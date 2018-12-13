«Снова и снова я чувствовал, что обязан был скрывать его грязные поступки»

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн 12 декабря был приговорен к трем годам тюремного срока и выплате около 2 миллионов долларов. Юрист признал себя виновным в финансовых преступлениях: уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования избирательной кампании, предоставлении банку сфабрикованных данных, а также в даче ложных показаний Конгрессу.

Если точнее — Коэн получил 3 года за финансовое мошенничество и 2 месяца и 50 тысяч долларов штрафа за ложь высшему законодательному органу. Срок за решеткой бывший адвокат президента начнет отбывать 6 марта будущего года в тюрьме штата Нью—Йорк.

Путь от «жертвы» до «лжеца»

52—летний адвокат, которого еще в апреле этого года президент Трамп защищал, а сейчас называет «слабаком» и «лжецом», похоже, не ожидал, что судья Уильям Поли приговорит его к реальному, а не условному тюремному сроку.

В апреле этого года ФБР провело обыски в адвокатской конторе Коэна на Манхэттене, в квартире и служебном гостиничном номере. Агенты изъяли 8 коробок документов, около 30 компьютеров, ай—пэдов, мобильных телефонов и даже измельченный бумажный мусор. Президент тогда очень возмущался действиями спецслужб, назвав их «позорными» и «настоящей охотой на ведьм».

В отношении Коэна было выдвинуты две серии обвинений: в финансовых махинациях — от федеральной прокуратуры южного округа Нью—Йорка и в даче ложных показаний Конгрессу — со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего «российское вмешательство в президентские выборы 2016 года».

4 месяца спустя после рейда ФБР, 21 августа, Коэн признал себя виновным в финансовых нарушениях, злоупотреблениях в ходе избирательной кампании Трампа, «организации платежей с целью повлиять на результаты выборов», а также — в неуплате налогов. 29 ноября, уже отвечая на обвинения спецпрокурора Мюллера, Коэн признался, что солгал американским законодателям о продолжительности переговоров по строительству жилищного комплекса — «башни Трампа» в Москве, а также о степени участия в этом проекте самого Трампа.

С того момента, как Коэн стал сотрудничать с Мюллером, для президента он превратился в «слабака, готового говорить прокурорам что угодно ради того, чтобы получить снисхождение».

Приговор вышел отнюдь не «снисходительным», учитывая, что прокурор просил дать обвиняемому 4 года, а судья в итоге присудил 3. Адвокаты бывшего адвоката Трампа после оглашения приговора говорят, что их подзащитный —за активную помощь расследованию Мюллера и за признание своей вины — вообще не заслуживает реального тюремного срока. Адвокаты заявили, что признания Коэна комиссии Мюллера столь же важны для страны, как Уотергейт (скандал, приведший к отставке президента Никсона). Коэн, по словам защиты, проявил огромное личное мужество, давая показания против президента. Однако судья Уильям Поли в последнем слове образно назвал деяния Коэна «шведским столом из преступлений, связанных с обманом, жадностью и амбициями, каждое из которых само по себе заслуживает серьезного наказания». Прокурор Николас Рус заявил, что подсудимый «самым наглым образом украл миллионы долларов», а также «разрушил веру в избирательный процесс и власть закона».

Майкл Коэн, явившийся в суд в сопровождении всей своей родни — родителей, жены, сына и дочери — заявил, что больше всего его мучают страдания и стыд, которые достались семье.

О Трампе: «Моя собственная слабость и слепая преданность этому человеку заставили меня выбрать путь тьмы, а не света».

Коэн сказал, что Трамп был прав, назвав его «слабаком», но совершенно по иной причине: «Это было потому, что снова и снова я чувствовал, что обязан был скрывать его грязные поступки, а не слушать свой внутренний голос и мой моральный компас», — сказал юрист. Или, как он раньше говорил команде Мюллера, «слепая лояльность», нежелание подставить президента заставляли его врать Конгрессу. Коэн, начавший работать на Трампа в начале 2000—х годов, заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы: «В это трудно поверить, но сегодня один из самых важных дней моей жизни. Сегодня я возвращаю себе свою личную свободу, хотя это звучит иронично. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда принял предложение о работе на всем известного магната в области недвижимости, чьей деловой хваткой я так восхищался». На словах Майкл Коэн полностью осознал вину и готов отбывать срок, чтоб потом вернуться к нормальной жизни, «на волю с чистой совестью».

Майкл Коэн с женой и детьми. Фото: Reuters

Трамп пока приговор не комментировал, а его нынешний адвокат, бывший мэр Нью—Йорка Руди Джулиани назвал слова о «слепой преданности» Коэна президенту «полной ложью». «Мне его жаль», — сказал Джулиани: «Он жалкий серийный лжец».

Деньги за молчание

Самая пикантная часть признаний бывшего юриста президента состоит не в сроках переговоров о строительстве башни в Москве, не в переписке с Дмитрием Песковым и не в том, что организаторы собирались подарить «пентхаус» стоимостью в 50 миллионов долларов Владимиру Путину. В число «грязных дел», которыми адвокат занимался по указанию президента, входит подкуп бывших любовниц Трампа и использование с этой целью средств избирательной кампании. Именно Коэн организовал схемы платежей «за молчание» двум женщинам, которые, как сообщается, в прошлом состояли с Трампом в интимной связи. В 2006—07 гг. Трамп изменял своей нынешней супруге с порноактрисой Сторми Даниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) — так утверждает эта женщина. Как сообщили СМИ, в 2011 году Сторми прошла через «детектор лжи», подтвердивший, что она говорит правду об интимной связи с Трампом. От Коэна звезда фильмов для взрослых получила 130 тысяч долларов за молчание, хотя первоначально и юрист, и Белый дом факт платежа отрицали.

Замечу «в скобках»— интрижка с порноактрисой вылилась в запутанную многотомную судейскую историю на тему «звезда порно против президента» — благодатная тема для «желтой прессы». 130—ю тысячами долларов дело не ограничилось. На днях Сторми проиграла суд в столичном округе Колумбия по своему иску к президенту. Не так давно Сторми «вспомнила» и описала внешность человека, который в прошлом якобы угрожал ей и требовал молчать о связи с Трампом. Президент в своем «твите» назвал слова Сторми «полным жульничеством». В ответ актриса обвинила Трампа во «лжи и клевете» и потребовала компенсации (сумма не оглашается), но проиграла. Судья расценил твит президента как «риторическую гиперболу», которая «связана с политикой и общественной жизнью страны». Адвокаты Трампа выдвинули встречный иск, требуя от порноактрисы почти 800 тысяч долларов. Судья счел, что это много, однако почти 300 тысяч Сторми обязали выплатить. По—видимому, нас ждут дальнейшие увлекательные разборки в судах, а мы вернемся к Коэну.

Сторми Даниэлс проходит досмотр в федеральном суде Нью-Йорка. Фото: Reuters

Адвокат признался, что в конце лета 2016 года он организовал корпоративное пожертвование в 150 тысяч долларов через компанию American Media Inc., а в реальности деньги пошли бывшей модели журнала «Плейбой» Карен Макдугал. Ранее та утверждала, что ее роман с Трампом в 2006—м году длился 10 месяцев. ФБР изъяло у Коэна запись его разговора с Трампом, где завуалированно речь идет о выплате денег, а телекомпания CNN пленку выдала в эфир. Адвокат Джулиани подлинность пленки признал, но сообщил, что Трамп не знал, что она записывается. По законам штата Нью—Йорк, один из участников разговора может записывать собеседника без предварительного предупреждения. Сделка так и не состоялась, по словам Джулиани.

Американские СМИ называют Коэна не просто адвокатом Трампа, но и «решальщиком» его проблем. Мы пока не знаем, что еще адвокат—решальщик выложил спецпрокурору Мюллеру. Прокуроры в Манхэттене написали в обвинительном заключении, что Коэн организовывал эти платежи «по согласованию и по указанию лица номер 1», так в судебных документах назван Трамп.

Как это с ним нередко бывает, по ходу развития скандала президент «менял показания», благо, это было в «твиттере» и не под присягой. Трамп сначала отрицал, что знал что—либо о платежах, но затем признался, что знал о них. Теперь он уже настаивает на том, что платежи были «простой частной сделкой», а не расходами, связанными с выборами и с законами о финансировании избирательных кампаний. Президент также утверждал, что, даже если платежи «за молчание» были проведены через его предвыборную кампанию в нарушение избирательных норм, это следует рассматривать только как «гражданское правонарушение», а не уголовное преступление. По мнению Трампа, «деньги за молчание» никак не повлияли на результат выборов.

«Я не боюсь импичмента, против него сразу восстанут люди» — заявил на днях Трамп. На митинге президент возмущался:

«Как можно остранять от должности человека, который не сделал ничего плохого? При мне экономика растет!»

Проблемой для Коэна, стоившей ему тюремного приговора, отмечает газета «Нью—Йорк таймс», стало то, что он фактически сотрудничал только с одним расследованием Мюллера по России, но не с прокуратурой Манхэттена. И он не заключил предварительного судебного соглашения с правительством и предложил помощь прокурорам на своих условиях, отказавшись обсуждать некоторые темы. Судья Уильям Поли, отметив «полезную помощь», оказанную Коэном спецрасследованию Мюллера, решил, тем не менее, что это не может искупить прочих обвинений, и «значительный тюремный срок» будет оправданным. Тем более, что обвиняемый — юрист и о последствиях преступных действий был отлично осведомлен. На прошлой неделе Дональд Трамп написал в своем «твиттере»: «Он (Коэн) солгал ради результата (мягкого приговора—А.П.) и, по моему мнению, за это должен получить полный срок».

Формально для президента ничего не изменилось. Об этих скандалах «враги народа» (так Трамп называет неугодные СМИ) писали много, но «персона номер 1» не является участником процесса над Коэном. Трампа не обвинят в нарушении в финансировании избирательной кампании за то, что он сказал своему адвокату: «сделай это», констатирует «Нью—Йорк таймс» (фраза с пленки разговора с Коэном).

Американское общество снова расколото и спорит. Либеральные СМИ, оппозиционные президенту, пишут, что, несмотря на то, что Трамп вроде бы остался в стороне, «кольцо вокруг него неумолимо сжимается». Консервативная пресса повторяет как мантру: против Трампа у следователей нет ничего серьезного, крах президента либералы «предсказывают каждую неделю в аналитических телепрограммах», а американская экономика продолжает расти....

Коэн, Манафорт, Флинн и еще 30 человек — граждане США и России, а также 3 компании — всем им уже были предъявлены официальные обвинения спецпрокурором Робертом Мюллером. За ним — главное слово. Как говорят в таких случаях, запасемся попкорном. Самое интересное ждет нас впереди.