Личинка и вредитель

Мировой суд Октябрьского района Томска оштрафовал учительницу-пенсионерку Римму Круць за то, что в телефонном разговоре она назвала следователя Романа Айрапетова «гнидой и козлом».

Римме Круць и ее мужу несколько лет назад мошенники продали трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Римма Алексеевна пыталась добиться справедливости и привлечь к ответственности виновных, но правоохранительные органы много лет не видели состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам.

В знак несогласия с бездействием правоохранителей Римма Круць участвовала в различных акциях. За одну из них — запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину — она была оштрафована. Также

Римма Круць была среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

— У нас было пять следователей, — рассказывает Римма Круць. — Одним из них был Роман Айрапетов. Он не увидел состава преступления в продаже трактора с перебитыми номерами и в том, что документы инспектором были выписаны не в присутствии моего мужа. Потом было еще два следователя, которые тоже не видели состава преступления. Но после того, как мы в Москве остановили кортеж Бастрыкина, в Томске сразу нашли состав преступления и завели уголовное дело. Меня наконец-то признали потерпевшей. И когда от Бастрыкина приезжал в Томск генерал Григорий Житенев, он извинился перед нами с мужем за следователей, которые столько лет нам отказывали в возбуждении уголовного дела. Дело передали следователю Астафьеву. Он год ничего не мог доказать, я писала на него жалобы и просила, чтобы его убрали. И его убрали. А знаете, кого поставили? Опять Романа Айрапетова!

После долгих лет борьбы дело-таки дошло до суда. Виновным признали инспектора, который зарегистрировал машину с перебитыми номерами в 2003 году.

— Айрапетов попросил меня подписать бумагу о возбуждении уголовного дела против этого инспектора.

«Я подписала, — говорит пенсионерка. — А потом оказалось, что я подписала документ, что я ознакомилась с 11 томами уголовного дела».

На вопрос, почему Римма Круць не прочитала, что именно подписывает, она ответила: «У меня голова трещит, давление поднялось в СК, и я даже не думала, что следователь может обмануть. А он меня ввел в заблуждение».

Суд над инспектором Гостехнадзора длился 15 минут. За давностью лет его признали невиновным. Но, по словам Риммы Круць, судили не того инспектора. На скамью подсудимых попал инспектор, который оформил паспорт на трактор в 2003 году, а инспектор, который незаконно зарегистрировал самоходную технику в 2014-м, так и остался ненаказанным.

После суда Римма Круць позвонила следователю Айрапетову и сказала все, что о нем думает.

— Я позвонила Айрапетову и сказала, как тебе не стыдно, молодой офицер, давал присягу, носишь форму и так поступаешь. Обманул нас, ввел в заблуждение и не дал ознакомиться с делом. После этого ты «гнида и козел». Так и сказала ему, ты не офицер, а «гнида и козел».

Следователь записал телефонный разговор на диктофон и обвинил Римму Круць в оскорблении. Она не согласна с этим.

«Козел — это литературное выражение, — говорит Круць. — Так называют вредителей. Пословица есть — «Пусти козла в огород». Так я ему и сказала. А гнида — это личинка вши. Или дочь вши.

«Я ему так объяснила. Разве это оскорбление — ты личинка?»

Суд объяснения бывшей учительницы по физкультуре не принял во внимание и оштрафовал ее на 1000 рублей.

Виктория Мучник, для «Новой»