От всего сердца

Мутко ушел тихо, даже не появившись на заседании исполкома Российского футбольного союза, которым он де-факто не руководил почти год. За то, что на исходе 2017-го Виталий Леонтьевич отошел в сторону с формулировкой «временно приостановленной деятельности», его даже поблагодарили. Это избавило ФИФА и одновременно страну проведения чемпионата мира от дополнительных репутационных рисков — пожизненно вычеркнутый из олимпийского движения из-за масштабного допингового скандала, Мутко в качестве официального первого лица перед «событием века» стал фигурой нежелательной.

Но своих у нас не бросают.

В мае этого года переводом с должности спортивного куратора на должность вице-премьера по строительству и развитию регионов Виталия Мутко окончательно вывели из-под удара, обеспечив тем самым благоприятный фон для проведения домашнего чемпионата мира. Жертва оказалась не напрасной, страна не ударила в грязь перед лицом мировой общественности, и удаленный от дел один из главных вдохновителей и организаторов грандиозного проекта мог чувствовать себя победителем.

Строго говоря, мундиаль в российском варианте и начинался 8 лет назад не в последнюю очередь из-за прогремевшего на весь мир «лет ми спик фром май харт» в исполнении тогдашнего президента РФС. Мутко в знаменитой цюрихской речи явил собою образ будущей хозяйки ЧМ — как бы наивной, даже смешной, но очень искренней. Это и подкупило благодушно настроенную аудиторию, заодно позабавив все мировое футбольное сообщество. Пиар-ход, скорее всего, был продуманным, но эффект превзошел все ожидания. У Мутко вообще многое получается словно само собой, в том числе и многочисленные перлы, быстро становящиеся мемами. Из последних: «Еще огромное количество времени наш спорт можно разваливать, потому что задел прочности большой». Понятно, что имел в виду автор, но трактовка вполне допускает и иные мнения.

С образом России хуже — он изменился кардинально, и успешный мундиаль если его и поправил, то лишь на время проведения. Применительно к спорту эпоха российского нового большого стиля летом 2018-го и завершилась, а окончательно точку зимней Универсиадой поставит в феврале Красноярск. Дальше надрываться у страны нет ни сил, ни средств, ни желания. Виталий Мутко выполнял роль главного спортивного скрепоносца со всей истовостью натуры, но он, несомненно, несет ответственность за очень неоднозначные последствия курса на масштабные проекты и золотые медали.

От легкой иронии прозвища Медалий Леонтьевич после сочинских допинговых разоблачений, которые еще продолжаются, уже ничего не осталось. Мутко, скорее всего, к олимпийской афере имеет лишь косвенное отношение, но в том, что российский спорт оказался на грани тотальной международной изоляции, есть и его «заслуга».

Может быть, лучше бы ему было заниматься исключительно любимым футболом. Где у него как у руководителя тоже проколов хватало, но вспоминать-то будут прежде всего бронзу Евро-2008 и четвертьфинал домашнего мундиаля, которых без Мутко наверняка бы не случилось. В качестве главы РФС он был, пожалуй, наиболее органичен и успешен, и досталось ему вовсе не за футбол, но тут уж ничего не поделаешь. Дальше созидать и разваливать будут другие.

Расклад сил перед выборной конференцией РФС, которая намечена на 22 февраля, пока непонятен. В числе претендентов на главный в российском футболе пост называют многих, под номером один проходит нынешний председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, но ни он, ни кто-либо другой о своих притязаниях еще не заявляли.

Виталий Мутко как человек, в котором «никаких корыстей», свое мнение о преемнике наверняка имеет. С должностей уходят, а из футбола — никогда. Он же еще в мае на конференции РФС высказался без обиняков: «Я буду всегда с вами, и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе». От всего сердца сказал.