Тереза Мэй остается премьером

Переговоры по Брекситу чуть не привели к смене руководства: в среду вечером депутаты парламента от Консервативной партии Великобритании рассмотрела вотум недоверия Терезе Мэй. Голосование было тайным: 200 депутатов отдали голоса в поддержку Мэй, 117 — за ее отставку. Тереза Мэй останется премьер-министром: новый вотум недоверия против нее, по закону, нельзя инициировать в течение года.

В понедельник должно было состояться так называемое решающее голосование по Брекситу: члены палаты общин, нижней палаты парламента Великобритании, после четырех дней дебатов должны были одобрить или забраковать сделку по Брекситу, которую Тереза Мэй перед этим согласовала с собственным правительством и лидерами стран Евросоюза. Этого не произошло. Тереза Мэй заявила, что переносит голосование и продолжит переговоры с Евросоюзом, чтобы внести коррективы в уже согласованный документ.

После 14 ноября, когда сделку с большим скрипом, но все же одобрили министры (правда, некоторые сразу после этого подали в отставку), Тереза Мэй повторяла, как мантру, что «этот вариант сделки — лучшее, что у нас есть». Но видимо, убедила далеко не всех. Аргументируя свое решение о переносе голосования, премьер-министр признала, что сейчас оно будет провальным: проект соглащения, скорее всего, не получит поддержки большинства. А это означает старт с чистого листа: новые переговоры с Евросоюзом, попытки согласовать новую сделку — и, скорее всего, срыв дедлайна — 29 марта Великобритания выходит из Евросоюза, будет к этому моменту готов документ или нет.

Если не будет — это худший из вариантов, выход без соглашения, который оставит несогласованными практически все аспекты дальнейших отношений Великобритании и Евросоюза.

Терезу Мэй, в принципе, можно понять — она пыталась избежать такого варианта выхода из ЕС. Но тем самым она вызвала бурю негодования: самолично передвинуть голосование премьер-министр, по закону, имела право, но выглядело это как демонстрация бессилия. Лидер лейбористов-оппозиционеров Джереми Корбин заявил, что несогласие депутатов с нынешним вариантом сделки было очевидно с самого начала, а первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала поведение Мэй «жалкой трусостью».

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В общем, премьер-министр переполнила чашу терпения — в том числе, своих однопартийцев-консерваторов. И в среду утром получила ответный удар. Грэм Брейди, лидер комитета 1922 — так называют «рядовых» депутатов-консерваторов, которые не представлены в действующем правительстве — заявил, что письмо о вотуме недоверия Тэрезе Мэй собрало достаточное количество подписей: 48.

Впрочем, это вряд ли могло стать сюрпризом для премьер-министра: сразу после публикации полного текста сделки часть консерваторов заговорила о желании сместить своего лидера. Категорическое несогласие у многих вызвал пункт о границе между Северной Ирландией — частью Соединенного Королевства — и республикой Ирландия: чтобы избежать жесткой границы на острове, Великобритания согласилась остаться в составе Таможенного союза, пока не будет заключено соглашение о зоне свободной торговли, которое ожидается в декабре 2020 года. Важный момент: по условиям сделки, выйти из Таможенного союза по собственному желанию Великобритания не сможет, а оставаясь в нем, продолжит согласовывать некоторые аспекты внутренней политики с Брюсселем. Что, по мнению многих, делает Брексит половинчатым.

Голосование по вотуму недоверия прошло в среду вечером. В течение дня депутаты-консерваторы должны были определиться — поддерживают они действующего лидера или голосуют за отставку. Решение в таких случаях принимается простым большинством, поэтому Мэй, чтобы остаться в должности, необходимо было заручиться поддержкой 159 депутатов-консерваторов.

Многие накануне голосования публично выразили ей поддержку. «Полностью поддерживаю Терезу сегодня, — написала в своем Твиттере Андреа Лидсом, председатель палаты общин. — Она усердно работает в интересах Соединенного Королевства, чтобы согласовать выгодную сделку по Брекситу». Некоторые заранее пообещали голосовать против.

«Великобритания сменила премьер-министра в мае 1940 года, в разгар куда более чудовищного национального кризиса, чем этот. Если это необходимо, то это необходимо», — написал депутат Бернард Дженкин.

Сама Тереза Мэй утром выступила перед прессой, пообещав бороться за свой пост до конца.

«Смена руководства в Консервативной партии сейчас подвергнет риску будущее нашей страны и вызовет неопределенность в тот момент, когда мы меньше всего можем себе это позволить, — заявила премьер-министр. — Выбрав нового руководителя, мы рискуем отдать контроль над переговорами по Брекситу парламентской оппозиции. У нового лидера не будет времени на коррективы сделки по Брекситу и на то, чтобы провести сделку через парламент к 29 марта».

Ее отставка, заявила Тереза Мэй, будет «не в национальных интересах, а в интересах Джереми Корбина». На лидера Лейбористской партии премьер-министр повторно обрушилась во время парламентского заседания в среду, обвинив его в желании «развалить правительство, посеять неуверенность, раздор и нанести удар по экономике». «Крупнейшая угроза для нашей страны — это не выход из ЕС, а правительство Корбина», — заявила она.

Перед голосованием Тереза Мэй встретилась с депутатами своей партии. Встреча прошла в закрытом режиме, но сразу несколько депутатов в Твиттере сообщили главную новость: премьер-министр пообещала не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в 2022 году. И этим, судя по всему, вернула расположение некоторых: она отработает Брексит и переходный период после него, а дальше ни на что претендовать не будет. Журналисты отмечали, что после встречи с депутатами Тереза Мэй вышла в значительно лучшем настроении, чем перед встречей.

Итоги голосования, как и было обещано, подвели к 9 вечера по британскому времени. Терезу Мэй поддержали 200 депутатов, 117 проголосовали за ее отставку. Это победа. Во-первых, Мэй остается премьер-министром, во-вторых, теперь в течение года однопартийцы не смогут инициировать новый вотум недоверия против нее. Но победа далеко не блестящая — больше трети депутатов-консерваторов не поддерживают своего премьера и согласованную им сделку. Тереза Мэй заверила, что понимает это.

«Я рада, что получила одобрение со стороны своих коллег в ходе сегодняшнего голосования, — сказала Мэй в короткой речи сразу после объявления итогов. — И хотя я благодарна за эту поддержку, значительное число моих коллег выступило против меня, и я услышала их позицию».

Вопрос одного из журналистов — получится ли ей все же провести сделку по Брекситу через парламент — Тереза Мэй проигнорировала. И этот вопрос висит в воздухе: во вторник Тереза Мэй встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Евросовета Дональдом Туском. Юнкер назвал Мэй «неожиданным гостем», поскольку «соглашение уже достигнуто». Глава Еврокомиссии подчеркнул: можно обсудить «некоторые моменты, касающиеся разъяснения и трактовок, не обсуждая само соглашение по существу». «Все должны понимать, что сделка пересмотрена не будет», — заявил Юнкер.

В четверг Тереза Мэй снова едет в Брюссель — продолжать переговоры. И хотя она пока остается премьер-министром, главный вопрос — а будет ли все-таки сделка, которую не готов редактировать Брюссель, а парламент не готов принять в этом виде — сейчас кажется открытым как никогда.