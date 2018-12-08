Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

Людмила Алексеева.

Точность ее жизни определяла конституцию для честной беспокойной души. Она доказала, что у пристойного, высоко уместного человека в нашем времени нет возраста. Что у доброты и участия в процессе достижения и сохранения достоинства нет срока.

А у конкретного человека такой срок есть. И столь необходимая нам Людмила Михайловне Алексеева его исчерпала.

К большому нашему горю.

Она никогда не претендовала на звание совести нации, учителя и нравственного эталона. Но мы черпали из её колодца чистую воду справедливого отношения ко времени.

Она была свободна, но этого было мало Алексеевой. Она хотела, чтобы свободными были мы. Часто вопреки нашему желанию и умению

Её волновало почему мы не хотим быть хозяевами на своей земле, и живем терпеливо, с безудержным доверием, освобождающим от собственного участия в управлении обществом.

Она была нам нужна. И давайте это не забудем.

Спасибо, добрая, беспокойная душа. И поклон памяти.

Юрий Рост

«Алексеева была значительно прочнее, чем страна»

Друзья и единомышленники — о том, кого мы потеряли



Генри Резник адвокат

«Мы сейчас все в некоторой растерянности»



— Утрата огромная и невосполнимая. Людмила Михайловна была непререкаемым авторитетом в нашем сообществе. Она пришла в правозащитное движение еще в годы тоталитарного советского режима, будучи весьма благополучным человеком. У нее была интересная работа, семья, дети — и это попирание человеческого достоинства в те времена пробудили в ней эти чувства, что невозможно терпеть это ущемление свободы и прав человека. И когда ее вынудили уехать из страны под угрозой ареста, Алексеева вернулась, будучи уже благополучным человеком в Соединенных Штатах Америки. С ее возвращением правозащитная деятельность и деятельность Московской Хельсинкской группы получила новый импульс.

Людмиле Михайловне было свойственно уникальное сочетание качеств. Это преданность своему делу, которому она посвятила всю свою жизнь; это мужество, которое было выковано в годы тоталитаризма; это настойчивость в достижении цели, которую она ставила; это ум и организационный талант. Мы сейчас все в некоторой растерянности, поскольку заменить Людмилу Михайловну невозможно в том плане, что адекватной ей фигуры, которая могла бы возглавить Группу, сейчас нет. Но Группа продолжит свою работу, и в своей дальнейшей деятельности мы всегда будем помнить о том, как ее создавала эта удивительная женщина.

Скорбим.

Григорий Явлинский политик, партия «Яблоко»

«Понимала, как трудно приживается идея прав человека»



— Людмила Алексеева — благороднейший и достойный человек нашего времени. Будучи великой и беспримерно отважной Личностью, она всю жизнь действовала по совести — не рассчитывая на сиюминутный результат, понимая, как трудно приживается идея прав человека на нашей планете. Людмила Алексеева была олицетворением этой благородной идеи.

А ещё Людмила Михайловна была очень доброй, чрезвычайно дружелюбной и гостеприимной.

Неповторимой.

Вечная память.

Андрей Макаревич музыкант

«Была невероятно красивой женщиной»



— Она была невероятно красивым человеком, невероятно красивой женщиной. Людмила Михайловна ничего для этого не делала — она такой была изнутри. Я не хочу говорить банальных вещей про ее мужество, про бесстрашие, про Богом данное чувство справедливости. То, что она с была с нами долго и до последнего дня свой крест несла и делала все, что могла, и даже больше — это прекрасно. Она ко мне очень хорошо относилась, и ей нравились мои песни — и я этого стеснялся, я немного перед ней робел, поскольку прекрасно понимаю, что такое масштаб Личности.

Алексей Симонов правозащитник, писатель

«Пришла свободным человеком, была свободным человеком и ушла свободным человеком»

— Вечных людей, к сожалению, не бывает. Но если и есть, кто мог быть вечным, то это Людмила Алексеева. Было ощущение, что она есть и будет всегда. Она пришла в правозащитное движение свободным человеком, она была в движении свободным человеком, она ушла из этой жизни свободным человеком. Она никого в этой жизни не боялась. Это редкое качество, которое помогает людям оставаться самим собой и сохранять чувство собственного достоинства. Людмилу Михайловну не унижало ни общение с президентами, ни общение с народом — ни с какой стороны ее нельзя было не только унизить, но и заподозрить в том, что она испытывает какой-то дискомфорт по этому поводу.

Людмила Алексеева очень много сделала для правозащитного движения, долго возглавляла Московскую Хельсинкскую группу. Будучи членом МХГ последние полтора десятка лет, я с ужасом представлял, что Группу, в которой есть замечательные люди, очень трудно будет возглавлять кому-то, кроме Людмилы Михайловны. Могу только высказать свою глубокую боль по этому поводу. Будем надеяться, что все, во имя чего она жила, удастся осуществить другим людям.

Помимо того, что у Людмилы Михайловны было много друзей, у нее было необычайное количество родственников. Так вышло, что значительная часть этих родственников живет в Соединенных штатах Америки. Я хочу, чтобы они понимали, что мы продолжаем их любить, и они продолжатели ее семьи и дела.

Владимир Лукин омбудсмен 2004—2014 гг

«Она была естественным объединителем правочеловечески мыслящих людей»



— Людмила Михайловна Алексеева — одна из самых выдающихся людей нашей страны на протяжении прошлого и начала нынешнего века. Она играла исключительно важную роль в общественной жизни нашей страны на стыке двух периодов: на стыке увядания, а затем крушения коммунистического тоталитарного режима, и периода очень трудного и болезненного создания нового государственного общественного устройства в посткоммунистической России. Людмила Михайловна и там, и там была одним из самых важных, центральных и, безусловно, позитивных персонажей. Она обладала удивительными личными качествами. Алексеева была естественным объединителем демократически мыслящих людей, правозащитно, правочеловечески мыслящих людей. Это ее качество было прочнее, чем сама структура российской государственности за весь тот период, что она жила. Алексеева изменилась значительно меньше, чем Россия.

Людмила Михайловна — это человек, который был центром притяжения всего светлого, достойного и конструктивного, что было в нашей общественной жизни. Алексеева — это центр, вокруг которого вращалась вся правозащитная деятельность. Она — исключительно общественно любимый человек; человек, который обожает, когда все события происходят вокруг нее, желательно, в ее доме или в офисе, где она находится. Как только она входит, сразу поднимается градус здоровой общественной дискуссии. Она — настоящий вдохновитель продиктованной чувствами правозащитной работы.

Помимо этого, она была очаровательной женщиной, очень веселой, наделенной чувством юмора и очень любящей юмор вокруг себя. Алексеева делала хорошие вещи, а нехорошие она никогда не делала. Некоторые упрекали ее в легком отношении к фактуре, потому что она иногда, не слишком тщательно рассматривая дела, стремилась помочь людям. Но такова участь настоящего правозащитника: нужно защищать человека, невзирая ни на что. И Алексеева старалась своими делами уравновесить противоположные тенденции в российском обществе, которых более чем достаточно — и это еще мягко говоря.

Как исторический персонаж, она останется в истории нашей страны самым достойным и благородным образом. Алексеева — человек, который заслуживал бы самых высших наград страны. На этом фоне те жучки-червячки и вредные насекомые, которые время от времени приставали к ней с уколами, это ядовитая пыльца, которую очень быстро сдует ветер времени. Останется великий человек.

Наталья Мирза экс-руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека

«Для нее было счастьем делать так, чтобы другим было можно как-то жить»



— Людмила Михайловна была очень хорошим человеком, который потратил свою жизнь на то, чтобы другим людям тоже было хорошо. Правда, очень трудно говорить, но это был очень счастливый человек, потому что для нее было счастьем делать так, чтобы другим было можно как-то жить. Это большая потеря для всех нас.

Леонид Никитинский журналист, член СПЧ

«Дворянское чувство равенства со всем живущим» — это о ней»



— Это был человек абсолютно пронзительной искренности и простоты. Когда она защищала одного человека и вокруг него были плохие люди, Алексеева сказала мне поразительную фразу: «Нам-то с вами повезло, мы же общаемся с порядочными людьми. А вот каково им?». Она была человеком удивительной житейской мудрости. У Пастернака есть фраза «Дворянское чувство равенства со всем живущим». Вот это о ней.