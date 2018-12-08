Трудно быть технократом

Говорят, что в администрации президента есть разумные люди, не чуждые умеренного либерализма. Это те самые прагматики-технократы, которые понимают только язык цифр и холодный расчет. Идеология таким технократам безразлична, насилие они видят лишь в качестве инструмента, но отнюдь им не наслаждаются. И самое важное: они будто бы понимают язык рационального убеждения.

Каждому технократу понятно: бессмысленно и вредно сажать под арест 77-летнего Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», за пост в фейсбуке.

Такие вещи только озлобляют людей, но никак не способствуют укреплению существующей власти.

Поэтому, когда Пономарев внезапно получил 25 суток ареста, в Кремле почти прямым текстом заявили, что не испытывают по этому поводу большого воодушевления. Дмитрий Песков сообщил, что уверен в беспристрастном рассмотрении апелляции на приговор в Мосгорсуде. Мол, не надо горячиться.

В защиту Пономарева выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и члены СПЧ. Арест возмутил юридическое сообщество, защищать Пономарева в суде вызвался адвокат Генри Резник.

Судья Мосгорсуда Анна Селиверстова, формальный носитель беспристрастности, на которую так надеялись в Кремле, приняла все это к сведению и вынесла решение. Да, арест правозащитника на 25 суток — это перебор, посчитала судья. Но вот 16 суток будет в самый раз, чтобы другим не повадно было бороться за чьи-то там права.

Мосгорсуд вотчина легендарной и опытной Ольги Егоровой. Совершив этот финт с Пономаревым, она прекрасно понимала, на что идет. Очевидно, что в этой истории есть еще одна группа игроков, пожелавших остаться в тени. Именно они обеспечили счет 16 к 9 в свою пользу. Стоит зафиксировать этот момент: у администрации президента перехватывают интерпретацию судебной повестки. Силовые структуры в центре и на местах все больше вторгаются в компетенцию политического руководства. А Мосгорсуд уже в открытую играет по правилам силовиков, взявших курс на устрашение, поскольку никакие другие курсы им априори (да простится мне эта отсылка к экстремистскому философу Канту) недоступны.

Главная проблема т.н. технократов в этом контексте в том, что их слабость теперь становится общим достоянием. До последнего времени они находили способ непубличного решения таких вопросов. Теперь системы неформальной коммуникации, очевидно, дают сбой.

Приговор Пономареву здесь далеко не единственный пример, хотя и самый вопиющий. Технократов теснят всюду — например, в области культурной политики. Рациональные люди понимают, что преследовать популярных музыкантов в современном мире глупо. Источники телеканала «Дождь» в администрации президента назвали отмены концертов рэперов «идиотизмом». Госдума предлагает в качестве инструмента доступной на своем уровне «мягкой силы» встречу депутатов с рэперами.

И уже после этого на концерте группы IC3PEAK полицейские избивают подростков, которые пытаются попасть в клуб, под раздачу попадают менеджеры и журналисты.

Так кто же будет колебаться вместе с линией партии, если даже силовики придумывают свою собственную амплитуду? И какая структура на самом деле управляет российской политикой? До последнего времени всем казалось, что, несмотря на общую российскую неопределенность, по крайней мере последний вопрос остается риторическим. Теперь самые опытные представители политэлиты, вроде председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, кажется, спешат сделать новые ставки.