Зеркало в кармане

После полугода тестирования крупнейший российский культурный портал Rutracker, уже два года находящийся под блокировкой Роскомнадзора, запустил для общего пользования технологию, позволяющую каждому из нас создать свое собственное зеркало сайта. Этот сервис называется «Мой Рутрекер» и устроен так просто, что воспользоваться им может даже тот, кто совершенно не сведущ в технологиях. Рабочий механизм упрятан под несколькими кнопками, последовательное кликанье по которым приводит к тому, что в Сети появляется ваше собственное зеркало торрент-трекера. Создатели этого прекрасного способа обещают, что на все про все уйдет десять минут, но они, похоже, и сами находятся в некоторой эйфории. У меня на создание моего собственного зеркала Rutracker’а ушло 39 минут. Правда, большую часть этого времени я ждал подтверждающих писем от голландского регистратора домена и самого торрент-трекера.

Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Что это значит? Это значит, что теперь вам нет нужды с помощью vpn, Tor-браузера или других способов обхода прорываться сквозь блокировку на одно из трех официальных зеркал крупнейшего российского культурного портала, потому что у вас теперь есть свое собственное зеркало, и вы можете свободно и спокойно пользоваться им. Речь не идет о том, чтобы вы имели место для хранения сотен терабайт культурных богатств, на придуманный вами адрес просто отражается весь Rutracker, со всеми его многочисленными книжными полками, складами, залами, собраниями, коллекциями. В результате вы получаете Александрийскую библиотеку в собственное владение, она теперь находится на вашем зеркале, которому вы сами придумали доменное имя. Вы можете поделиться адресом с семьей и друзьями, и зеркало будет обслуживать круг вашей жизни.

Это неожиданное решение с созданием вместо одного Rutracker’a многих прекрасно.

Оно создает у пользователя ощущение, что огромный Rutracker отныне каким-то чудом приблизился к нему, стал его собственным и теперь живет у него в кармане.

Оно создает то множество и ту децентрализацию, которые и есть живая, неуловимая в тупые блокировки жизнь.

Все это означает, что Rutracker перестал существовать как одна-единственная сущность, привязанная к трем официальным сетевым адресам, он вдруг размножился, и он ежечасно продолжает множиться — в Сети каждый час появляются несколько новых зеркал торрент-трекера, предназначенных дать все его богатства очередной небольшой сетевой общине. Но таких общин уже сотни. Вчера, когда я регистрировал свое зеркало, количество зеркал едва перевалило за 600, сегодня, когда я пишу этот текст, по 915 адресам, разбросанным в необозримой Сети, существуют зеркала цифровой Александрийской библиотеки, и сжечь ее теперь не сможет никакой тиран: как ему бегать по Сети, разыскивая все эти зеркала? Они скрыты в Сети, среди сотен миллионов доменов, как звезды в небе за звездами и среди звезд.

Погода в Рунете ухудшается, блокировки идут косяками, к ним прибавляются дела за посты и репосты. Поэтому понятно, что на оду зеркалам умудренный пользователь, знающий, что во всем этом нет ничего незаконного, все-таки ответит вопросом: «Можно ли сделать зеркало Rutracker’a не называя себя, анонимно?» Можно.

Rutracker, крупнейший российский торрент-трекер, уже два года находится под блокировкой, которую Роскомнадзор в момент ее введения в приступе бюрократического хвастовства и одержимый манией величия объявил «окончательной» и «вечной».

Это, конечно, смешно.

Цензурная конторка не распоряжается временами и не диктует вечность. В этом сентябре Rutracker отметил свой четырнадцатый день рождения. Чтобы просуществовать так долго в мгновенно переменчивом мире хайтека, нужно действительно быть необходимым людям. У трекера 15 миллионов пользователей, за год прибавилось 640 тысяч новых пользователей и 159 535 раздач. Rutracker как был, так и остается огромным культурным центром в Сети, гигантским и великолепным собранием фильмов, музыки, книг, газет, журналов, программ и вообще всего, что существует в цифровом виде. Но это не просто собрание разложенных по шкафам и расставленных по ранжиру ценностей, это место живой и бескорыстной жизни.

В топе пользователей есть такие, у которых тысячи раздач, а количество отданного измеряется терабайтами.

Это значит, что люди живут раздачами, видят смысл и наслаждение своей жизни в том, чтобы отдавать и раздавать.

На трекере работают группы «Антиквары» и «Хранители», состоящие из добровольцев, которые поддерживают раздачи уникальных книг. Список этих книг сам по себе вызовет восторг и уважение любого библиомана. В длинном, уходящем за рамку экрана списке авторских раздач идут десятки и сотни произведений современного искусства — прежде всего музыка. В эпоху, когда за продвижение принято платить, Rutracker остается чуть ли не единственным местом, где музыкант может напрямую встретиться со слушателем. Трекер поддерживается анонимными администраторами, но жив любовью и привязанностью людей.