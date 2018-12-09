«Бескомпромиссно защищать жертв и стоять друг за друга»

Это текст — приветственное обращение участникам съезда Московской Хельсинкской группы — Людмила Алексеева успела дописать, уже находясь в больнице. Сегодня, в день открытия съезда, его зачитали правозащитникам как напутствие. Людмила Михайловна Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Публикуем этот программный текст — фактически, ее последнее слово. Ко всем нам.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дорогие мои друзья, коллеги!

Мне очень жаль, что здоровье не позволило мне быть с вами сегодня, в очень важный для всех нас день, когда мы отмечаем 70 лет Всеобщей декларации прав человека!

Нам действительно есть что отметить и о чем подумать в этот день. 70 лет назад был принят важнейший документ, который, опираясь на трагический опыт ужасной Второй мировой войны, сформулировал универсальные правила общежития на нашей планете, базирующиеся на уважении к человеческому достоинству и правам человека.

Все прошедшие десятилетия мы в меру имеющихся у нас сил и талантов работали над тем, чтобы эта важная декларация наполнилась реальным содержанием, стала частью культуры и политики, была защищена законами и институтами, вросла в нашу повседневную жизнь. Это было трудное движение с переменным успехом на разных скоростях, с победами и разочарованиями, приобретениями и горькими потерями. В целом, оглядываясь назад, стоит отметить безусловный прогресс в развитии международного права, отказе от колониальной системы, постепенном отказе от смертной казни, глобальной борьбе с дискриминацией и расовыми предрассудками, за равноправие женщин и мужчин, все больше людей на планете живет в условиях свободы и демократии, нам все-таки до сих пор удавалось избегать новой глобальной войны и в целом интенсивность военных конфликтов до сих пор имела тенденцию к снижению. Этот прогресс был бы невозможен без активного движения правозащитников и гуманистов во всем мире!

В то же время мы должны с вами признать, что по мере того, как мы все дальше отодвигаемся во времени от уроков Второй мировой, тем с большей долей цинизма и беспечности новые поколения относятся к выстроенной не очень пока прочной системе ценностей и институтов, постоянно и все чаще испытывая их на прочность.

Рост политического популизма и национализма на фоне миграционного кризиса, конфликты на религиозной почве, ренессанс авторитарных правителей и дремучих национальных мировоззрений в отдельных частях света, отказ от международных обязательств со стороны отдельных государств (в том числе со стороны России, что для нас особенно прискорбно) — ставят под угрозу все наши важные, но хрупкие завоевания прошлого, и взваливают на ваши плечи новые сложные задачи.

Я искренне надеялась, что нам удастся оставить более совершенный и справедливый мир, в котором не будет место лишениям и страданиям, выпавшим на мое и предыдущие поколения, я по-прежнему на это надеюсь,

но к сожалению, уже очевидно, что вам тоже достанется множество трудностей и испытаний.

Я лишь хочу верить, что ваше поколение не будет повторно совершать все прежние наши ошибки, а сможет опереться на некоторые достижения и опыт.

Одной из важных проблем современного глобального движения за права человека является то, что часть его бюрократизировалась и стала элементом обеспечения деятельности национальных правительств или межправительственных организаций (особенно в Европе), а часть — активно включена в непосредственную политическую борьбу, чем ограничивает возможность влиять на мировоззрение большинства своих сограждан, ограничиваясь работой с узким кругом своих политических союзников. Это не значит, что я против работы с властями или политиками, это лишь говорит о том, что нам нужно гораздо больше людей в движении, готовых общаться и распространять свои ценности в более широких аудиториях, особенно среди молодежи.

Мне кажется это самая важная наша задача — выйти из условного «гетто» комфортного общения с единомышленниками или узко тематической экспертной работы и — пойти в массы, заняться просветительством на новом уровне с новыми подходами, технологиями и людьми.

Именно широкое правозащитное и, шире, гуманистическое просвещение должны стать одной из наших важнейших задач.

Мы также изо всех сил должны стремиться сохранять наше единство и благожелательность внутри движения! Мы можем расходиться в вопросах тактики достижения заявленных целей и в отдельных взглядах, но ради достижения общих стратегических целей, мы должны быть терпимыми к нашим расхождениям, уважать и поддерживать друг друга, не позволять властям провоцировать нас на внутренние распри и взаимное недоверие.

Особой отличительной чертой правозащитного движения всегда была международная солидарность. С гражданским обществом Беларуси, Центральной Азии, других стран. Сейчас для нас важны солидарные действия с правозащитниками Украины, и особенно – Крыма. Поддержка крымско-татарского мирного движения всегда была отдельной задачей Московской Хельсинкской Группы и всего нашего правозащитного движения.

Мне кажется, что впереди у нас непростые времена. В том числе и в России.

Мы с вами прекрасно видим, насколько пока слабы гражданское общество, правовая культура и демократические институты в нашей стране. Наивно думать, что в этом повинны исключительно только лишь наши власти. Да, с властями нам действительно не повезло, но в том, что эти власти имеют возможность путем нехитрой пропаганды и манипуляций опираться на поддержку большинства наших сограждан, есть и наша с вами вина тоже.

Мы недооценили степень влияния, уязвленного имперского шовинистического сознания, наследия тоталитарного прошлого, не всегда умеем подбирать правильные аргументы, стиль и форму общения с людьми, чтобы переубедить их. Без такого умения мы даже в случае смены власти на более солидарную с нашими взглядами все равно будем зависеть от воли и взглядов склонных к популизму и цинизму политиков, которые будут продолжать манипулировать обществом.

Мы должны научится общаться и распространять свои взгляды и ценности среди всех наших сограждан, не отказываясь ни от кого. Ни от власти, ни от оппозиции, ни от жертв произвола, ни от вершителей преступлений,

ведь все они наши сограждане и просто люди, носители человеческого достоинства, ради которых мы работаем и с которыми нам вместе жить и создавать лучший мир.

Мы должны стоять на защите своих убеждений, остающихся и постоянно сужающихся прав и свобод, противодействовать изоляционизму, милитаризации и клерикализации общественной жизни, указывая власти и обществу на ошибочность выбранного пути. Мы не должны допустить воцарения полного идеологического мракобесия, обеспечивая даже в самых трудных условиях возможности для существования и распространения альтернативного мнения.

Мы должны продолжать защищать жертв произвола со стороны власти, бескомпромиссно защищать друг друга и подвергающихся преследованиям критиков власти, в условиях нарастающих политических репрессий.

Прошу передать мои самые теплые слова поддержки дорогому Льву Александровичу Пономареву и призываю всех коллег объединиться в срочных акциях в его защиту! Мы должны помнить о всех остальных политических заключенных и узниках совести и постоянно добиваться их безусловного немедленного освобождения!

Современные российские чиновники продолжают повторять ошибки своих предшественников, ограничивая свободы в надежде удержаться у власти с помощью диктаторских методов, но тем самым лишь усугубляя свое положение и увеличивая вероятность неконтролируемого крушения власти через противостояние в обществе и не дай бог — насилия. Мне кажется, что мы не должны быть соучастниками такого сценария, а должны, несмотря ни на что, терпеливо объяснять власти, что в ее собственных интересах и в интересах страны сменить выбранный курс, обеспечить свободную политическую конкуренцию и гарантировать гражданские свободы. Мы не можем и не должны быть проводниками курса «чем хуже-тем лучше», потому что хуже будет не только властям, а нам всем, и выход из этой спирали в конечном итоге окажется еще более длинным и сложным.

Мы должны апеллировать к ценностям, историческому опыту и здравому смыслу. Это очень сложно, но необходимо и если мы будем убедительны, последовательны и тверды, то успех обязательно будет на нашей стороне. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Когда мы начинали свой непростой путь в защиту прав человека, у нас было гораздо меньше поводов для оптимизма, чем сегодня, но мы верили в успех нашего безнадежного дела! Такой же веры, а также силы и удачи, от всей души сегодня желаю всем вам!

С верой в успех нашего общего дела,

Людмила Алексеева