Брексит ушел на каникулы

На этой неделе британский парламент уходит на рождественские каникулы — и снова соберется лишь после Нового года. После этого останется всего три месяца, чтобы доделать всю работу, связанную с Брекситом. Многие призывали в этом году вообще лишить депутатов рождественского отпуска: какой тут отдых, когда выход Великобритании из Евросоюза должен состояться уже 29 марта. На прошлой неделе стало окончательно ясно: сделка в нынешнем виде не устраивает ни парламентское большинство, ни парламентскую оппозицию, а вариант ее пересмотра не устраивает Евросоюз. И что с этим делать — непонятно.

Прошлая неделя выдалась богатой на новости из Лондона, но новости неутешительные для перспективы спокойного Брексита. Во вторник, 11 декабря, сделка по Брекситу должна была пройти через решающее голосование в британском парламенте, однако накануне Тереза Мэй отменила голосование и перенесла его на неопределенный срок. В среду группа депутатов-консерваторов — партии Мэй — объявила ей вотум недоверия. Вечером того же дня прошло голосование: Тереза Мэй пережила его, набрав 63% голосов поддержки.

Главная загвоздка сделки — обещание Великобритании остаться в Таможенном союзе на время переходного периода, пока не будет подготовлено и подписано соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, что должно произойти в какой-то момент до декабря 2020 года. Продолжение членства в Таможенном союзе — единственный способ избежать жесткой границы между Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства и республикой Ирландия на время этого переходного периода. Выйти из Таможенного союза по собственному желанию Великобритания не сможет — судить о готовности будет специально созданный орган. Это и вызывает категорическое несогласие противников нынешней сделки:

выход из Таможенного союза был одним из главных пунктов Брексита.

Наткнувшись на активное сопротивление собственных депутатов, Тереза Мэй попытала счастья в Брюсселе. Но и там не получилось. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер четко обозначил позицию Брюсселя: сделка пересмотрена не будет.

В этот понедельник Тереза Мэй обозначила новый дедлайн: решающее голосование по сделке должно пройти в парламенте Великобритании на третьей неделе января. Теоретически за это время может много чего произойти. Пока же вырисовывается несколько возможных сценариев Брексита.

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Сценарий № 1: нынешняя сделка

Это все еще возможный вариант, но для этого нужно, чтобы кто-то пошел на серьезные уступки: либо большинство британских депутатов (согласиться со сделкой), либо Брюссель (дать согласие ее отредактировать). Главная мотивация и для тех, и для других — избежать выхода без сделки, потому что это будет еще хуже.

Это также единственный вариант, который устроит Терезу Мэй.

Во-первых, эту сделку она несколько месяцев обсуждала с лидерами ЕС, а затем продавила на заседании собственного кабинета министров. Во-вторых, на написание и согласование новой сделки нет ни времени, ни желания со стороны Евросоюза — а выход без сделки будет явным поражением Мэй.

Поэтому с 14 ноября, когда сделку одобрил кабинет министров, Тереза Мэй регулярно повторяла: «Это лучшее, что у нас есть». И еще раз подчеркнула это, возвращаясь из Брюсселя: если Британия хочет выйти со сделкой, то «вот эта сделка».

Но Брюссель пока не пообещал ничего, кроме максимально быстрого принятия соглашения о зоне свободной торговли (которое все равно не будет принято до 29 марта) и разъяснений.

По данным опроса британского центра исследований общественного мнения YouGov, проведенного на прошлой неделе, только четверть британцев поддерживают сделку в нынешнем виде. 46% — почти вдвое больше — высказываются против.

В последние дни лишь несколько человек из кабинета министров публично поддержали сделку. Так, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что он категорически против выхода без сделки или повторного референдума. Министр труда и пенсий Эмбер Радд также назвала сделку Терезы Мэй «лучшей из опций». Поддерживает Мэй и министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райт. В последние дни в поддержку сделки Мэй также высказывались министр окружающей среды Майкл Гоув и министр транспорта Крис Грейлинг.

Сценарий № 2: выход без сделки

Сейчас этот сценарий, который маячил ночным кошмаром в ходе переговоров Лондона и Брюсселя осенью, стал реальным. В понедельник в правительстве сообщили, что начинается подготовка к возможному выходу без сделки. В частности, правительство готово выделить дополнительные два миллиарда фунтов на обеспечение работы транспортных, таможенных и прочих ведомств: «жесткий Брексит» будет означать, что Великобритания покинет Евросоюз без письменных договоренностей с Брюсселем относительно перемещения граждан, товаров, торговли и всего остального, что задокументировано в нынешней сделке.

За «жесткий Брексит» выступают несколько министров — в частности, министр иностранных дел Джереми Хант, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. В интервью The Sunday Telegraph Джереми Хант заявил, что и без сделки Великобритания «найдет способ развиваться и процветать».

С экономической точки зрения выход без сделки — опасный вариант. По данным исследования, проведенного летом Сассекским университетом среди тысячи крупнейших британских компаний, 79% компаний опасаются в случае «жесткого Брексита» столкнуться с повышением пошлин, 61% — с задержками поставок из-за таможенного контроля. В понедельник международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что выход без сделки, скорее всего, приведет к рецессии. Аналитики агентства прогнозируют, что в этом случае общий спад экономики Великобритании в 2019 году составит 0,6%, кроме того, Великобритания опустится на одну позицию в кредитном рейтинге.

«Жесткий Брексит» ударит и по Евросоюзу.

Международный валютный фонд в июле прогнозировал, что этот сценарий затормозит экономический рост Евросоюза на полтора процента.

Сценарий № 3: новый референдум

На фоне возможного провала нынешней сделки и рисков «жесткого Брексита» все больше сторонников появляется у идеи нового референдума. По данным того же опроса YouGov, 47% считают, что выход из Евросоюза — это неправильно (одобряет Брексит 41% респондентов), 45% в случае нового референдума проголосовали бы за продолжение членства в ЕС (31% высказался бы за выход).

Категорически против выступает сама Тереза Мэй.

В понедельник она заявила, что повторный референдум нанесет «непоправимый ущерб» и «подорвет доверие» граждан. «Он покажет миллионам людей, которые верят в нашу демократию, что мы не способны на демократию», — сказала премьер-министр.

В воскресенье газета The Sunday Times сообщила, что двое близких сторонников Терезы Мэй — член кабинета министров, фактический заместитель Мэй Дэвид Лидингтон и глава аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл — ведут тайные переговоры о проведении повторного референдума с оппозиционной партией лейбористов. Хотя официальная позиция Лейбористской партии — поддержка итогов первого референдума, многие лейбористы против Брексита и считают, что повторное голосование — единственный выход из нынешнего тупика. Так, к повторному референдуму призывает Тони Блэр — бывший премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии. «Я думаю, это произойдет, если станет очевидно, что ни одна из форм Брексита не поддерживается большинством», — заявил он в пятницу BBC Radio 4.

Сценарий № 4: пусть решает парламент

Еще один вариант решения проблемы — отдать ее на откуп парламенту, позволив депутатам не просто проголосовать по имеющейся сделке, а выступить со своими предложениями. К этому Мэй, в частности, призвал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Эту идею поддерживает часть министров: в том числе министр внешней торговли Лиам Фокс, министр образования Дамиан Хиндс и министр по делам бизнеса Грег Кларк. Последний в интервью BBC Radio 4 заявил, что для депутатов пришло время «проявить активность». «Так или иначе, парламенту нужно отойти от роли исключительно критика нынешнего соглашения, — отметил он. — Очевидно, легко найти вещи, с которыми ты не согласен. Но я думаю, что каждому депутату сейчас стоит рассматривать себя как ответственного участника процесса».

В качестве одного из вариантов депутаты могли бы вынести на голосование несколько имеющихся предложений по отдельности: нынешнюю сделку, выход без сделки, новый референдум, а также внести свои предложения по изменению сделки. По мнению сторонников такого подхода, это позволило бы сформулировать общую позицию британского парламента.