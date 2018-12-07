Блокировать, сокращать или участвовать

Недавний инцидент в Керченском проливе заставил Европу и США задуматься о возможности новых санкций против России. Среди кандидатов на санкции — «Северный поток-2», магистральный газопровод, который должен быть запущен к 2020 году и свяжет Россию с Европой по дну Балтийского моря в обход Украины. Европейский парламент и Госдепартамент США уже призвали страны Евросоюза отказаться от покупок российского газа по «Северному потоку-2». Германия, чьи инвесторы активно вложились в строительство газопровода, говорит осторожно: выходить из проекта не нужно, достаточно контролировать объемы поставок, используя их в качестве политического рычага.

США и Европарламент — за блокировку

28 ноября Европарламент принял резолюцию «о политических отношениях ЕС и России». В ней перечислены «достижения» России последних лет в международной политике — Крым, участие россиян в военных действиях на востоке Украины, дело Скрипалей. И, помимо прочего, сказано:

«Европейский парламент подчеркивает, что Россия и Евросоюз останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, однако «Северный поток-2» усиливает зависимость Евросоюза от российских поставок газа, угрожает внутреннему рынку Евросоюза и идет вразрез с европейской энергетической политикой, а потому должен быть остановлен».

Остановить проект во вторник призвали и в Госдепе США.

«Инцидент в Керченском проливе служит напоминанием: чем меньше у вас инфраструктуры, позволяющий поставлять газ в обход Украины, тем легче сдерживать российскую агрессию, — заявил в ходе брифинга высокопоставленный чиновник Госдепа. — Есть практические причины, связанные с энергетикой, по которым мы не хотим развития «Северного потока-2». И есть также причины, связанные с безопасностью и Украиной».

Понятно, что желание США остановить проект связано не только с намерением противостоять российской агрессии в Европе. У Америки в этом регионе свои интересы: она планирует стать крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа. Еще на летнем саммите НАТО Дональд Трамп отчитал Ангелу Меркель за то, что Германия дала разрешение на строительство «Северного потока-2». А затем, в обмен на снижение таможенных пошлин, договорился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером о том, что Европа увеличит импорт американского СПГ.

«Северный поток-2» как рычаг политического давления

Германия — крупнейший в Европе импортер природного газа и главный клиент «Газпрома» в этом регионе — пока воздерживается от категоричных высказываний. С одной стороны, сейчас Германия полностью обеспечивает себя за счет классического трубопроводного газа. С другой стороны, она уже начинает строить терминал для приема сжиженного газа, который должна ввести в эксплуатацию в 2022 году.

В «Северном потоке-2» у Германии свои интересы: не на уровне государства, но на уровне бизнеса. Компания Nord Stream 2, которая занимается строительством трубопровода, полностью принадлежит «Газпрому», при этом финансирование проекта частично обеспечивают пять европейских компаний, среди них — немецкие Wintershall и Uniper. Согласно отчету «Газпрома», европейские инвесторы уже вложили в проект в сумме более 3 миллиардов евро — это треть от общей стоимости трубопровода.

В свете инцидента в Керченском проливе общей позиции у немецкого руководства по «Северному потоку-2» нет. Представитель правящего Христианско-демократического союза в парламенте Юрген Хардт предложил подумать о новых санкциях в отношении России. «Когда дипломатические усилия по снижению эскалации не дают результата, мы не можем игнорировать вопрос целесообразности увеличения зависимости Германии и Европейского союза от российского газа», — заявил он.

Ему возражает министр иностранных дел Германии Хайко Маас: «Северный поток-2» — коммерческий проект, который будет реализован в любом случае, даже если Германия не будет в нем участвовать (и это так — практически все необходимые разрешения на строительство трубопровода уже получены, и отыграть ситуацию назад нельзя). Оставаясь в проекте, говорит Маас, Германии будет проще настаивать на том, чтобы «Газпром» сохранил транзит газа через Украину.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр — вероятная преемница Меркель на посту председателя партии и затем на посту канцлера — тоже против выхода из проекта. При этом, считает она, «пока российские лидеры будут уверены, что они могут делать это (имеется в виду инцидент в Керченском проливе — М. Е.), потому что их никто не остановит, они будут пытаться и дальше». Крамп-Карренбауэр предлагает иную меру — использовать свое участие в проекте как рычаг политического давления:

если «Газпром не выполнит свои обязательства» (например прекратит транзит через Украину), сократить импорт газа по трубе».

Польша хочет освободиться

Среди главных европейских противников «Северного потока-2» — Польша. В руководстве страны не раз заявляли, что после 2022 года, когда заканчивается ее текущий контракт с «Газпромом», Польша не намерена возобновлять его и планирует полностью отказаться от поставок российского газа.

Буквально на днях Польша и Норвегия заключили договор о строительстве нового трубопровода, который также пройдет по дну Балтийского моря и будет снабжать Варшаву норвежским газом. Комментируя это соглашение, премьер-министр Польши назвал его важным шагом для обеспечения «безопасности и независимости польского энергетического сектора». Планируется, что трубопровод заработает в 2022 году — как раз когда закончится контракт с «Газпромом».

Стоит отметить, что Норвегия уже является вторым крупнейшим и главным внутренним поставщиком природного газа в Европе, обеспечивая 27 % спроса. Вопрос в том, насколько повлияет контракт в Польшей на общий объем поставок в регионе.

«Норвегия сейчас работает на пределе своих возможностей в плане поставок газа, — рассказал «Новой газете» Тьерри Брос, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. — Соответственно, если Польша получит больше норвежского газа, остальные европейские страны получат меньше».

Что ждет европейский рынок

Вопрос участия или неучастия в «Северном потоке-2» во многом связан с поддержкой Украины. В 2019 году заканчивается действие договора «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите российского газа через Украину, который был заключен в 2009 году. Проблема «Северного потока- 2» в том, что он расширяет возможности «Газпрома» поставлять топливо в Европу обходным путем, минуя Украину. В ноябре Россия подтвердила, что отказываться от транзита через Украину не будет: Владимир Путин поручил проработать вопрос дальнейших газовых отношений с Украиной после завершения контракта. Сейчас «Газпром» и «Нафтогаз» на стадии переговоров, которые ведутся при посредничестве Европейской комиссии.

Тьерри Брос в своем «Квартальном обзоре газового рынка» указывает, что ближайший год будет сложным для газового рынка Европы. Во-первых, непонятно, какой будет сделка «Газпрома» и «Нафтогаза» после 2019 года, будет ли она заключена, и если да, то когда. Во-вторых, хотя «Газпром» обещает закончить строительство «Северного потока-2» к концу 2019 года, это не значит, что трубопровод заработает прямо с января. В свете этой неопределенности, считает экономист, «европейские хранилища нужно будет заполнить до максимального уровня перед приближающейся зимой 2019/2020 года — такая необходимость возникает впервые с 2011 года. Одно только это усложняет баланс спроса и предложения».

При этом внутреннее производство газа в Европе продолжает снижаться, поэтому спрос на импорт и так растет. Так что нынешняя ситуация на руку «Газпрому» — как и прочим поставщикам, претендующим на европейский рынок.