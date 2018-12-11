Пещерная ситуация

Москвичка Елена Аллина, старшая по подъезду многоквартирного дома на юго-западе столицы, запустила сбор подписей среди жильцов против сдачи квартиры женщинам с онкобольными детьми. Об этом 8 декабря написали на портале «Такие дела», а историю рассказала координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова, жительница дома.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Квартиру для больных раком детей предоставил благотворительный фонд, обеспечивающий жильем болеющих раком детей с родителями, которые приезжают в Москву на лечение. «Такие дела» утверждают, что это распространенная практика: государство часто финансирует только лечение больным, аренду жилья никто не оплачивает. Этим зачастую занимаются благотворительные фонды.

Нежелание жить в одном подъезде с больными раком детьми женщина объясняет боязнью заразиться: в своем заявлении к жильцам она пишет, что рак — это «инфекционное заболевание», которое передается воздушно-капельным путем. Также она направила петицию в Роспотребнадзор с требованием выселить жильцов.

Правда, позже на стенах подъезда появились уже другие таблички с разъяснениями о том, что «рак не заразен».

Причиной для недовольства старшей по подъезду стало то, что в трехкомнатную квартиру на девятом этаже постоянно въезжают «всё новые и новые раковые больные со всех областей России».

«Вселили в наш жилой дом, в жилой подъезд, в жилую квартиру онкобольных с раком крови, лимфоузлов, никого не спросив», — возмущается Аллина в разговоре с телеканалом «Москва 24».

Ее поддержали и другие жители дома: как утверждает активистка, петицию против сдачи квартиры родителям с больными детьми уже подписало 40 из 64 жителей дома. Многие из жильцов также уверены в том, что онкологическими заболеваниями можно заразиться.

Мать одного из больных детей Виктория Мощевикина сообщила «Москве 24», что в квартире на 9 этаже в каждой из трех комнат живет мама с ребенком. «С одной стороны, я понимаю людей, которые здесь живут. С другой, сейчас на их месте я только бы помогала».

Главное следственное управление Следственного комитета уже сообщило о том, что проводит доследственную проверку: «Следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Сам факт сбора подписей не считается противозаконным, в то же время у любого человека есть право сдавать жилье в аренду кому бы то ни было.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что готов вмешаться, если действительно пойдет речь о выселении жильцов из квартиры. «Но здесь дело не в юридических, а в этических, в моральных проблемах», — уверен омбудсмен.

— Это какая-то совершенно пещерная, средневековая ситуация. Даже трудно поверить, что она может происходить сегодня в Москве, в европейском мегаполисе. Просто стыдно, другого слова и не скажешь.

Несмотря на подобные случаи, в целом отношение к детям с инвалидностью за последние годы значительно улучшилось, говорит Бунимович. Тем не менее такие истории показывают необходимость просвещения и воспитания не столько среди детей, сколько среди самих взрослых.

Соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор портала «Такие дела» Митя Алешковский корень проблемы также видит в необразованности:

«Огромное количество людей считает, что ВИЧ не существует, что можно лечиться уринотерапией. Это просто дремучее невежество: когда оно начинает быть активным и втягивает других, становится страшно. Особенно когда страдают самые слабые и уязвимые члены нашего общества».

Единственный ключ к решению таких ситуаций — это массовый ликбез, просветительские мероприятия, разъясняющие, что рак не заразен, а ВИЧ действительно существует.

Напомним, что в сентябре этого года благотворительный фонд «Ночлежка» планировал открыть «Культурную прачечную» для бездомных в Савеловском районе. Она могла бы стать первой бесплатной прачечной в Москве: подобное место, открытое «Ночлежкой», уже существует в Петербурге.

Тогда жители района запротестовали. В итоге организаторы проекта сообщили, что открытие прачечной переносится на 2–3 месяца, пока не найдется новое место.

Кампания жителей Савеловского района против благотворительной прачечной, как и борьба за выселение онкобольных детей, вызвала оживленные обсуждения в медиа.

— Как и в случае с «Ночлежкой», так и здесь люди могут пострадать от неумелых действий гражданских активистов, — считает Алешковский. — Неумелых или отвратительных и низких. В этом главная опасность.