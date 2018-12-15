Суверенное

Дмитрий Быковобозреватель
Не хочу, чтоб было как в Париже,
Где поныне страсти не остыли,
Где горит — хотя и дым пожиже —
То же пламя, что во дни Бастильи.
Не хочу, чтоб было как в Европе,
Где меньшинства нагло офигели,
Где, давно сплетясь в одном окопе,
Атакуют беженцы и геи.
Не хочу, чтоб так, как в Украине,
С дикостью почти что африканьей,
Где настолько планку уронили,
Что нельзя прикрыть автокефальей.
Не хочу, чтоб было как в Британье,
Что самостоятельностью бредит,
Но теперь попала в испытанье,
Ибо ей не разрешают Брекзит.
Не хочу, чтоб было как при Трампе, —
Санкциями, твари, задолбали, —
Но еще страшней при этой тряпке,
Болтуне и чмошнике Обаме.
Не хочу, чтоб было как в Мадриде –
Воздух там горячий и соленый
И который год уже, смотрите,
Мучатся разводом с Барселоной.
Не хочу, чтоб было как в Дамаске,
Где ИГИЛ досель не уничтожен
И от Штатов, действующих в маске,
Неповинный бедствует …..*
Не хочу, чтоб было как в Италье,
Где полно скандалов и протеста,
Где у всех бывают генитальи,
А у нас давно пустое место;
Не хочу, чтоб было как в Алжире,
Не хочу, чтоб было как в Гаване,
Где на весть и совесть положили,
А Россию вечно предавали;
Где цветут циничные пороки,
Где в трущобах ад и хуже ада, --
Не хочу, чтоб так, как на Востоке,
Но и как на Западе — не надо,
Где полно госдеповских печенек,
Где согласны слушать «Пусси Райот» —
Люди там не могут жить без денег,
Люди там живут и умирают.
Не хочу в Бейруте и Багдаде,
Не хочу в пустынном Эр-Рияде,
Не хочу в Суоми и в Пекине,
А хочу в соломе и в мякине,
В тех краях, где нет пучин и бедствий,
В тех краях, где нет причин и следствий,
Правых и языческих уклонов,
Права и физических законов, —
Где любой исход давно отыгран,
Где бессильны пафос и анализ,
Где и жизнь сама — смотри эпиграф —
Кончилась, не то не начиналась.
*Пропуск, потому что еготамнет.