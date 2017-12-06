Йес, криминалити!

Россия осталась без Олимпиады, но это общая трагедия, а есть еще и частная драма. Отдельным пунктом решения Международного олимпийского комитета вице-премьеру Виталию Мутко пожизненно запретили ездить на любые Олимпийские игры. Он бывший министр спорта — значит, несет ответственность за все, что произошло с российской сборной и ее допинг-тестами: такова логика МОК.

В России тоже начинают что-то подозревать: Мутко призвала к ответу, например, заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая сказала, что вице-премьер «должен отвечать за то, что они сделали со спортсменами; руководство должно отвечать, голову склонить и извинений попросить» (цитата по РБК). А еще на Мутко подал в суд депутат от КПРФ Валерий Рашкин, который посчитал, что вице-премьер должен уйти в отставку и извиниться перед всеми «за унижение чести и достоинства страны».

Впрочем, как показывает практика, Виталию Мутко не привыкать к нештатным ситуациям, поскольку, пока он контролирует спорт, они, скорее, правило, чем исключение.

Мутко и Капелло

В 2012 году главным тренером сборной России по футболу стал известный итальянский тренер Фабио Капелло. Поговаривали, что к его приглашению имеет прямое отношение президент Путин, однако Капелло сразу же выдал тайну: ему звонил лично министр спорта. Как объяснил Мутко много позже, тогда России нужен был тренер с «психологией победителя».

Под руководством Капелло Россия громко провалилась на чемпионате мира 2014 года, набрав всего два очка в трех матчах. Капелло засобирался в отставку, и тут выяснилось, что сумма компенсации составила 930 миллионов рублей. Мутко и тогдашний глава Российского футбольного союза Николай Толстых устроили публичную полемику, кто должен платить неустойку: Мутко, в частности, заявлял, что курируемое им Минспорта вообще ни при чем (напоминаем, именно Мутко пригласил Капелло). Хотя на договоре с Капелло, помимо подписи Толстых, есть и несколько автографов Виталия Леонтьевича.

В итоге часть денег заплатил миллиардер Алишер Усманов, а позже выяснилось, что могло существовать секретное соглашение с Капелло, по которому ему могли выплачивать деньги через офшорные компании, но в РФС официально опровергли любую возможную связь с этими компаниями. Спустя год после ухода Капелло Мутко на пресс-конференции вызверился на журналистов, которые задали ему вопрос о неустойке для бывшего тренера. «Вы знаете, я вам так скажу: мы ничего на нем не просадили. Когда приглашали Хиддинка и Капелло… Вы тоже должны понять: идет жеребьевка чемпионата Европы, заходит тренер, команда, там стоят везде такие стенды. И 60% журналистов подходят к Капелло, Хиддинку. Вы немножко не так на все эти вещи смотрите. Я даже не хочу отвечать на эти вопросы. «Просадили», «засадили» — вы начинаете как фанат говорить! Вопрос заключается в том, что имидж сборной зависит не только от игроков и их качеств», — похоронил вопрос журналиста в лабиринтах своей непревзойденной логики тогдашний министр спорта Мутко.

Отметим, что в марте 2014 года Виталий Мутко был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. К концу 2017 года сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 65-е место, хотя Мутко ранее обещал поднять ее в первую десятку.

Мутко и допинг

Ключевая история, которая в итоге может повлиять на карьеру Мутко, происходит прямо сейчас — речь о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхан из-за серии допинговых скандалов, связанных с предыдущими зимними Играми в Сочи.

В 2014 году Россия заняла на Олимпиаде первое общекомандное место, что стало дополнительным плюсом в копилку достижений Виталия Мутко (вместе с чемпионатом мира по футболу и Универсиадой в Казани). Для самого министра проведение Олимпиады с таким результатом было крайне важно: на предыдущих играх в Ванкувере в 2010 году сборная России заняла лишь 10-е место, а

Счетная палата выявила, что Мутко жил в номере в гостинице, за который было заплачено 35 тысяч долларов (тогда министр спорта назвал это «ловлей блох»).

Однако радость от триумфа российских спортсменов была недолгой и вскоре оказалась омрачена серией публикаций под условным названием «доклад Макларена». Речь о подготовленном канадским профессором права Ричардом Маклареном исследовании показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его итогам было заявлено, что в России существует целая система подмены проб анализов спортсменов с «грязных» на «чистые», активными участниками которой являются ФСБ России и Министерство спорта, а также лично Мутко (его фамилия звучит в докладе не единожды). Доклад публиковался в двух частях: после первой в отставку был отправлен ряд спортивных чиновников, и началась цепная реакция по отмене соревнований; после второй — реакция стала лавинообразной. Были отстранены от соревнований в Рио российские паралимпийцы, на летней Олимпиаде в Бразилии в 2016 году отсутствовали российские легкоатлеты.

В 2017 году речь зашла о недопущении России к Олимпийским играм в Пхенчхане в 2018-м. Кроме того, что это определенно стало ударом по российскому спорту, начался пересмотр итогов Олимпиады в Сочи. В результате Россия лишилась первого места в медальном зачете (спустилась сразу на четвертое), ряд спортсменов был пожизненно дисквалифицирован.

5 декабря 2017 года Россия официально была отстранена от соревнований в Южной Корее, «чистым» спортсменам можно выступать только под нейтральным флагом.

Мутко подверг критике доклад Макларена. «У нас не было никаких программ, надуманность этого лжеца (Родченкова), который льет на нас эти вещи, она понятна. Вы же видите тренды — хакерские атаки, мы решаем все в мире. Поэтому еще раз скажу — если не захотят переходить в правовое поле, то мы их туда будем переводить. Потому что все эти разговоры, все эти доклады ничего под собой не имеют, кроме политизации. Не более того», — цитировало Мутко в январе 2017 года агентство «Р-Спорт». В конце ноября Мутко заявил, что создается «иллюзия большого заговора, а сговора-то и нет». В интервью «Новой газете» вице-премьер настаивал на том, что «в допинге коллективной вины не бывает, только персональная». «Ее нельзя доказать с помощью абстрактных умозаключений. Степень нашей вины главным образом заключается в том, что мы должны были вести более жесткую политику по отношению к допингу», — заявил тогда Мутко.

Мутко также указал на то, что во всем, скорее, виноват Григорий Родченков, на показаниях которого и строится обвинение в адрес России. В отношении Родченкова Следственным комитетом возбуждено несколько уголовных дел. Между тем в США опубликованы записи из дневников Родченкова, где содержатся личные наблюдения, в том числе и за Мутко. Кроме того, Родченков утверждает, что передал тогдашнему министру спорта список «Дюшес» — имена тех спортсменов, пробы которых содержат допинг. Мутко все отрицает и утверждает, что «дневники написаны уже в США».

Мутко и ЧМ-2018

Фото: Reuters

В 2010 году Россия получила право провести через восемь лет у себя чемпионат мира по футболу. Почти сразу о том, что мундиаль достался России нечестно, заговорили в Англии, которая конкурировала, но выбыла в первом туре голосования. Убедительных доказательств англичане предоставить не смогли, и казалось, что конфликт исчерпан. Однако в 2015 году швейцарская прокуратура открыла уголовное дело в связи с заявками России и Катара (получил право на проведение ЧМ-2022). По подозрению было арестовано несколько крупных футбольных функционеров ФИФА, в отставку ушел его глава, давний друг России Зепп Блаттер.

Мутко был вызван в Цюрих на допрос, где прославился знаменитыми мемами «Ноу криминалити!» и «Тумороу будет евроасосейшн, рекомендейшн, национализейшн!» в ответ на вопросы журналистов.

Позже Блаттер рассказал, что весь скандал начался из-за того, что было «закулисное соглашение»: чемпионаты мира достанутся последовательно России и США — однако в последний момент место американцев занял Катар, и поэтому начались скандалы (доказательств существования этого соглашения Блаттер не предоставил). В 2017 году глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия написал в своем докладе, что Россия выиграла право проведения чемпионата мира по футболу «в честной и конкурентной борьбе». Виталий Мутко все эти годы последовательно заявлял, что в выигрыше России, действительно, «ноу криминалити». «Никаких сговоров ни с кем Россия не вела. Это абсолютная неправда. Не было, нет и не будет», — заявил, в частности, Мутко в октябре 2015 года.

В марте 2017 года Мутко был отстранен от переизбрания в совет ФИФА — формально по причине ужесточения критериев о невмешательстве госорганов в дела организации (Мутко к этому моменту уже стал вице-премьером). Сам Мутко опротестовывать решение не стал, но пообещал, что найдет способ сохранить представительство в руководящих органах ФИФА.

Впрочем, если в политических околофутбольных играх у Мутко все более-менее неплохо, то с инфраструктурой к ЧМ-2018 есть определенные проблемы. В частности, возникли проблемы с обустройством Калининграда к чемпионату (Мутко объяснил, что речь идет о сложном строительстве: «инженерные системы, дороги»). В долгострой превратился стадион в Самаре: Мутко сам жаловался, что «Самара-Арена» — единственная, которая отстала от графика сдачи объектов к ЧМ-2018. В этом случае Мутко, к слову, стал заложником руководства Самарской области: губернатором тогда был Николай Меркушкин, а перед его логикой заробел даже вице-премьер.

«Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20–25 тонн металла, а в смете значилось около 60 тонн. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы. Сейчас задача — найти компромисс в объеме, качестве и цене», — рассказал Мутко журналистам.

В ноябре 2017 года в Москве открылся отреставрированный стадион «Лужники». В первом матче на новом стадионе Россия принимала Аргентину (0:1), но основные события случились позже, когда многих болельщиков около полутора часов не выпускали со стадиона. «Стадион фантастический, он лучше наших парней выдержал эту проверку», — процитировал сайт championat.com Мутко после матча.

Мутко и российский футбол

С 2012 года российские футболисты играют по системе «осень-весна», уходя на зимний перерыв в глубоком декабре и отдыхая от матчей большую часть лета. Раньше игры проходили по системе «весна-осень», но это не нравилось спортивным функционерам, поскольку так, мол, тяжело было синхронизироваться с ведущими европейскими чемпионатами, и тяжело было противостоять командам из Англии, Германии, Италии, Испании в еврокубках. Зачинателем этой идеи является бывший президент РФС Сергей Фурсенко. То, что система в российских реалиях работает как минимум небезупречно, наглядно видно по 2017 году:

ЦСКА и «Локомотив» в конце ноября — начале декабря отправились играть в Хабаровск с местным СКА при температуре –17 градусов (как итог, московские «армейцы» потеряли двух игроков из-за переломов голеней).

Да и дерби «Спартак» — ЦСКА запланировано на 10 декабря, когда даже в Москве не совсем футбольная погода.

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Нюанс в том, что отказываться от системы хотят, но не спешат. Виталий Мутко, будучи куратором спорта вообще, сейчас еще и президент РФС. Он подверг критике формат «осень-весна» сразу после его введения, а потом еще в 2015 году, когда возглавил РФС снова: он назвал решение «поспешным» и «ничего не давшим российскому футболу». Но при этом сам же Мутко заявил, что такая система «пока останется». «Никто не собирается делать так, как ранее делали наши коллеги, никто не собирается это делать спонтанно, поэтому мы будем спокойно работать без всяких нагнетаний», — заявил Мутко и призвал подождать до 2018 года. После чемпионата мира видно будет: переведут ли систему обратно — и будет ли это делать Мутко.