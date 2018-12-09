«Нюта думала не о репутации в среде «соратников», а о судьбе сотен тысяч безнадежно больных людей»

Я никогда не попадал в социальные сети, уже давно не читаю произведения тамошних писателей и не смотрю на их фотографии в Instagram.

Во-первых, неинтересно, а во-вторых, последнее время вынужден выдавливать из себя по капле «потенциального цензора». Свобода слова — это святое, но брань и оскорбления…

О нападках на Нюту Федермессер узнал из Вашей газеты, а посему к Вам и обращаюсь.

Нюту знаю очень давно и ценю ее, наверное, не меньше, чем авторы «Новой». Никогда не был ее соратником по правозащитной деятельности, да и блогов ее не читаю. Но перед делом, которым она занята, отдавая ему всю себя без остатка, часто в ущерб семье (она — мать двоих детей), преклоняюсь.

Когда несколько лет назад я уговаривал ее перейти на государственную службу и возглавить сеть московских хосписов, она согласилась не сразу. Вечный вопрос об отношении «художника и власти», тем более власти, действия которой отнюдь не во всем одобряешь, мучил ее довольно долго. Но она согласилась! Согласилась потому, что думала прежде всего не о своей репутации в среде «соратников», а о судьбе сотен тысяч безнадежно больных людей, умирающих в нечеловеческих условиях. Она пожертвовала своим реноме во имя человека и человечности, и в этом, если угодно, — ее гражданский подвиг! Она согласилась и сделала то, что без ее усилий вряд ли было возможно: за короткий срок она создала центр паллиативной помощи с разветвленной сетью хосписов, наладила службу помощи на дому, создала систему психологической реабилитации для родственников умирающих больных.

Благодаря ее усилиям в Москве решена проблема обезболивания. Да разве только это?! Она сотрудничает с властью, но и власть сотрудничает с ней. В одном из своих рассказов Ю.М. Нагибин предполагает, что Иуда не предавал Христа, а передал его римлянам, осуществляя Божий замысел. Он единственный из всех учеников согласился на это, зная, что имя его будет проклято «во веки веков». Если не так, то зачем было целоваться, если можно было просто указать пальцем.

Перед тем как вступить в ОНФ, Нюта советовалась со мной, долго колебалась. Понимая ее сомнения, я сказал, что если через ОНФ ей удастся сделать в России то, что удалось в Москве, если у этой организации есть рычаги воздействия на губернаторов и еще десятки тысяч тяжелобольных получат столь необходимую им помощь, то раздумывать не надо, а надо «господа, дело делать». Когда, после начала войны, Уинстона Черчилля упрекнули в сотрудничестве со сталинским режимом, он ответил, что для победы над Гитлером готов вступить в союз даже с чертом.

В заключение посвящаю Нюте эти строки:

Клевета бывает гениальной,

Ты пятна не смоешь никогда,

Будешь с репутацией скандальной

Дожидаться Страшного Суда.

Пред тобой захлопнутся все двери,

Коль уж ты печально знаменит.

Оклеветан Пушкиным Сальери,

Только потому и не забыт!

Леонид Печатников,

заместитель мэра в правительстве Москвы с 2010 по 2018 гг.