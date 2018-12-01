Константинополь действует по-византийски

Поистине византийская история с предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской церкви продолжается. Константинопольский синод, заседавший 27–29 ноября — последний раз в нынешнем году, — так и не дал точного ответа, когда же будет провозглашена многострадальная автокефалия. «Греки торгуются» — так восприняли очередную неопределенность в Киеве…

В поисках «новой модели»

Впрочем, Ростислав Павленко — советник президента Украины, отвечающий за проект автокефалии и лично ездивший на заседание в Стамбул, — старается излучать оптимизм. По его словам, «все идет по плану»: как и обещал Константинопольский патриархат в своем пресс-релизе от 19 ноября, объединительный Собор автокефальной церкви в Киеве соберется в течение декабря, на нем будет избран предстоятель новой церкви, который сразу же отправится в Константинополь за Томосом об автокефалии. Между прочим, это весьма существенная корректировка в ранее «утвержденный» сценарий:

теперь практически нет шансов, что Вселенский патриарх Варфоломей лично приедет вручать Томос в Киев.

Об итогах последнего заседания Синода известно не так много. В чрезвычайно лаконичном пресс-релизе подтверждается готовность Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви (эта фраза неизменно фигурирует в аналогичных пресс-релизах с апреля нынешнего года), вскользь упоминается Томос и — главное — сообщается, что Синод согласовал проект некоей Конституционной хартии новой Украинской церкви. Если выражаться в более привычных нам терминах, речь, скорее всего, идет об Уставе церкви, неотъемлемой частью которого станет Томос. Предполагается, что раз Константинополь так тщательно отрабатывает Устав, который, по идее, должен быть принят самими украинскими епископами на объединительном Соборе, значит,

он ищет некую «новую модель» автокефалии, при которой самостоятельность Украинской церкви будет ограничена ее значительной зависимостью от Константинополя.

Вообще, в современном православном мире существуют автокефалии «двух типов» — древние, возникшие еще во времена Вселенских соборов IV–VIII вв. и упомянутые в канонах этих Соборов, и новые, национальные, возникшие в процессе распада империй (Византийской, Османской или Российской). Древние автокефалии составляют так называемую «пентархию» («пятиначалие»), которую преподобный Феодор Студит уподобил пяти органам чувств, без которых не может нормально функционировать организм церкви. После отпадения от православия Римской церкви в «пентархии» осталось лишь четыре члена — патриархаты Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. Исторически все они были греческими, правда, постепенно Антиохийский патриархат перешел под контроль православных арабов.

Все же остальные ныне существующие автокефальные церкви получили свой статус от Константинополя в эпоху позднего Средневековья или в Новое время. Они не обладают тем же авторитетом древности и той же степенью самостоятельности, как патриархаты «пентархии». Предстоятелям новейших автокефалий Константинополь даже не дает титула патриарха — они довольствуются уровнем архиепископа или митрополита.

Важным символическим знаком зависимости этих новейших автокефалий от Константинополя является запрет на мироварение: священное ароматное масло, используемое при миропомазании новокрещеных или при освящении храмов, эти церкви обязаны получать в Стамбуле.

Эксперты предполагают, что сейчас, после фактического разрыва Константинопольского патриархата со своим, по сути, единственным конкурентом в православном мире РПЦ МП, претензии Вселенской церкви на лидерство среди других церквей существенно возрастут, и устав новой Украинской церкви будет использован как декларация этого нового статуса Константинополя. То есть

объем украинской автокефалии будет еще более скромным, чем у автокефалий «второго уровня», учрежденных в ХХ веке (Румынской, Польской, Албанской или Чешских земель и Словакии).

Ставропигии для патриарха

Особенность украинской ситуации состоит еще и в том, что Константинополь, по сути, ведет дело к конституированию трех параллельных православных юрисдикций в стране. Помимо собственно Автокефальной церкви, в Украине останутся тысячи приходов Московского патриархата, которых, скорее всего, переименуют в «РПЦ в Украине». РПЦ, как известно, разорвала каноническое общение с Константинопольским патриархатом, но тот, со своей стороны, общения с РПЦ разрывать не стал, и поэтому будет продолжать считать эти приходы каноническими. Кроме того, согласно договору, подписанному 3 ноября президентом Украины с патриархом Варфоломеем (и до сих пор, кстати, не опубликованному), украинское государство выступает гарантом восстановления исторических «ставропигий» Константинополя на территории страны.

В свое время, в XVI–XVII вв., когда власти Речи Посполитой, в состав которой входила большая часть территории Украины, пытались лишить Православную церковь легального статуса и принудить своих православных подданных принять унию с Католической церковью (куда постепенно перешли все православные епископы Украины), Константинополь принял важнейшие монастыри и братства Украины в свою прямую патриаршую юрисдикцию. Такой экстерриториальный статус, когда патриарх изымает ту или иную общину из-под власти местного епископа и подчиняет непосредственно себе, и называется в греческой традиции «ставропигией».

Ныне идет речь о восстановлении от 7 до 20 константинопольских ставропигий на Украине, а это — самые лакомые куски церковной недвижимости: от Андреевской церкви и Печерской лавры в Киеве до Успенской церкви во Львове и Манявского скита на Карпатах.

Зная о традиционной набожности украинского народа, Константинополь рассчитывает с помощью этих ставропигий существенно нарастить доходную часть своего бюджета.

Загвоздка только в том, что все эти объекты уже находятся в пользовании общин какой-либо из трех основных украинских церквей — УПЦ МП, УПЦ КП или УАПЦ. И если изъятие Андреевской церкви в Киеве у УАПЦ прошло сравнительно безболезненно, так как быть, например, с изменением статуса Киево-Печерской лавры УПЦ МП или Манявского скита УПЦ КП украинские власти пока не знают.

Кандидат №1

С течением времени появляется больше ясности в «сакраментальном» вопросе о том, кто же возглавит новую церковь. Из рассказов епископов Киевского патриархата, которому принадлежит «контрольный пакет» голосов на будущем объединительном Соборе, стало ясно, что 89-летний патриарх Филарет (Денисенко) не будет настаивать на своем переизбрании. Дело в том, что его кандидатура не одобряется Константинополем, и это стало едва ли не главным фактором затягивания процесса предоставления автокефалии.

Митрополит Филарет. Фото: РИА Новости

В октябре Константинополь снял с Филарета анафемы, наложенные на него РПЦ, но признал его лишь в качестве митрополита без кафедры. Для Московского же патриархата и его сторонников в других поместных церквах Филарет остается простым монахом, отлученным от церковного общения и преданным проклятию.

Учитывая тупиковую ситуацию, Филарет как будто согласился передать предстоятельство более молодому кандидату, но продолжает настаивать на признании себя «почетным патриархом» и на праве председательствовать на заседаниях автокефального Синода. Кроме того,

Филарет добивается упоминания своего имени в Томосе об автокефалии или, по крайней мере, в преамбуле к Уставу новой церкви. Официально об этом он пока не объявляет, сохраняя интригу до самого Собора.

В случае самоотвода Филарета кандидатом № 1 становится нынешний патриарший наместник УПЦ КП 39-летний митрополит Епифаний (Думенко). Он стал епископом в 2009 году, но сделал быструю церковную карьеру, потому что пользуется репутацией одного из самых образованных людей в Киевском патриархате (будущий митрополит два года стажировался на философском факультете Афинского университета и довольно неплохо выучил греческий).

Митрополит Епифаний (Думенко), несмотря на возраст, имеет репутацию чуть ли не самого образованного человека в Киевском патриархате. Фото: Wikimedia

Сейчас Епифаний возглавляет Киевскую православную богословскую академию, Синодальное управление по делам духовного образования, редколлегии двух богословских журналов и имеет около 50 научных публикаций.

Вместе с тем очень трудно говорить о какой-то особой «программе» Епифания как кандидата в предстоятели — в отличие от таких самобытных иерархов УПЦ КП, как архиепископ Евстратий (Зоря) или митрополит Димитрий (Рудюк), он особо не проявлял себя в церковно-общественной сфере, всегда оставаясь в тени более могущественных иерархов: сначала Ровенского митрополита Даниила (Чокалюка), а потом и патриарха Филарета.

Это дает основание считать Епифания «альтер-эго» Филарета.

СБУ против УПЦ МП

Ситуация вокруг УПЦ МП тем временем обостряется. Последние дни ознаменовались двумя скандалами с участием СБУ: сначала ряд промосковских архиереев стал жаловаться, что их вызывают в спецслужбу «на беседу», а 30 ноября был проведен показательный обыск в роскошном имении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) под Киевом.

Митрополит, которого украинские СМИ нередко именуют «Паша-Мерседес» за пристрастие к роскошным машинам и грубому нарушению ПДД, имеет скорее комичную репутацию на Украине.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото: РИА Новости

Время от времени он выступает на православных каналах с конспирологическими проповедями, имеющими весьма отдаленное отношение к религии. Последним хитом стал его рассказ о том, как США создали на Украине четыре секретных лаборатории, где разводят комаров-убийц, от укусов которых погибают миллионы украинцев. СБУ подозревает Павла в разжигании межрелигиозной розни посредством весьма резких высказываний в адрес предстоятелей двух «конкурирующих» церквей — УПЦ КП и УАПЦ.

На фоне военного положения, объявленного в 10 областях Украины, и радикального ограничения для россиян права пересечения границы СБУ также выступила с заявлением о том, что Москва засылала на Украину разведчиков под видом монахов и священнослужителей.

Отныне, очевидно, будет полностью прекращена массовая в прошлом практика раздачи украинских видов на жительство иностранцам по ходатайствам православных общин.

***

Конечно, любая отсрочка провозглашения автокефалии Украинской церкви воспринимается как маленькая «победа Москвы». Теперь, когда объединительный Собор не состоялся 22 ноября (а именно на этот день его проанонсировал спикер Верховной рады Андрей Парубий), в качестве новой даты рассматривается 13 декабря — праздник св. Апостола Андрея Первозванного. По преданию, запечатленному в «Повести временных лет», он проповедовал на территории Руси и предсказал основание Киева. Именно поэтому самый красивый храм города посвящен этому апостолу, и именно этот храм передал под первую на Украине ставропигию Константинопольского патриархата. Апостол Андрей также почитается как основатель Константинопольской церкви, то есть как живой символ родства Киева и Константинополя.

Но от этой красивой символики, увы, не так много зависит. Константинополь взял в свои руки решение вопроса о назначении даты Собора. И единственное, что мы знаем наверняка, — эта дата будет объявлена в течение декабря.