Суверенное

Не хочу, чтоб было как в Париже,

Где поныне страсти не остыли,

Где горит — хотя и дым пожиже —

То же пламя, что во дни Бастильи.

Не хочу, чтоб было как в Европе,

Где меньшинства нагло офигели,

Где, давно сплетясь в одном окопе,

Атакуют беженцы и геи.

Не хочу, чтоб так, как в Украине,

С дикостью почти что африканьей,

Где настолько планку уронили,

Что нельзя прикрыть автокефальей.

Не хочу, чтоб было как в Британье,

Что самостоятельностью бредит,

Но теперь попала в испытанье,

Ибо ей не разрешают Брекзит.

Не хочу, чтоб было как при Трампе, —

Санкциями, твари, задолбали, —

Но еще страшней при этой тряпке,

Болтуне и чмошнике Обаме.

Не хочу, чтоб было как в Мадриде –

Воздух там горячий и соленый

И который год уже, смотрите,

Мучатся разводом с Барселоной.

Не хочу, чтоб было как в Дамаске,

Где ИГИЛ досель не уничтожен

И от Штатов, действующих в маске,

Неповинный бедствует …..*

Не хочу, чтоб было как в Италье,

Где полно скандалов и протеста,

Где у всех бывают генитальи,

А у нас давно пустое место;

Не хочу, чтоб было как в Алжире,

Не хочу, чтоб было как в Гаване,

Где на весть и совесть положили,

А Россию вечно предавали;

Где цветут циничные пороки,

Где в трущобах ад и хуже ада, --

Не хочу, чтоб так, как на Востоке,

Но и как на Западе — не надо,

Где полно госдеповских печенек,

Где согласны слушать «Пусси Райот» —

Люди там не могут жить без денег,

Люди там живут и умирают.

Не хочу в Бейруте и Багдаде,

Не хочу в пустынном Эр-Рияде,

Не хочу в Суоми и в Пекине,

А хочу в соломе и в мякине,

В тех краях, где нет пучин и бедствий,

В тех краях, где нет причин и следствий,

Правых и языческих уклонов,

Права и физических законов, —

Где любой исход давно отыгран,

Где бессильны пафос и анализ,

Где и жизнь сама — смотри эпиграф —

Кончилась, не то не начиналась.

*Пропуск, потому что еготамнет.