нового председателя партии, его главной героиней стала Ангела Меркель. Зал огромного гамбургского выставочного комплекса «Мессе», где собралось 999 делегатов плюс члены президиума, почетные гости и журналисты, взорвался аплодисментами, когда госпожа канцлер в своем традиционном синем пиджаке вышла на сцену. «Дорогие дамы и господа», — несколько раз начинала Меркель, но люди вставали, продолжая хлопать. «У нас еще много дел впереди», — наконец напомнила она, и все сели. Меркель выступила с небольшой речью, открывающей съезд: поблагодарила жителей Гамбурга за гостеприимство, собравшихся — за поддержку и напомнила, что этот съезд — особенный, потому что предстоит выбрать новое руководство. После короткого вступительного слова главы гамбургского отделения

Меркель вернулась к микрофону, чтобы, как она выразилась, «произнести последнюю речь в роли председателя ХДС».

Речь получилась долгой — почти на полчаса — и отчасти программной, что нехарактерно для уходящего лидера, но понятно в данном случае: во-первых, Меркель остается канцлером в ближайшие годы, во-вторых, она в общих чертах определила, чего ждет от своего преемника.

Меркель напомнила, что после первого избрания на должность председателя она выбрала своим девизом-обещанием фразу «только по делу». «Очень сухо, типичная Меркель», — говорили тогда многие», — вспоминает она. Канцлер затронула скандал 1999 года, когда стало известно, что партия и ее председатель Гельмут Коль получали крупные пожертвования от неких тайных спонсоров. В результате скандала Коль вынужден был уйти, а его место заняла Ангела Меркель. «Многие тогда предрекали печальную судьбу ХДС, — вспомнила она. — Но мы сохранили холодную голову, и нам все удалось. Мы можем быть успешны даже тогда, когда ветер дует нам в лицо».

Сейчас, сказала канцлер, партия снова переживает трудные времена: происходит поляризация общества, набирает очки «Альтернатива для Германии» (праворадикальная партия, выступающая за жесткую миграционную политику). Однако «и ХДС сейчас уже иной, чем в 2000 году, и это хорошо».

«Будучи христианскими демократами, мы устанавливаем свои границы, но не самоизолируемся, мы спорим, но не разжигаем вражду и не уничтожаем других людей. Мы не делаем различий между людьми», — заявила Меркель, сорвав бурные овации. Этими словами она определила отличие ХДС от «Альтернативы», которой ее партия в последние годы уступила часть наиболее правых избирателей.

Напоследок канцлер дала свое определение слову «консервативный» в названии партии: по Меркель, «это не значит оставлять все как есть, но, опираясь на четкую систему ценностей, искать новые ответы на новые вызовы».

«Было честью для меня работать с вами», — закончила Меркель свою речь. Аплодисменты продолжались ровно девять минут — пожалуй, это были самые продолжительные аплодисменты в карьере Меркель. Несколько раз она возвращалась на свое место в президиуме, вставала снова, махала рукой делегатам и снова садилась. Делегаты в ответ махали ей плакатами с надписью «Спасибо, шеф, за 18 лет председательства в ХДС».

«Я — не копия»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр — лучший варинат для Ангелы Меркель. Фото: EPA

На место Меркель претендовали трое кандидатов: министр здравоохранения Йенс Шпан, бывший лидер фракции ХДС в бундестаге, предприниматель Фридрих Мерц и генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Все трое провели последние две недели в режиме предвыборного марафона: каждый выступил на восьми региональных конференциях. Очень быстро стало ясно, что реальных конкурентов двое — АКК (так краткости ради новоизбранную руководительницу партии называют немецкие СМИ) и Мерц. По самым свежим перед съездом данным, телерадиокомпании ARD, Шпана поддерживали лишь 2% сторонников ХДС, 48% были за Крамп-Карренбауэр, 35% — за Мерца.

Впрочем, лидера партии выбирают не ее члены, а делегаты региональных отделений — 999 человек. Побеждает набравший абсолютное большинство — то есть больше 50%. В первом туре абсолютного большинства не набрал никто: Крамп-Карренбауэр победила во втором — кстати, с небольшим перевесом в 35 голосов.

Но это было уже в конце заседания. До этого каждый из кандидатов обратился к делегатам с речью. Крамп-Карренбауэр пламенно доказывала, что она «не мини-Меркель, не копия». Об этом она говорила практически на каждой региональной конференции: именно Меркель год назад вывела ее с регионального уровня на федеральный, назначив генсеком, и всегда очевидно благоволила ей —

титул преемницы и «мини-Меркель» прилип к АКК настолько прочно, что, видимо, стал ее раздражать.

«Я стою здесь такая, какая есть. Я стою тут как мать троих детей. Как бывший (региональный) министр внутренних дел, бывший (региональный) министр образования, бывший (региональный) министр труда. Как человек, который за 18 лет научился управлять», — говорила Крамп-Карренбауэр делегатам съезда. Кстати, если своей политической позицией она действительно близка Меркель, то манерой говорить — напротив. Меркель во время своей речи ни разу не разомкнула сложенных домиком рук и ни разу не повысила голос — Крамп-Карренбауэр говорила быстро, отрывисто, активно жестикулируя и рассекая воздух руками. В этой финальной речи она вообще сделала ставку на эмоции: о политических взглядах — социальной политике, миграционному вопросу, отношениях с Россией и США — она уже рассказала все на региональных конференциях. Тут Крамп-Карренбауэр говорила о партии: «ХДС не должен быть партией прошлого, он должен стать партией сегодняшнего дня и партией будущего, и ради этого я хочу работать вместе с вами». Она назвала ХДС единственной крупной христианской партией в Европе, «последним единорогом». «Христианство — это путеводная звезда, которая делает нас человечнее», — заявила Крамп-Карренбауэр. И конечно, породила новый мем: картинка с единорогом уже активно ходит по немецким соцсетям.

Что изменится?

Для Меркель избрание Крамп-Карренбауэр — лучший исход, который, вероятно, позволит ей доработать канцлером до 2021 года.

Когда-то Меркель сама говорила, что должности главы партии и канцлера должен занимать один человек, но в октябре заявила, что главой правительства она пока останется. Фридрих Мерц — давний политический конкурент Меркель — вряд ли позволил бы ей это сделать. У них слишком много противоречий: Мерц куда «правее»; выступая на съезде, он вновь критиковал ХДС за излишнюю близость с социал-демократами — партнерами по правящей коалиции, он агрессивнее в вопросах внешней политики и критики России.

С Крамп-Карренбауэр таких противоречий не будет. Как бы она ни стремилась отмежеваться от роли «мини-Меркель», близость к канцлеру — ее важный козырь. Она разделяет позицию Меркель по миграции, но консервативнее в вопросах семьи — так, будучи убежденной католичкой, Крамп-Карренбауэр выступала против однополых браков.

С другой стороны, в отношении России она уже показала, что готова быть жестче Меркель. Инцидент в Керченском проливе пришелся как раз на две региональные недели — и конечно, кандидатов не могли не спрашивать об этом. В отличие от Меркель, которая, преимущественно, говорила о де-эскалации конфликта, Крамп-Карренбауэр заявила, что нужен жесткий ответ — например, закрыть европейские порты для российских судов из Азовского моря до тех пор, пока конфликт не будет разрешен. В качестве еще одной меры она предложила подумать об ограничении объемов природного газа, который Россия будет поставлять по «Северному потоку — 2».