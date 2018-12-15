Откуда втекает интернет

Сенатор Андрей Клишас стал на прошедшей неделе главным ньюсмейкером страны. Сначала он изобрел русский метод борьбы с фейк-ньюс, а именно специальный законопроект, который наказывает СМИ за распространение недостоверных новостей. Разумеется, без какой-либо конкретизации последнего термина. Затем, почти без паузы, Клишас в компании с депутатом Андреем Луговым представили проект «суверенного интернета». Формально — законодательный акт, призванный регулировать действия России в случае «отключения от глобального интернета».

Фактически — следующий шаг на пути построения в стране всеобъемлющей системы цензуры.

В пояснительной записке к законопроекту его необходимость обосновывается враждебными действиями американцев, которые якобы готовятся отключить россиян от Сети. Чтобы бороться с этим, считают Клишас и Луговой (внезапно обнаружившие себя в роли экспертов по кибербезопасности), недостаточно просто иметь план экстренного перевода работы компьютерных сетей под национальное и автономное управление. Нужно готовиться к этой воображаемой угрозе заранее, создавать инфраструктуру, а конкретно — «минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются друг с другом российские пользователи».

Иными словами, чтобы избежать будущей изоляции от глобальной сети, Клишас и Луговой предлагают самоизолироваться заблаговременно.

Новые функции при этом получит Роскомнадзор, который отныне сможет не только блокировать сайты, но и вмешиваться в маршрутизацию трафика. Для чего будет создан государственный центр управления интернетом (даже странно, как мы жили без него все эти годы).

Сама по себе угроза отключения России от интернета является очевидным фейком спецслужб. За тридцать лет существования глобальной сети не было ни одного примера подобных действий со стороны американских властей. Для примера: даже Иран, находящийся под жесткими санкциями, не испытывает никаких трудностей доступа к интернету, если не считать, конечно, внутреннюю цензуру.

Американцам экономически и политически выгоден глобальный интернет, и отключать от него россиян никто не будет. Это была бы бессмысленная потеря миллиардов долларов.

Зато для российских властей фейковая борьба за национальную безопасность в цифровом пространстве имеет конкретный цензурный смысл. Луговой проговаривается, в чем реальный смысл их законопроекта:

«вся страна будет как на ладони, мы будем понимать, откуда к нам втекает интернет, а также откуда и где выходит».

Втекание интернета будет контролироваться на уровне провайдеров, которым предложат установить специальное оборудование якобы за счет привлеченных государством средств в рамках проекта «Цифровая экономика». Провайдеры, установившие оборудование Клишаса-Лугового, будут освобождены от обязанности блокировать сайты по черному списку Роскомнадзора, что означает, что в оборудование будет встроена система фильтрации трафика. Ужесточатся требования к узлам Сети, через которые идет трансграничный трафик, их владельцы будут обязаны при определенных условиях блокировать потоки данных. Как тут не вспомнить драму вокруг орбитального интернета, с еще нереализованными проектами которого уже собралась бороться ФСБ.

В конце битвы за Telegram, бесславно проигранной Роскомнадзором, мы уже писали, что власти не успокоятся на этом и, поняв, что система блокировки сайтов не работает, организуют новую атаку на интернет. Демарш Клишаса-Лугового выглядит подготовкой правовой базы для этой атаки.

Утешает лишь то, что, как и «пакет Яровой», все эти инициативы в итоге могут потонуть в распилах и откатах.

Современную цензуру при нынешнем уровне коррупции создать будет непросто. Зато будет проведено множество «учений на случай отключения интернета американцами».