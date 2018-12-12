«Народные избранники» выбирают деньги

Во вторник Екатеринбургская городская дума одобрила повышение зарплаты мэру уральской столицы Александру Высокинскому на 280% — до 6,7 млн рублей в год. При скромном окладе 54,4 тыс. рублей в месяц градоначальник, по решению депутатов, должен получать ежемесячное поощрение в размере 3,8 оклада (206,7 тыс. рублей) и ежегодное поощрение в размере 65,6 оклада. Его предшественник на посту мэра Евгений Ройзман зарабатывал существенно меньше — 2,5 млн рублей в год.

Александр Высокинский. Фото: Natache/ URA.RU/ TASS

Перед голосованием в думе разгорелась дискуссия. Фракция коммунистов утверждала, что повышение зарплаты градоначальника более чем в два раза будет раздражать избирателей.

— В Свердловской области около полумиллиона человек получает 10 тысяч рублей в месяц, — размахивал руками депутат Андрей Пирожков, сам недавно ставший объектом критики за оправдание ГУЛАГа. — Каждый десятый житель получает меньше прожиточного минимума. А мы здесь говорим о зарплате в 500 тысяч рублей, в 200 тысяч. Как вы потом переизбираться будете?

Люди каждый день видят чиновников и депутатов в роскошных автомобилях с дорогими часами — мы разве не провоцируем этим людей?

Другие депутаты коллегу тут же урезонили.

— Не знаю, на чьи деньги, на какие часы вы намекаете, — заявил депутат Александр Колесников. — Если на мои — мне на 35-летие пацаны подарили. А сейчас мне 50. Я езжу на автомобиле Toyota Camry, купленном в кредит.

Александр Колесников помимо работы в думе управляет коммунальной компанией «РЭМП Железнодорожного района», которая, как ранее писала «Новая», предположительно может быть связана с бизнес-империей ОПГ «Уралмаш».

В итоге 27 голосами против 7 депутаты одобрили повышение зарплаты мэру, который, таким образом, стал самым высокооплачиваемым градоначальником страны, обогнав даже Сергея Собянина.

Однако радоваться Александру Высокинскому пришлось недолго — около восьми часов. Уже вечером отменить повышение зарплаты екатеринбургскому мэру потребовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Люди, которые поддержали наших кандидатов на выборах, ждут от депутатов решения других задач — ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости. Завтра должна быть реакция регионального политсовета партии, и это решение должно быть отменено», — заявил Турчак, памятуя, что и сам Высокинский, и большинство екатеринбургских депутатов являются либо членами, либо сторонниками «ЕР». И действительно, через два часа после заявления Турчака спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин сообщил, что решение о повышении зарплаты мэру будет отменено. При этом он посетовал, что мотивировать служащих работать теперь придется разговорами.

Однако последнее замечание — не совсем верно. Дело в том, что все 4 месяца с момента своего избрания депутаты екатеринбургской думы занимались как раз повышением уровня комфорта и доходов для себя и чиновников. Вот календарь:

11 декабря, помимо повышения зарплаты мэру, дума утверждает ежегодную премию до 25 окладов своему спикеру, главе горизбиркома и главе Счетной палаты. Также депутаты одобряют премиальную выплату до 19 окладов в год остальным сотрудникам мэрии.

26 ноября пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщает, что гордума рассмотрит законопроект о повышении зарплат муниципальных служащих на сумму от 700 до 5000 рублей. Мэр Высокинский объясняет: «Если у меня человек, принимающий решения на миллиарды, получает зарплату 50 тыс. рублей, то какое-то время он протянет, но надолго его не хватит».

23 октября становится известно, что городская дума переедет в ЦУМ, где администрация арендует два этажа. Вице-спикер думы Виктор Тестов объясняет, что на новом месте депутатам будет комфортнее работать, потому что там — залы в несколько раз больше. На переезд придется потратить 100 млн рублей.

19 октября спикер гордумы Игорь Володин заявляет о намерении с 2019 года увеличить компенсации расходов депутатам на 30% — до 80 тысяч рублей. По его словам, «народным избранникам» не хватает денег на «цветы, конфеты и тому подобное».

За четыре месяца работы новоизбранные депутаты екатеринбургской думы поднимали вопросы о повышении доходов себе или чиновникам уже трижды. Для сравнения, предыдущий состав думы не ставил такой вопрос ни разу и даже отказал в повышении зарплат чиновникам администрации города в октябре прошлого года с формулировкой: «Администрация не предоставляет объективных цифр о зарплатах, оперируя только окладами, но забывая о надбавках. Вместе с ними реальный доход может отличаться от оклада в несколько раз». «Давайте залезем в карман к нам, — предлагал тогда депутат Илья Лобов. — У депутата оклад 27 тысяч рублей, а фактически он получает на руки 106 тысяч. Делайте выводы».