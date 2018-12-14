Есть ли жизнь после «бакланов»

Результаты осенней избирательной кампании, которая завершилась поражением трех единороссов на губернаторских выборах и скандальной эпопеей в Приморье, заставляют федеральный центр предельно серьезно готовиться к следующему электоральному циклу. Тем более что в сентябре 2019 года, в частности, пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга. Не надо объяснять, какое значение Северная столица имеет в отечественной политической системе. Также очевидно, что в городе есть высокий потенциал протестного голосования и игроки, способные его грамотно использовать.

Поэтому важно не только не ошибиться с фигурой «основного кандидата», но и обратить внимание на «болевые точки», которые остались по результатам работы команды Полтавченко. Тем более что отдельные ключевые игроки этой команды никуда не ушли. И первым среди них стоит назвать вице-губернатора Игоря Албина, в широком круге полномочий которого в первую очередь стоит выделить строительное направление. А точнее, связанную с ним пиар-активность. Источники «Новой» в Санкт-Петербурге даже допускают, что Албин мечтает и сам пойти на выборы в следующем сентябре.

Но и в том случае, если Албин формально останется на вторых ролях, влияние этой фигуры на мнение избирателей может быть, вероятно, негативным.

Разумеется, больше всего горожанам Игорь Албин запомнился в связи с эпопеей вокруг строительства стадиона «Санкт-Петербург», который на днях переименовали в «Газпром-Арену». Это забавно рифмуется с судьбой самого Албина, который до переезда в Санкт-Петербург носил фамилию Слюняев — в бытность милиционером, губернатором Костромской области и министром регионального развития. (Кстати, на этих постах он запомнился: Кострома показала худший в стране процент голосования за «Единую Россию», которую на выборы вел, естественно, будущий Албин, а Минрегион и вовсе был расформирован, и никто этого не заметил.)

Всей стране Албин подарил как минимум один мем — про бакланов, которые виноваты в протечках крыши легендарного долгостроя: «разрушают своими мощными клювами». Впрочем, о перипетиях стройки мы уже подробно рассказывали в № 48 «Новой» от 11 мая. И тогда же давали прогноз: после окончания чемпионата мира по футболу в игру вступят контрольные и следственные органы. Это нормальная для нашей страны практика: за Олимпиаду в Сочи тоже сначала давали ордена и медали, а потом — сроки.

Работа для аудиторов

В последнее время Албин заявляет, что это едва ли не он лично добился проведения Контрольно-счетной палатой (КСП) Санкт-Петербурга проверки использования средств городского бюджета на строительство стадиона, которая началась на днях. Руководить аудиторами будет Константин Желудков — человек, тесно связанный с председателем Законодательного собрания СПб Вячеславом Макаровым, у которого с Албиным дружеские отношения. Албин, вероятно, рассчитывает «проскочить» в тот период, когда КСП СПб оказалась очищена от критически настроенных к его деятельности аудиторов.

Впрочем, высока вероятность того, что вскоре в игру вступит и Счетная палата РФ, поскольку на чемпионат мира тратились и средства из федерального бюджета. А ведь с Кудриным, который хочет продемонстрировать принципиальный подход к проверке и показать силовые возможности ведомства, не договориться.

Еще до начала всех проверок возбуждено 12 уголовных дел, так или иначе связанных со строительством стадиона на Крестовском острове. Некоторые из подрядчиков, которых привел Албин, строили в Петербурге не только арену, но и, например, метро. Подземка — еще одна болевая точка. Не будем даже вспоминать, как затягивались сроки строительства и сдачи в эксплуатацию новых станций и менялась стоимость проекта (и так было всегда и везде). Отметим, что основным подрядчиком была компания «Метрострой», которую Албин сначала затащил на завершение стадиона, а уже в 2018 году предложил отодвинуть от стройки метро — вдруг внезапно увидев в этом секторе «монополизацию». В июле 2018 года подконтрольный Албину Комитет по строительству и вовсе подал к «Метрострою» четыре иска на общую сумму в 2,86 млрд рублей — и все по работам на стадионе. Параллельно налоговики выставили счета нескольким «дочкам» компании, которые находятся в стадии банкротства. То есть денег бюджет не увидит, а почему — разбираться придется, видимо, следствию. (Скорее всего, и на базе материалов Счетной палаты РФ.)

Это фирменный ход Албина — привлекать компании для спасения курируемых им проектов, а затем публично расторгать с ними контракты. Так было с «Трансстроем», теперь — с «Метростроем». Если Албин пойдет на выборы (а ему показалось, что он этого достоин), то может появиться и следующая «жертва».

В целом маневр понятен: дистанцироваться от бывших союзников и попытаться свалить всю вину на тех, кто еще вчера помогал. Но ведь и бизнесмены, вероятно, могли бы рассказать подробности «взаимодействия» с Албиным и его подчиненными в период интенсивного освоения средств. Это касается не только «Метростроя». Ведь Албин ввел в городе на Неве новую практику «социальной ответственности»: частные компании по призыву вице-губернатора обязаны были «скидываться» на достройку особо важных объектов. Наиболее громким, но не единственным был случай с Яхтенным мостом, на который пришлось потратиться тому же «Метрострою» (1,15 млрд руб.), ЗАО «Пилон» (426 млн руб.), ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и еще паре строительных компаний. А если «меценаты» расскажут силовикам, кто и как мотивировал их к добровольно-принудительным пожертвованиям, что обещал за это и что в итоге получилось?

Из этого, разумеется, не следует автоматически, что претензии возникнут к самому Албину. В конце концов, чтобы заподозрить чиновника в коррупции, надо найти хотя бы косвенные признаки незаконного обогащения. Насколько известно «Новой», пока все, что могло бы вызвать вопросы, — это информация о зарубежной недвижимости. Нет, не самого Албина и не его жены. Официально он вообще не состоит в браке — в 2016 году развелся. «Деловой Петербург» сообщал о том, что Албин якобы женился второй раз — на своей давней подчиненной Марии Шапкиной, но сам он это опровергает. Поэтому пока появление у престарелых родителей Шапкиной, всю карьеру отдавшей госслужбе, элитных апартаментов в Каннах — просто удивительный факт…

Албин, который ведет к храму

Александру Беглову, который осваивается в роли губернатора, уже пришлось непосредственно столкнуться с «тяжелым наследием Албина». В ноябре он приехал на Ремесленную, 5. По этому адресу расположен новый «архитектурный памятник», прославивший Северную столицу, — «дом под мостом». Мост Бетанкура (один из объектов к чемпионату мира) построили впритык к жилому зданию — минимальное расстояние между ними составляет всего 65 сантиметров. Игорь Албин признал это ошибкой и обещал расселить граждан, но пока переехали только шесть семей. И не факт, что к выборам ситуация улучшится, — Албин от проблемы дистанцировался, а расхлебывать ее приходится Беглову.

Особую проблему в условиях предвыборной борьбы кандидату от власти может создать история с передачей РПЦ Исаакиевского собора. Предыдущему губернатору пришлось отказаться от этой идеи под давлением мощнейшей общественной кампании. О роли в этой истории Албина известно мало, но именно он был и остается одним из главных политических представителей митрополита Варсонофия. Вице-губернатор, известный демонстративной набожностью, даже принял участие в скандально известном крестном ходе, которым завершилось богослужение владыки Варсонофия в Вербное воскресенье в 2018 году. Насколько эта идея перспективна с электоральной точки зрения, можно судить по соотношению цифр. За год службы в Исаакиевском соборе посещают около 37 тысяч человек, а под петицией с требованием не допустить его передачи РПЦ подписались более 220 тысяч.

Кроме метро, Исаакия и стадиона есть еще множество болевых точек Петербурга: «обманутые дольщики», застройка исторического центра с уничтожением памятников архитектуры, срыв программ реставрации зданий, разорение местных строительных компаний и т. д. И большинство этих проблем связано с периодом деятельности Албина. Эти проблемы (точнее, недовольство горожан отсутствием прогресса в их решении) и называют причиной ухода Полтавченко.

В общем, если Игорь Албин и может сослужить кандидату в губернаторы Беглову хорошую службу, то разве что в качестве «консервы». Его публичное увольнение могло бы помочь новому губернатору не только решить массу проблем в строительной отрасли Петербурга, но и, вероятно, завоевать доверие избирателей.

Алексей Велехов,

специально для «Новой»