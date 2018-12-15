Есть автокефалия!

Как и предсказывала «Новая», первым предстоятелем автокефальной Православной церкви в Украине избран 39-летний митрополит Епифаний (Думенко). Объединительный собор Украинских церквей, состоявшийся в Софии Киевской 15 декабря, окончательно утвердил новые контуры православного мира, в котором резко возросла роль Константинопольского патриархата и катастрофически упала роль Московского…

Бессилие московских анафем

К этому собору Украинская церковь шла как минимум сто лет. 1 января 1919 года директория УНР приняла закон «Об автокефалии Украинской Церкви». Аккурат в дни празднования 100-летия этого акта, 6 января, Константинопольский патриарх торжественно вручит в своем кафедральном соборе новому Киевскому митрополиту Епифанию долгожданный Томос об автокефалии. Украинская церковь станет 15-й в диптихе (официальном списке) поместных православных церквей, и даже Московская патриархия рано или поздно примет эту реальность.

Пока же в Даниловом монастыре настроены довольно воинственно. Дабы помешать провозглашению автокефалии, патриарх Кирилл (Гундяев) направил накануне собора, 14 декабря, послание главам церквей и политическим лидерам мира, включая папу римского и генсека ООН. Он то ли жаловался, то ли предупреждал о масштабной религиозной войне в Украине, о беспрецедентном нарушении прав человека — тех самых, которые в своих проповедях в храме Христа Спасителя называл «главной ересью XXI века». Пока ничего неизвестно о реакции на это грозное послание.

Лишь правая рука патриарха — его «министр иностранных дел» Иларион (Алфеев) — в гневе назвал иудами двух митрополитов Украинской церкви Московского патриархата (УПЦ МП), посмевших явиться на собор в Святую Софию, — Симеона (Шостацкого) Винницкого и Александра (Драбинко) Переяслав-Хмельницкого. Теперь их лишат сана, а может, даже и анафематствуют, как поступили когда-то с восседавшим в президиуме нынешнего собора 90-летним старцем Филаретом. Но благодаря случившемуся в Киеве мировое православие больше не боится этих анафем и угроз.

Вся эта история с украинской автокефалией продемонстрировала поразительную немощь московской церковной (и не только) политики.

Именно так охарактеризовал собор и лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который, хоть и признает Украинскую церковь «расколом», но считает ее признание мировым православием большим политическим провалом Путина.

Пара детективных историй

В Киеве ждали этой «мести» прямо сегодня — СБУ сообщала о предотвращенных терактах, а сам объединительный собор проходил в условиях беспрецедентной закрытости. На него не только не были допущены представители прессы, но и сами делегаты не могли пользоваться средствами мобильной связи. Российский эксперт Сергей Чапнин, до 2015 года редактировавший официальный «Журнал Московской патриархии», а теперь эту самую патриархию критикующий, считает, что чрезмерная закрытость Собора — признак неуверенности украинских властей, «что собор пройдет без скандала».

Однако мрачные прогнозы пока не оправдываются: в многотысячной толпе, собравшейся на Софийской площади, сотрудники правоохранительных органов выявили только двух человек с холодным оружием. А ведь на площадь свезли несколько тысяч человек. В течение дня центр Киева был забит автобусами с номерами всех регионов Украины.

Фото: РИА Новости

Конечно, далеко не всё вокруг этого собора и на нем самом было гладко. Судя по всему, на него планировало прибыть несколько больше епископов Московского патриархата, чем двое. Остается загадкой история с митрополитом Могилев-Подольским Агапитом, который кружным путем (из Черновицкой области) отправился в Киев в сопровождении охранника. Узнав об этом, киевский «Союз православных журналистов», связанный с Московской патриархией, поспешил заявить, что митрополита конвоируют сотрудники СБУ. Вечером 14 декабря контроль над Агапитом получил главный спонсор УПЦ МП, украинский олигарх российского происхождения Вадим Новинский, который перевез его в Киево-Печерскую лавру — от Святой Софии подальше.

Еще одна мутная история связана с известным своими автокефалистскими взглядами митрополитом Полесским и Сарненским Анатолием. В предсоборную ночь в Сети распространилось его обращение в поддержку объединительного собора, однако пресс-служба епархии в весьма экспрессивных выражениях его опровергла. Не прибыл на собор и «радикальный националист» митрополит Черкасский Софроний, которому в последний момент не понравилась «степень автокефалии», предоставленная Украине Константинополем.

Фото: Reuters

За закрытыми дверями: итоги голосования

В соборе принимало участие около 170 делегатов: 42 архиерея Киевского патриархата (УПЦ КП), 12 архиереев Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) и два архиерея УПЦ МП. Каждого архиерея сопровождал один священнослужитель или один мирянин и монах. Такую квоту определил Вселенский патриарх в конце ноября. Невзирая на сан и положение в церкви, каждый делегат имел равное право голоса, а голосование за предстоятеля происходило тайно и в два тура. Председательствующий митрополит Эммануил не объявлял перерыва до тех пор, пока голосование и подсчет голосов не завершатся.

В первом туре можно было голосовать за любого архиерея, а три владыки, набравшие наибольшее число голосов, вышли во второй тур. Таковыми стали митрополиты УПЦ КП Епифаний и Михаил и митрополит УПЦ МП Симеон, причем преимущество Епифания обозначилось уже в первом туре. Он имеет репутацию «альтер-эго» патриарха Филарета, который ровно 10 лет назад сделал талантливого юношу, вернувшегося со стажировки в Греции, своим личным секретарем. С того момента карьера Епифания была стремительной: в 2009-м он становится викарным епископом Филарета, в 2012-м — архиепископом, в 2013-м — митрополитом, управляющим одной из крупнейших епархий УПЦ КП (Киевская область).

Хотя академические ученые и не признают особых заслуг молодого митрополита, он считается «лицом богословия» в Киевском патриархате — возглавляет его Учебный комитет, богословскую академию, редакции богословских журналов. Точнее — возглавлял, потому что в новой церкви старая структура Киевского патриархата подвергнется некоторому переформатированию по константинопольским образцам. За митрополита Михаила, имеющего репутацию крепкого хозяйственника, голосовали в основном члены Киевского патриархата, находящиеся в той или иной оппозиции Филарету, а за митрополита Симеона — члены УАПЦ и УПЦ МП. Тяжело обсуждался на соборе и Устав новой церкви. И не исключено, что это обсуждение еще продолжится. Главный предмет спора, разумеется, объем полномочий Константинопольского патриархата и объем самостоятельности Киевской митрополии во вновь создаваемой автокефалии.

Фото: Reuters

Первые прогнозы

Какими будут первые перемены в жизни церкви Украины и вообще мирового православия после провозглашения киевской автокефалии? Думается, военное вторжение России в Украину с целью «защиты канонического православия» возможно только в том случае, если приобретут массовый характер «битвы за храмы», особенно за символически важные — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Внутренних предпосылок для таких битв в Украине нет, а вот сможет ли правительство Порошенко эффективно противостоять внешним влияниям — пока неизвестно.

Из большой церковной политики уходит на покой советско-российско-украинский ветеран Филарет (Денисенко), на пороге своего 90-летия дождавшийся-таки и личной реабилитации, и торжества своего дела. «Неканоничный» Киевский патриарший престол он занимает уже более 23 лет, а до этого успел побывать местоблюстителем Московского патриаршего престола и вторым лицом Московской патриархии при престарелом патриархе Пимене. Скорее всего, в Украине Филарет по-прежнему будет титуловаться патриархом, а Константинополь и остальное мировое православие будут считать его митрополитом. Реальное украинское церковное управление постепенно перейдет в руки молодого поколения, выросшего в эпоху независимости и впитавшего в себя ценности Майдана и «европейского выбора». Помимо нового предстоятеля к этому поколению принадлежат, например, архиепископ Евстратий (Зоря) и митрополит Александр (Драбинко).

Резкого перехода монастырей и приходов Московского патриархата в «каноническую» автокефалию на первых порах не будет, но со временем этот процесс станет довольно устойчивым и планомерным. Нужно несколько месяцев, чтобы улеглись страсти, кипевшие накануне собора, и предоставления Томоса об автокефалии, чтобы, в конце концов, прошли президентские выборы (назначенные на март 2019 года), и проект автокефалии очистился от политической пыли.